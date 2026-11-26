पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज (गुरुवार, 26 नवंबर) सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की रैली मोगा में होने वाली है. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे. हालांकि, इससे पहले ही रैली स्थल पर एक बड़ा हादसा हो गया जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. दरअसल, यहां रखी गई एक कॉफी मशीन में अचानक ब्लास्ट होने के बाद एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है.

बताया जा रहा है कि इस हादसे में मशीन का एक टुकड़ा वहां काम कर रहे एक व्यक्ति के सिर पर जा लगा, जिसकी हालत गंभीर है. यह कॉफी मशीन रैली स्थल के अंदर मीडिया ब्लॉक और VVIP गेस्ट बैठने की जगह पर लगी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ.

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AAP का बीजेपी-शिअद गठबंधन पर हमला

वहीं दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषित गठबंधन पर मंगलवार को तंज कसते हुए इसे ‘शून्य’ करार दिया. संजय सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पंजाब में अकाली दल-भाजपा गठबंधन 0+0=0 है.’’ उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल-बीजेपी सरकार के पिछले 10 साल के शासन के दौरान पंजाब के हर घर तक नशा पहुंचा और राज्य को बर्बाद कर दिया गया.

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