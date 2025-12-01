डीके शिवकुमार या सिद्धारमैया… दोनों में कौन ज्यादा रईस, जानें किसके पास कितना पैसा?

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार इस समय अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर चल रही तनातनी लगातार सुर्खियों में है. सत्ता की लड़ाई के इस माहौल में अब दोनों नेताओं की संपत्ति भी राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुकी है. कर्नाटक में कांग्रेस की इस अंदरूनी की खींचतान के बीच लोगों के अंदर यह सवाल भी तेजी से उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों में ज्यादा अमीर कौन है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि डीके शिवकुमार या सिद्धारमैया दोनों में से कौन ज्यादा रईस है और किसके पास कितना पैसा है?

डीके शिवकुमार की कुल संपत्ति

कनकपुरा से विधायक और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार देश के दूसरे सबसे अमीर विधायक है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 1,413 करोड़ रुपये है. उनसे आगे सिर्फ महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक पराग शाह है, जिनकी संपत्ति करीब 3,400 करोड़ बताई जाती है. वहीं 2023 के चुनावी हलफनामे के अनुसार शिवकुमार की चल संपत्ति 1,140 करोड़ रुपये थी और अचल संपत्ति 273 करोड़ रुपये थी. शिवकुमार की संपत्ति में नकद 16 लाख, बैंक में जमा 16 करोड़, बॉन्ड और शेयर के 4.20 करोड़ शामिल थे. वहीं कृषि भूमि 30 करोड़, नॉन एग्रीकल्चर भूमि 70 करोड़, कमर्शियल बिल्डिंग 952 करोड़ और आवास 84 करोड़ शामिल थे. वहीं पिछले 15 साल में उनकी संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखा गया है. 2008 में उनकी संपत्ति 75 करोड़ थी, जो 2023 आते-आते बढ़कर 1,413 करोड़ तक पहुंच गई.

सिद्धारमैया की कुल संपत्ति

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया देश के तीसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री माने जाते हैं. एडीआर की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 52.59 करोड़ है. वहीं 2023 के हलफनामे में के अनुसार सिद्धारमैया के पास चल संपत्ति 21.32 करोड़ थी, जबकि अचल संपत्ति 30.61 करोड़ थी. वहीं उनकी कुल देनदारियां 23 करोड़ है. सिद्धारमैया के चल संपत्ति में बैंक डिपॉजिट के 7 करोड़ से ज्यादा बॉन्ड डिबेंचर और शेयर के 2.42 करोड़, बीमा पॉलिसियों के 33 लाख और ज्वेलरी के 97 लाख शामिल है. उनकी अचल संपत्तियों में कृषि और गैर कृषि भूमि के साथ रिहायशी संपत्ति शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ से ज्यादा बताई गई है.

कौन है ज्यादा अमीर?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की नेटवर्थ तुलना बहुत साफ है. डीके शिवकुमार की संपत्ति 1,413 करोड़ है और सिद्धारमैया की संपत्ति 52.59 करोड़ है. यानी डीके शिवकुमार सिद्धारमैया से करीब 27 गुना ज्यादा अमीर हैं.

ये भी पढ़ें: कोई क्रिकेटर कितनी बार वापस ले सकता है संन्यास, क्या इसके लिए बनाया गया है कोई नियम?