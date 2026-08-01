#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसे आग लगाते हैं फायर क्वाउड, सामान्य धुएं के बादल से कितने अलग?

कैसे आग लगाते हैं फायर क्वाउड, सामान्य धुएं के बादल से कितने अलग?

फ्रांस और स्पेन के जंगलों की प्रचंड आग से बने फायर क्लाउड ने अपना खुद का तूफानी मौसम बना लिया है. चलिए जानें कि ये क्या होते हैं और आम धुएं के बादल से ये कितने खतरनाक होते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 01 Aug 2026 10:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तेज हवा, सूखी बिजली से नई आग के खतरे बढ़ते हैं।

यूरोप के कई हिस्सों खासतौर से फ्रांस और स्पेन में जंगलों की भयंकर आग ने हाहाकार मचा रखा है. भीषण गर्मी और प्रचंड लपटों के बीच में अब एक नए और भयावह प्राकृतिक खतरे ने दस्तक दे दी है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फायर क्वाउड कहा जाता है. यह खतरनाक बादल फ्रांस में लगी आग को और भड़काने का काम कर रहा है, जिससे प्रभावित इलाकों के करीब 2.5 लाख लोगों को अपना छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा है. चलिए जानते हैं कि आग का यह बादल क्या होता है और यह किस तरह के नए खतरे को जन्म देता है.

विनाशकारी आग से पलायन की स्थिति

यूरोप के जंगलों में भीषण आग की वजह से फ्रांस और स्पेन के कई शहर, गांव और प्राकृतिक इलाके बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. आग का फैलाव इतना ज्यादा है कि खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाकर लगभग 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. फ्रांस के Bordeaux क्षेत्र के ऊपर बने विशालकाय फायर क्वाउड ने हालात को और ज्यादा नाजुक बना दिया है. यह आग तेजी से ग्रामीण इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही है.

क्या होता है फायर क्वाउड?

फायर क्लाउड को विज्ञान की भाषा में पाइरोक्यूम्यूलोनिम्बस कहा जाता है, एक बहुत ऊंचा और विशालकाय तूफान पैदा करने वाला बादल है जो जमीन पर लगी प्रचंड आग के ठीक ऊपर बनता है. जब जंगलों में बहुत तेजी से आग जलती है, तो बहुत अधिक गर्म हवा, धुएं का गुबार, राख के कण और जल-वाष्प एक साथ बहुत तेज गति से ऊपर आसमान की ओर उठते हैं. यह प्रक्रिया किसी विशाल चिमनी जैसी लगती है. जैसे-जैसे यह गर्म हवा वायुमंडल की ऊपरी ठंडी परतों में पहुंचती है, वहां मौजूद नमी राख के छोटे-छोटे कणों के साथ जमने लगती है और एक विशाल मशरूम के आकार का खतरनाक बादल तैयार हो जाता है.

यह भी पढ़ें: किसके कहने पर बदलती है खिलाड़ियों की ड्रेस, क्या हैं रंग तय करने के नियम?


कैसे आग लगाते हैं फायर क्वाउड, सामान्य धुएं के बादल से कितने अलग?

आग से बना लेते हैं खुद का मौसम

जब जमीन के पास अत्यधिक गर्मी के कारण हवा गर्म होकर हल्की होती है, तो वह बहुत तेज रफ्तार से ऊपर की ओर भागती है. ऊपर पहुंचकर जब यह ठंडी हवा से मिलती है, तो पानी की बूंदों के साथ बर्फ के बारीक कण बनने लगते हैं. इन कणों के आपस में टकराने से हवा में विद्युत आवेश यानी बिजली पैदा होती है, ठीक वैसे ही जैसे आम तूफानी बादलों में होती है. इसके अलावा, इस बादल के अंदर उठने वाली गर्म हवा और नीचे की ओर गिरने वाली ठंडी हवा आपस में मिलकर बेहद शक्तिशाली तूफानी थपेड़े पैदा करती हैं, जिससे आग की दिशा अचानक बदलने लगती है.

सामान्य धुएं से कितना अलग है फायर क्वाउड?

सामान्य तौर पर जंगलों की आग से उठने वाला धुआं केवल हवा के रुख के साथ बहता चला जाता है और कुछ समय बाद छंट जाता है, लेकिन फायर क्लाउड ऐसा नहीं करता है. हर आग से यह बादल नहीं बन सकता; इसके लिए अत्यधिक गर्मी, बहुत ज्यादा सूखापन और ऊपरी वातावरण में सही मात्रा में ठंडक व नमी की जरूरत होती है. सामान्य धुएं के विपरीत फायर क्लाउड एक जीवित मौसम तंत्र की तरह काम करने लगता है. यह अपने आसपास खुद की तेज हवाएं, भयंकर बवंडर और बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे केवल धुआं न मानकर आग से जन्मा तूफान कहा जाता है.

फायर क्वाउड बनने से क्या होती हैं दिक्कतें?

फायर क्लाउड बनने के बाद सबसे बड़ा संकट जमीन पर राहत और बचाव कार्य में लगे अग्निशमन कर्मियों के लिए पैदा होता है. इस बादल से निकलने वाले अनियंत्रित और तेज हवा के झोंके जमीन पर लगी लपटों को किसी भी दिशा में तेजी से मोड़ देते हैं. हवा का यह अनिश्चित रुख फायरफाइट्स के लिए जाल साबित होता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं लग पाता कि आग अगला विकराल रूप किस ओर धारण करेगी. इसके कारण बचाव दल के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना लपटों पर काबू पाना लगभग असंभव सा हो जाता है.


कैसे आग लगाते हैं फायर क्वाउड, सामान्य धुएं के बादल से कितने अलग?

सूखी बिजली से नई आग का खतरा

फायर क्लाउड का सबसे जानलेवा पहलू इसमें उत्पन्न होने वाली सूखी बिजली है. इस बादल में घर्षण से बनने वाली कड़कड़ाती बिजली जब मुख्य आग से कई किलोमीटर दूर सूखी घास, झाड़ियों या पेड़ों पर गिरती है, तो पल भर में नई आग भड़क उठती है. अक्सर इन बादलों से गिरने वाली बारिश की बूंदें जमीन की भीषण गर्मी के कारण नीचे पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बनकर उड़ जाती हैं. फ्रांस के बोर्डो में भी ऐसी ही बिजली गिरने से कई जगहों पर नई लपटें उठ खड़ी हुई हैं, जिससे दमकल टीमों को एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: क्या चांद की मिट्टी पर खड़ी हो सकती है इमारत, पृथ्वी से कैसे अलग?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Fire Cloud France Fire Cloud France Wildfire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कैसे आग लगाते हैं फायर क्वाउड, सामान्य धुएं के बादल से कितने अलग?
कैसे आग लगाते हैं फायर क्वाउड, सामान्य धुएं के बादल से कितने अलग?
जनरल नॉलेज
How Indore Manages Waste: कचरा कैसे साफ करता है इंदौर, बाकी शहर क्यों नहीं बन पाते नंबर-1?
कचरा कैसे साफ करता है इंदौर, बाकी शहर क्यों नहीं बन पाते नंबर-1?
जनरल नॉलेज
Railway Signal System: लोको पायलट कितनी दूर से देख लेते हैं सिग्नल, कैसे रोकते हैं तेज रफ्तार ट्रेन?
लोको पायलट कितनी दूर से देख लेते हैं सिग्नल, कैसे रोकते हैं तेज रफ्तार ट्रेन?
जनरल नॉलेज
Noida Ruchika Zero FIR: नोएडा की रुचिका पर जीरो एफआईआर, नॉर्मल FIR से कितनी अलग?
नोएडा की रुचिका पर जीरो एफआईआर, नॉर्मल FIR से कितनी अलग?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
विश्व
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
ट्रेंडिंग
Carpenter Tool Haircut Viral Video : हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
Home Tips
Fridge Storage Tips: भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget