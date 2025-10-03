दुनिया के इन देशों में पानी की एक बोतल से भी सस्ता है क्रूड ऑयल, कीमत सुनकर ही उड़ जाएंगे होश

Crude Oil vs Water Bottle Price: जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो सफर के दौरान कई बार पैक्ड पानी की बोतल खरीद ही लेते हैं. यह पानी की बोतल लगभग 20 रूपये की होती है, जो काफी कम है. अब हम आपसे कहें कि दुनिया के कुछ देशों में क्रूड ऑयल पानी से भी सस्ता मिलता है तो शायद आप इस बात को मानने से इंकार कर दें, लेकिन यह बिल्कुल सच है.

भारत में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और 100 के पार हैं तो वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां क्रूड ऑयल पानी से काफी सस्ता है. आइए आपको बताते हैं कि किन देशों में पानी से ज्यादा सस्ते दामों में मिलता है क्रूड ऑयल.

कितनी है पानी की कीमत?

भारत में आमतौर पर एक पानी की बोतल तकरीबन 20-30 रूपये की मिलती है. इसमें भी बात अगर रेल नीर की करें तो इसकी एक बोतल की कीमत 14 रूपये है, जबकि एक लीटर पैक्ड प्रीमियम ब्रांड पानी की बोतल 70 रुपये की बिकती है. इसलिए पानी की कीमत उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी निर्भर करती है.

क्या सच में पानी से सस्ता है क्रूड ऑयल?

सबसे पहले तो यह समझ लें कि क्रूड ऑयल सीधे इस्तेमाल करने योग्य नहीं होता. इस तेल को कई स्तर पर रिफाइन और प्रोसस किया जाता है, जिससे इसकी लागत बढ़ जाती है. हालांकि, अगर हम एक बैरल क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी कीमत करीब 5414 रुपये है. बता दें, एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है. इस मुताबिक, एक लीटर क्रूड ऑयल की कीमत करीब 34 रुपये होती है. जबकि भारत में सामान्य पानी की बोलत 20 रुपये है, वहीं ब्रांडेड पानी 70 रुपये/लीटर या इससे ज्यादा में बिकता है.

किन देशों में क्रूड ऑयल से महंगा है पानी

दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पानी की कीमत क्रूड ऑयल से भी ज्यादा है. इसमें पहला नाम सऊदी अरब का ही है, जहां पानी करीब 44 रुपये लीटर तक मिलता है. हालांकि, इसके लिए कोई तय मानक नहीं हैं. वहींअमेरिका के पड़ोसी वेनेजुअला में तेल का भंडार है, जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 3 रुपये/लीटर है. फिलहाल सबसे सस्ता पेट्रोल अभी 2.43 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लीबिया में बिक रहा है.

इसे भी पढ़े : गांधी जी की जिंदगी में आई थीं ये 3 महिलाएं, जानें तीनों से कैसे थे उनके संबंध?