कितनी दौलत के मालिक हैं राहुल गांधी, कितने करोड़ का है उनका ऑफिस?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर अपने राजनीतिक फैसलों और सरकार के खिलाफ बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते दिन राजधानी दिल्ली के आकाशवाणी भवन के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर वे पार्टी नेताओं के साथ धरने पर बैठे थे. इस दौरान पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने और बाद में रिहा किए जाने के बाद वे फिर चर्चा में आए. सार्वजनिक जीवन में बेहद सक्रिय रहने वाले राहुल गांधी की निजी संपत्ति और उनके गुरुग्राम स्थित दफ्तर की कीमत को लेकर अक्सर लोगों में उत्सुकता रहती है. चुनाव आयोग में जमा किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि राहुल गांधी की कुल परिसंपत्तियां कितनी हैं और वे किन-किन जरियों से कमाई करते हैं.

चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्योरा

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र के अनुसार राहुल गांधी की कुल संपत्ति 20.39 करोड़ रुपये से अधिक है. हलफनामे में उन्होंने जानकारी दी थी कि बीते पांच वर्षों के दौरान उनकी कुल कमाई लगभग 6 करोड़ रुपये रही है. इससे पहले साल 2019 के आम चुनावों में उन्होंने अपनी संपत्ति 15.88 करोड़ रुपये घोषित की थी. इस तरह पिछले पांच सालों के अंतराल में उनकी कुल परिसंपत्तियों में लगभग 5 करोड़ रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है.

हाथ में नकदी और बैंक खातों में जमा राशि

शपथ पत्र में दिए गए ब्योरे के मुताबिक राहुल गांधी के पास ज्यादा नकदी नहीं रहती है. हलफनामे के समय उनके पास 55 हजार रुपये नकद मौजूद थे. इसके अलावा दिल्ली स्थित दो अलग-अलग बैंक खातों में उनकी कुल 26.25 लाख रुपये की राशि जमा है. राहुल गांधी अपनी दैनिक जरूरतों और व्यक्तिगत खर्चों का प्रबंधन इन्हीं खातों में मौजूद जमा रकम और अपनी नियमित आय के जरिए करते हैं.

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शेयर बाजार और गोल्ड बॉन्ड में निवेश

राहुल गांधी की चल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार और वित्तीय निवेशों में लगा हुआ है. उनके पास यंग इंडियन कंपनी के 100 रुपये मूल्य वाले 1,900 शेयर हैं, जिनकी कुल कीमत 1.90 लाख रुपये है. इसके अलावा उन्होंने देश की 25 प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 4.33 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है. साथ ही 7 अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में उनके 3.81 करोड़ रुपये लगे हैं, जबकि करीब 15 लाख रुपये के गोल्ड बॉन्ड में भी उनका निवेश शामिल है.





बीमा योजनाएं, गहने और कुल चल संपत्ति

वित्तीय सुरक्षा के लिए राहुल गांधी ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड और बीमा योजनाओं में 61.52 लाख रुपये जमा कर रखे हैं. वहीं अगर कीमती धातुओं की बात करें, तो उनके पास करीब 4.20 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण व अन्य गहने हैं. इन सभी वित्तीय साधनों, निवेशों, बैंक डिपॉजिट और आभूषणों को मिलाकर राहुल गांधी की कुल चल संपत्ति का मूल्य 9.24 करोड़ रुपये बैठता है.

अचल संपत्ति

अचल संपत्ति के मामले में राहुल गांधी के पास लगभग 11.15 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां हैं. इसमें राजधानी दिल्ली के महरौली स्थित सुल्तानपुर गांव में स्थित दो कृषि भूखंड शामिल हैं. यह खेती की जमीन उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संयुक्त रूप से खरीदी थी. इस जमीन में दोनों भाई-बहन की आधी-आधी हिस्सेदारी है और वर्तमान बाजार दरों के अनुसार इस पूरी जमीन की कीमत लगभग 2.10 करोड़ रुपये आंकी गई है.

गुरुग्राम स्थित ऑफिस स्पेस की भारी कीमत

राहुल गांधी के पास कोई निजी मकान या कार पंजीकृत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर एक व्यावसायिक संपत्ति मौजूद है. हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में उनका 5,538 वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस है. रियल एस्टेट बाजार के ताजा आंकड़ों और चुनावी हलफनामे के अनुसार इस दफ्तर की मौजूदा कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है. यह दफ्तर उनकी कुल अचल संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है.

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