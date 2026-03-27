ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा

Jewar Airport Travel Options: कल यानी 28 मार्च का दिन दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. लगभग 11200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है. इससे आसपास रहने वालों की कनेक्टिविटी काफी सुधर जाएगी.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चमचमाते नए एयरपोर्ट तक पहुँचने का सबसे 'फायदे का सौदा' कौन-सा ट्रांसपोर्ट है? चाहे आप दिल्ली में रहते हों या गाजियाबाद में, जेवर एयरपोर्ट तक जाने के लिए ट्रेन, मेट्रो और बस के कई ऑप्शन मौजूद हैं. चलिए आपको बताते हैं आपके लिए कौन-सा रास्ता बेस्ट रहेगा.

ट्रेन से कितना पास पड़ेगा?

अगर आप बजट में सफर करना चाहते हैं. तो भारतीय रेलवे एक बढ़िया ऑप्शन है. फिलहाल जेवर एयरपोर्ट के सबसे पास कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है. लेकिन आसपास के स्टेशनों को एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की तैयारी है. यात्री दनकौर, दादरी या वैर (Vair) जैसे स्टेशनों तक ट्रेन से पहुँच सकते हैं. यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी को कवर करने के लिए फीडर बसें और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. भविष्य में दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल का स्टॉपेज भी यहाँ प्रस्तावित है. जो इसे और भी आसान बना देगा.

दनकौर और दादरी स्टेशन से एयरपोर्ट पहुँचने के लिए कैब और ऑटो का सहारा लिया जा सकता है.

इन स्टेशनों से एयरपोर्ट तक की लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है.

रेलवे नेटवर्क के जरिए दूर-दराज के यात्री भी कम खर्च में जेवर एयरपोर्ट तक पहुँच सकेंगे.

आने वाले समय में यहां से डायरेक्ट रेल लिंक बनाने की भी योजना है जो सीधा एयरपोर्ट जोड़ेगी.

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सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन और रूट

मेट्रो लवर्स के लिए फिलहाल नॉलेज पार्क-2 में ग्रेटर नोएडा सबसे पास स्टेशन है. जहाँ से एयरपोर्ट के लिए शटल सर्विस शुरू की जा सकती है. इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग कोनों से बसें भी जेवर की तरफ रफ्तार भरेंगी. यूपी रोडवेज और सिटी बसें खास तौर पर जेवर एयरपोर्ट को जेवर बस स्टैंड और आसपास के मुख्य बस टर्मिनल्स से कनेक्ट करेंगी. मेट्रो की बात करें तो एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के जरिए आप ग्रेटर नोएडा पहुँचकर आगे का सफर तय कर सकते हैं.

नॉलेज पार्क-2 मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए फीडर बसें सबसे अच्छा ऑप्शन हैं.

जेवर बस स्टैंड से एयरपोर्ट के टर्मिनल तक के लिए यूपी रोडवेज की स्पेशल बसें चलाई जाएंगी.

परी चौक और एक्सप्रेस-वे वाले रूट पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सरकार का खास फोकस है.

भविष्य में 'एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन' पर भी विचार हो रहा है जो सीधे आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ेगी.

अपनी कार से कितनी होगी दूरी?

अगर आप अपनी कार से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं. तो यमुना एक्सप्रेस-वे आपका सबसे बड़ा दोस्त है. जेवर एयरपोर्ट को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए एक अलग लूप बनाया गया है. जिससे आपको कहीं भी ट्रैफिक में न फंसना पड़े. नोएडा से जेवर एयरपोर्ट की दूरी लगभग 40-45 किलोमीटर है. जिसे आप करीब 50 मिनट में तय कर सकते हैं. वहीं दिल्ली (कनॉट प्लेस) से यह दूरी करीब 75 किलोमीटर है. जिसके लिए आपको डेढ़ से दो घंटे का समय हाथ में लेकर चलना चाहिए.

नोएडा से जेवर की दूरी लगभग 40-45 किलोमीटर है, जो यमुना एक्सप्रेस-वे से जुड़ा है.

दिल्ली से एयरपोर्ट पहुँचने में करीब 75 किलोमीटर का सफर और 2 घंटे का समय लगेगा.

गाजियाबाद से आने वाले लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल कर 60-70 किमी की दूरी तय कर सकते हैं.

जेवर एयरपोर्ट के पास पर्याप्त पार्किंग स्पेस और वर्ल्ड-क्लास ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की गई है.

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