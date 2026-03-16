UP Politics: यूपी विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों के साथ अलायंस कर सकते हैं चंद्रशेखर, खुद किया खुलासा
Chandrashekhar Azad: आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति साफ़ कर दी है. उन्होंने बताया कि वो किन दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछना शुरू हो गया है. ऐसे में सभी दलों के बीच नए गठबंधनों को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गईं है. इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है. उन्होंने बताया कि वो किन दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं.
चंद्रशेखर आजाद रविवार को बाराबंकी में कांशीराम जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वो आगामी चुनाव को देखते हुए गठबंधन के लिए तैयार हैं और वो बहुत जल्द ही इसे लेकर कोई फैसला ले सकते हैं.
किन दलों के साथ गठबंधन करेंगे चंद्रशेखर?
यूपी में गठबंधन को लेकर नगीना सांसद ने कहा कि आसपा किसके साथ गठबंधन करेगी इसका आखिरी फैसला पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और उनके कार्यकर्ता करेंगे. हालांकि उन्होंने ये साफ़ किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ उनका वैचारिक मतभेद हैं, इसलिए उसे छोड़कर वो राज्य में किसी भी दूसरे दल के साथ गठबंधन को तैयार हैं.
आसपा सांसद ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर पार्टी की ईकाई जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा. इसके साथ ही उन्होंने 2027 के चुनाव से पहले सभी विरोधी दलों के एकजुट होने का भी आह्वान किया और कहा कि किसी को भाजपा से डरने की ज़रूरत नहीं है. बस हमारे साथ आ जाएं, हम सब मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंक डालेंगे.
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दिया संकेत
चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को सपा-कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. अगर इंडिया गठबंधन के साथ किसी वजह से बात नहीं बन पाती है तो असदुद्दीन ओवैसी का AIMIM या अन्य किन्ही छोटे दलों के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे.
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Source: IOCL