अलग-अलग रंग की क्यों होती हैं नंबर प्लेट, जानें हर रंग का मतलब?

सड़क पर चलते समय आपने कार, बाइक, ट्रक और बसों की नंबर प्लेट के अलग-अलग रंग जरूर देखे होंगे. आमतौर पर हमें सफेद नंबर प्लेट सबसे ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन हर वाहन पर एक ही रंग की प्लेट नहीं लगती. नंबर प्लेट का रंग देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वाहन पर्सनल है, कमर्शियल है या किसी खास श्रेणी में आता है. भारत में वाहनों की नंबर प्लेट के रंग उनके इस्तेमाल और कैटेगरी के हिसाब से तय किए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इन रंगों का मतलब.

सफेद नंबर प्लेट होती है पर्सनल गाड़ियों के लिए

सफेद रंग की नंबर प्लेट सबसे आम है. यह आमतौर पर पर्सनल वाहनों पर लगाई जाती है. कार, बाइक, स्कूटर और दूसरी पर्सनल गाड़ियों में सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग के अक्षर और नंबर लिखे होते हैं. इसका मतलब है कि वाहन का इस्तेमाल मुख्य रूप से पर्सनल काम के लिए किया जा रहा है. ऐसी गाड़ी को सामान्य तौर पर किराए पर सवारी ढोने या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता.

पीली नंबर प्लेट होती है कमर्शियल यूज के लिए

पीले रंग की नंबर प्लेट मुख्य रूप से कमर्शियल यानी व्यावसायिक वाहनों के लिए होती है. टैक्सी, कैब, ऑटो, बस और सामान ढोने वाले कई वाहनों में पीली प्लेट दिखाई देती है. इस प्लेट पर आमतौर पर काले रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है. इसका मतलब यह बताना है कि वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जाता है और वह संबंधित नियमों के तहत पंजीकृत है.

हरी नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होती है

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है. निजी इलेक्ट्रिक कार या बाइक में सफेद अक्षरों के साथ हरा बैकग्राउंड देखा जाता है, वहीं इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए भी हरे रंग की प्लेट ही इस्तेमाल होती है. इससे सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहनों की पहचान आसानी से हो जाती है. पेट्रोल और डीजल वाहनों से अलग पहचान बनाने के लिए सरकार ने इनके लिए अलग रंग तय किया है.

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लाल नंबर प्लेट

लाल रंग की नंबर प्लेट आम लोगों की रोजमर्रा की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती. यह मुख्य रूप से अस्थायी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्लेट होती है. नई गाड़ी खरीदने के बाद स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से पहले कुछ परिस्थितियों में अस्थायी नंबर दिया जाता है. ऐसी प्लेट पर वाहन का अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज होता है और इसकी सिमित अवधि होती है.

नीली नंबर प्लेट भी होती है खास

नीले रंग की नंबर प्लेट भी खास वाहनों के लिए होती है. यह आमतौर पर विदेशी दूतावासों और राजनयिक मिशनों से जुड़े वाहनों पर देखी जाती है. इन प्लेटों पर सामान्य वाहनों की तरह साधारण रजिस्ट्रेशन नंबर के बजाय विशेष पहचान दी जाती है.

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