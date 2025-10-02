हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजL-70 Air Defense Gun: राजनाथ सिंह ने की जिस L-70 एयर डिफेंस गन की पूजा वो कितनी खतरनाक? ऑपरेशन सिंदूर में इसी ने मचाई थी तबाही

L-70 Air Defense Gun: राजनाथ सिंह ने की जिस L-70 एयर डिफेंस गन की पूजा वो कितनी खतरनाक? ऑपरेशन सिंदूर में इसी ने मचाई थी तबाही

L-70 Air Defense Gun: दशहरे के मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज मिलिट्री बेस पर पहुंचकर शस्त्र पूजन किया, जिसमें L-70 एयर डिफेंस गन भी शामिल थी.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 02 Oct 2025 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

विजयदशमी यानी दशहरा देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इसी दिन लोग रावण दहन करते हैं और साथ ही देश में शस्त्र पूजन भी किया जाता है. देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुजरात के भुज मिलिट्री बेस पर पहुंचकर शस्त्र पूजन किया और सेना के बहादुर जवानों को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने एक खास हथियार L-70 एयर डिफेंस गन की पूजा की. यह वही गन है, जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम किया था.

इसी बीच अब लोग इस एयर डिफेंस गन के बारे में काफी चीजें सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर L-70 गन इतनी खास क्यों है. चलिए जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने की जिस L-70 एयर डिफेंस गन की पूजा वह कितनी खतरनाक है.

L-70 एयर डिफेंस गन कितनी खतरनाक है?

L-70 एयर डिफेंस गन हवा में उड़ने वाले खतरों को मार गिराने वाली तोप है. इसका इस्तेमाल खासकर ड्रोन, हल्के एयरक्राफ्ट या दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए किया जाता है. यह गन एक मिनट में 300 गोलियां चला सकती है. इसकी रेंज करीब 3,500 मीटर तक है. इसमें हाई-रेजोल्यूशन सेंसर लगे हैं, जिससे यह दिन और रात दोनों समय काम कर सकती है. यह गन स्वीडन में बनी थी, लेकिन अब देश की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे मॉर्डन तकनीक से अपग्रेड किया है. इसमें रडार आधारित ऑटोमैटिक टारगेटिंग सिस्टम है, यानी ये खुद से ही दुश्मन के टारगेट को पहचानकर निशाना लगा सकती है.

ऑपरेशन सिंदूर में मचाई थी तबाही

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था. इस ऑपरेशन में L-70, ZU-23mm गन और शिल्का जैसी पारंपरिक एयर डिफेंस गनों ने मिलकर पाकिस्तान के कई ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया. हालांकि L-70 गन पुरानी है, लेकिन भारत ने इसे इतना मॉर्डन और शक्तिशाली बना दिया है कि यह आज भी दुश्मन के मॉर्डन हथियारों को मात देने में सक्षम है. 

यह भी पढ़ें Indian Subcontinent: भारत को क्यों कहा जाता है उपमहाद्वीप, जानिए इसके पीछे की वजह
 

Published at : 02 Oct 2025 06:01 PM (IST)
Tags :
OPERATION SINDOOR Air Defense System RAJNATH SINGH L-70 Gun Rajnath Singh Shastra Pooja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Earbuds Hearing Loss: कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
यूटिलिटी
Credit Cards Discounts: आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget