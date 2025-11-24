हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDharmendra Death: सांसद बनने के बाद कितने दिन पार्लियामेंट गए थे धर्मेंद्र, जान लें कितनी थी उनकी अटेंडेंस?

Dharmendra Death: सांसद बनने के बाद कितने दिन पार्लियामेंट गए थे धर्मेंद्र, जान लें कितनी थी उनकी अटेंडेंस?

Dharmendra Death: धर्मेंद्र 14वीं लोकसभा के सदस्य थे और राजस्थान की बीकानेर सीट से सांसद रहे थे. शुरुआत में उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया, लेकिन बाद में उनकी सक्रियता कम होती चली गई.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 24 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, ही-मैन, शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. कई दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली, जिसके बाद विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. धर्मेंद्र की मौत की खबर ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे बॉलीवुड जगत और देश में उनके करोड़ों फैन को हैरान कर दिया है. हर कोई अपने चहेते एक्टर के निधन पर शोक जता रहा है. 

बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज करने वाले धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया से इतर कभी राजनीति में भी हाथ आजमाया था. वह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे और राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे थे. धर्मेंद्र 2004 से 2009 के बीच बतौर सांसद राजनीति में सक्रिय रहे. ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सांसद बनने के बाद धर्मेंद्र कितने दिन पार्लियामेंट गए थे, उनकी संसद में अटेंडेंस कितनी थी? आइए जानते हैं... 

अटल बिहारी वाजपेयी के थे करीबी

धर्मेंद्र को पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का करीबी माना जाता था. वाजपेयी धर्मेंद्र के फैन थे और कहा जाता है कि वही उन्हें राजनीति में लेकर आए और राजस्थान की बीकानेर सीट से उन्हें सांसद चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया. यह चुनाव इसलिए भी रोचक था, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र सिने जगत पर राज कर रहे थे. इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी को 60 हजार से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी. 

धीरे-धीरे कम हो गई थी सक्रियता

राजस्थान की बीकानेर सीट से चुनाव जीतने के बाद धर्मेंद्र राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे. शुरुआत में उन्होंने कई स्थानीय मुद्दों को उठाया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी सक्रियता कम होती चली गई. कहा जाता है कि इसके पीछे उनका राजनीति से मोह भंग हो जाना था. बतौर सांसद एक कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से राजनीति से किनारा कर लिया और फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा. 

कितनी थी संसद में अटेंडेंस

लोकसभा के रिकॉर्ड को देखें तो बतौर सांसद 2004 से 2009 के बीच धर्मेंद्र की संसद में अटेंडेंस काफी निराशाजनक रही थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अपने कार्यकाल के दौरान धर्मेंद्र ने संसद के किसी भी सत्र में एक भी सवाल नहीं पूछा था. लोकसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक, 14वीं लोकसभा के 10वें सत्र में वह सिर्फ 4 दिन संसद में उपस्थित रहे थे. इसी तरह 11वें सत्र में 3 दिन, 12वें सत्र में 0, 13वें सत्र में 4 दिन, 14वें सत्र में 2 दिन और 15वें सत्र में 0 दिन उपलब्ध रहे थे. पहले सत्र से 9वें सत्र का डेटा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 2004 से 2006 के बीच हुई 168 बैठकों में धर्मेंद्र केवल 51 में उपस्थित थे. 

यह भी पढ़ें: हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, किसे मिलेगी धर्मेंद्र की पेंशन? जानें क्या है नियम

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Dharmendra Deol Dharmendra Death Dharmendra Death News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं संसद की छत से छलांग लगा दूंगा'', जब धर्मेंद्र ने सियासत में भड़का दिए थे शोले
'सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं संसद की छत से छलांग लगा दूंगा'', जब धर्मेंद्र ने सियासत में भड़का दिए थे शोले
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं संसद की छत से छलांग लगा दूंगा'', जब धर्मेंद्र ने सियासत में भड़का दिए थे शोले
'सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं संसद की छत से छलांग लगा दूंगा'', जब धर्मेंद्र ने सियासत में भड़का दिए थे शोले
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget