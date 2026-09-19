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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअलग-अलग रंग की क्यों होती हैं नंबर प्लेट, जानें हर रंग का मतलब?

अलग-अलग रंग की क्यों होती हैं नंबर प्लेट, जानें हर रंग का मतलब?

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सड़क पर चलने वाले हर वाहन की नंबर प्लेट एक जैसी नहीं होती? ऐसे में जानिए सफेद, पीली, हरी और लाल प्लेट के अलग-अलग मतलब के बारे में.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Sep 2026 10:56 AM (IST)
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सड़क पर चलते समय आपने कार, बाइक, ट्रक और बसों की नंबर प्लेट के अलग-अलग रंग जरूर देखे होंगे. आमतौर पर हमें सफेद नंबर प्लेट सबसे ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन हर वाहन पर एक ही रंग की प्लेट नहीं लगती. नंबर प्लेट का रंग देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वाहन पर्सनल है, कमर्शियल है या किसी खास श्रेणी में आता है. भारत में वाहनों की नंबर प्लेट के रंग उनके इस्तेमाल और कैटेगरी के हिसाब से तय किए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इन रंगों का मतलब.

सफेद नंबर प्लेट होती है पर्सनल गाड़ियों के लिए

सफेद रंग की नंबर प्लेट सबसे आम है. यह आमतौर पर पर्सनल वाहनों पर लगाई जाती है. कार, बाइक, स्कूटर और दूसरी पर्सनल गाड़ियों में सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग के अक्षर और नंबर लिखे होते हैं. इसका मतलब है कि वाहन का इस्तेमाल मुख्य रूप से पर्सनल काम के लिए किया जा रहा है. ऐसी गाड़ी को सामान्य तौर पर किराए पर सवारी ढोने या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता.

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पीली नंबर प्लेट होती है कमर्शियल यूज के लिए

पीले रंग की नंबर प्लेट मुख्य रूप से कमर्शियल यानी व्यावसायिक वाहनों के लिए होती है. टैक्सी, कैब, ऑटो, बस और सामान ढोने वाले कई वाहनों में पीली प्लेट दिखाई देती है. इस प्लेट पर आमतौर पर काले रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है. इसका मतलब यह बताना है कि वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जाता है और वह संबंधित नियमों के तहत पंजीकृत है.

हरी नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होती है

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है. निजी इलेक्ट्रिक कार या बाइक में सफेद अक्षरों के साथ हरा बैकग्राउंड देखा जाता है, वहीं इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए भी हरे रंग की प्लेट ही इस्तेमाल होती है. इससे सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहनों की पहचान आसानी से हो जाती है. पेट्रोल और डीजल वाहनों से अलग पहचान बनाने के लिए सरकार ने इनके लिए अलग रंग तय किया है.

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लाल नंबर प्लेट

लाल रंग की नंबर प्लेट आम लोगों की रोजमर्रा की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती. यह मुख्य रूप से अस्थायी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्लेट होती है. नई गाड़ी खरीदने के बाद स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने से पहले कुछ परिस्थितियों में अस्थायी नंबर दिया जाता है. ऐसी प्लेट पर वाहन का अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज होता है और इसकी सिमित अवधि होती है.

नीली नंबर प्लेट भी होती है खास

नीले रंग की नंबर प्लेट भी खास वाहनों के लिए होती है. यह आमतौर पर विदेशी दूतावासों और राजनयिक मिशनों से जुड़े वाहनों पर देखी जाती है. इन प्लेटों पर सामान्य वाहनों की तरह साधारण रजिस्ट्रेशन नंबर के बजाय विशेष पहचान दी जाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 10:56 AM (IST)
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