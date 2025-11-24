Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, ही-मैन, शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. कई दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली, जिसके बाद विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. धर्मेंद्र की मौत की खबर ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे बॉलीवुड जगत और देश में उनके करोड़ों फैन को हैरान कर दिया है. हर कोई अपने चहेते एक्टर के निधन पर शोक जता रहा है.

बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज करने वाले धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया से इतर कभी राजनीति में भी हाथ आजमाया था. वह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे और राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे थे. धर्मेंद्र 2004 से 2009 के बीच बतौर सांसद राजनीति में सक्रिय रहे. ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सांसद बनने के बाद धर्मेंद्र कितने दिन पार्लियामेंट गए थे, उनकी संसद में अटेंडेंस कितनी थी? आइए जानते हैं...

अटल बिहारी वाजपेयी के थे करीबी

धर्मेंद्र को पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का करीबी माना जाता था. वाजपेयी धर्मेंद्र के फैन थे और कहा जाता है कि वही उन्हें राजनीति में लेकर आए और राजस्थान की बीकानेर सीट से उन्हें सांसद चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया. यह चुनाव इसलिए भी रोचक था, क्योंकि उस समय धर्मेंद्र सिने जगत पर राज कर रहे थे. इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी को 60 हजार से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी.

धीरे-धीरे कम हो गई थी सक्रियता

राजस्थान की बीकानेर सीट से चुनाव जीतने के बाद धर्मेंद्र राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे. शुरुआत में उन्होंने कई स्थानीय मुद्दों को उठाया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी सक्रियता कम होती चली गई. कहा जाता है कि इसके पीछे उनका राजनीति से मोह भंग हो जाना था. बतौर सांसद एक कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से राजनीति से किनारा कर लिया और फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा.

कितनी थी संसद में अटेंडेंस

लोकसभा के रिकॉर्ड को देखें तो बतौर सांसद 2004 से 2009 के बीच धर्मेंद्र की संसद में अटेंडेंस काफी निराशाजनक रही थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अपने कार्यकाल के दौरान धर्मेंद्र ने संसद के किसी भी सत्र में एक भी सवाल नहीं पूछा था. लोकसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक, 14वीं लोकसभा के 10वें सत्र में वह सिर्फ 4 दिन संसद में उपस्थित रहे थे. इसी तरह 11वें सत्र में 3 दिन, 12वें सत्र में 0, 13वें सत्र में 4 दिन, 14वें सत्र में 2 दिन और 15वें सत्र में 0 दिन उपलब्ध रहे थे. पहले सत्र से 9वें सत्र का डेटा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 2004 से 2006 के बीच हुई 168 बैठकों में धर्मेंद्र केवल 51 में उपस्थित थे.

