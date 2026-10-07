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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजखान-ए-खाना से लेकर मरियम उज जमानी, मुगल दरबार में कैसे मिलती थीं उपाधियां?

खान-ए-खाना से लेकर मरियम उज जमानी, मुगल दरबार में कैसे मिलती थीं उपाधियां?

शाही फरमान से लेकर वीरता के इनाम तक, जानिए कैसे तय होती थीं मुगल दरबार की प्रतिष्ठित उपाधियां और क्या था खान-ए-खाना से मरियम-उज-जमानी तक का अनसुना सफर, आखिर कैसे मिलते थे मुगलकाल में खिताब

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Oct 2026 03:07 PM (IST)
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मुगल साम्राज्य का इतिहास सिर्फ युद्धों, किलों और भव्य इमारतों तक सीमित नहीं था. मुगलों के पास शासन चलाने और अपने दरबारियों को खुश रखने की एक बहुत खास व्यवस्था थी. इस व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था- शाही उपल्बधियां. मुगल काल में किसी को कोई बड़ी उपाधि मिलना आज के समय में भारत रत्न या पद्म पुरस्कार मिलने जैसा सम्मान था. खान-ए-खाना से लेकर मरियम-उज-जमानी तक, ये उपाधियां सिर्फ नाम नहीं थीं, बल्कि दरबार में उस व्यक्ति की ताकत, ओहदे और इज्जत की पहचान थीं. आइए जानते हैं कि मुगल दरबार में ये उपाधियां किसे और कैसे दी जाती थीं. 

किसे मिलती थीं ये उपाधियां और क्या था नियम?

मुगल दरबार में उपाधियां देने का पूरा अधिकार सिर्फ शहंशाह के पास होता था. कोई भी दरबारी खुद से अपने नाम के आगे कोई बड़ा खिताब नहीं जोड़ सकता था. ये उपाधियां मुख्य रूप से दो तरह के लोगों को मिलती थीं- पहले वो जो शाही परिवार के सदस्य होते थे जैसे- बेगम, शहजादे और दूसरे वो जो साम्राज्य के वफादार सेनापति, मंत्री या अधिकारी होते थे. जब कोई व्यक्ति युद्ध में बड़ी जीत हासिल करता था, साम्राज्य के लिए कोई बड़ा काम करता था या राजा का बहुत वफादार साबित होता था, उसे किसी खास मौके पर ये उपाधियां दी जाती थीं. 

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खान-ए-खाना, सेनापतियों का सबसे बड़ा सम्मान

मुगल काल में पुरुषों को दी जाने वाली सबसे बड़ी और मशहूर उपधियों में से एक थी खान-ए-खाना. इसका मतलब होता था खानों का खान यानी सभी सरदारों में सबसे प्रमुख. यह उपाधि आमतौर पर मुगल सेना के सबसे बड़े कमांडर या सेनापति को दी जाती थी. अकबर के शासनकाल में यह खिताब उनके सबसे भरोसेमंद संरक्षक और सेनापति बैरम खान को मिला था. बाद में, बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम को भी उनकी वीरता और विद्वता के लिए अकबर ने अब्दुल रहीम खान-ए-खाना की उपाधि से नवाजा था. यह उपाधि मिलने का मतलब था कि वह व्यक्ति साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुका है. 

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मरियम-उज-जमानी, शाही महिलाओं का सर्वोच्च पद

मुगल दरबार में सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी बहुत ऊंचे खिताब दिए जाते थे. इनमें सबसे बड़ा नाम है मरियम-उज-जमानी, जिसका अर्थ होता है अपने समय की मरियम. यह उपाधि बहुत ही पवित्र और सम्मानजनक मानी जाती थी. अकबर की हिंदू बेगम और जहांगीर की मां जोधाबाई को अकबर ने मरियम-उज-जमानी की उपाधि दी थी. यह उपाधि मिलने के बाद बेगम को महल में सबसे ऊंचा स्थान मिलता था और सरकारी फैसलों व शाही मोहर पर भी उनका प्रभाव बढ़ जाता था. 

उपाधि देने के खास मौके और शाही फरमान

मुगल राजा किसी भी आम दिन ये उपाधियां नहीं बांटते थे. इसके लिए खास उत्सवों या त्योहारों का इंतजार किया जाता था. जैसे राजा का राज्याभिषेक का दिन, राजा का जन्मदिन, ईद या किसी बड़े युद्ध में जीत का जश्न. इन खास मौकों पर राजा एक आधिकारिक आदेश, जिसे शाही फरमान कहा जाता था, उसके जरिए उपाधि की घोषणा करते थे. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Mughal Empire History
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