खान-ए-खाना से लेकर मरियम उज जमानी, मुगल दरबार में कैसे मिलती थीं उपाधियां?

मुगल साम्राज्य का इतिहास सिर्फ युद्धों, किलों और भव्य इमारतों तक सीमित नहीं था. मुगलों के पास शासन चलाने और अपने दरबारियों को खुश रखने की एक बहुत खास व्यवस्था थी. इस व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था- शाही उपल्बधियां. मुगल काल में किसी को कोई बड़ी उपाधि मिलना आज के समय में भारत रत्न या पद्म पुरस्कार मिलने जैसा सम्मान था. खान-ए-खाना से लेकर मरियम-उज-जमानी तक, ये उपाधियां सिर्फ नाम नहीं थीं, बल्कि दरबार में उस व्यक्ति की ताकत, ओहदे और इज्जत की पहचान थीं. आइए जानते हैं कि मुगल दरबार में ये उपाधियां किसे और कैसे दी जाती थीं.

किसे मिलती थीं ये उपाधियां और क्या था नियम?

मुगल दरबार में उपाधियां देने का पूरा अधिकार सिर्फ शहंशाह के पास होता था. कोई भी दरबारी खुद से अपने नाम के आगे कोई बड़ा खिताब नहीं जोड़ सकता था. ये उपाधियां मुख्य रूप से दो तरह के लोगों को मिलती थीं- पहले वो जो शाही परिवार के सदस्य होते थे जैसे- बेगम, शहजादे और दूसरे वो जो साम्राज्य के वफादार सेनापति, मंत्री या अधिकारी होते थे. जब कोई व्यक्ति युद्ध में बड़ी जीत हासिल करता था, साम्राज्य के लिए कोई बड़ा काम करता था या राजा का बहुत वफादार साबित होता था, उसे किसी खास मौके पर ये उपाधियां दी जाती थीं.

खान-ए-खाना, सेनापतियों का सबसे बड़ा सम्मान

मुगल काल में पुरुषों को दी जाने वाली सबसे बड़ी और मशहूर उपधियों में से एक थी खान-ए-खाना. इसका मतलब होता था खानों का खान यानी सभी सरदारों में सबसे प्रमुख. यह उपाधि आमतौर पर मुगल सेना के सबसे बड़े कमांडर या सेनापति को दी जाती थी. अकबर के शासनकाल में यह खिताब उनके सबसे भरोसेमंद संरक्षक और सेनापति बैरम खान को मिला था. बाद में, बैरम खान के बेटे अब्दुल रहीम को भी उनकी वीरता और विद्वता के लिए अकबर ने अब्दुल रहीम खान-ए-खाना की उपाधि से नवाजा था. यह उपाधि मिलने का मतलब था कि वह व्यक्ति साम्राज्य का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुका है.

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मरियम-उज-जमानी, शाही महिलाओं का सर्वोच्च पद

मुगल दरबार में सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी बहुत ऊंचे खिताब दिए जाते थे. इनमें सबसे बड़ा नाम है मरियम-उज-जमानी, जिसका अर्थ होता है अपने समय की मरियम. यह उपाधि बहुत ही पवित्र और सम्मानजनक मानी जाती थी. अकबर की हिंदू बेगम और जहांगीर की मां जोधाबाई को अकबर ने मरियम-उज-जमानी की उपाधि दी थी. यह उपाधि मिलने के बाद बेगम को महल में सबसे ऊंचा स्थान मिलता था और सरकारी फैसलों व शाही मोहर पर भी उनका प्रभाव बढ़ जाता था.

उपाधि देने के खास मौके और शाही फरमान

मुगल राजा किसी भी आम दिन ये उपाधियां नहीं बांटते थे. इसके लिए खास उत्सवों या त्योहारों का इंतजार किया जाता था. जैसे राजा का राज्याभिषेक का दिन, राजा का जन्मदिन, ईद या किसी बड़े युद्ध में जीत का जश्न. इन खास मौकों पर राजा एक आधिकारिक आदेश, जिसे शाही फरमान कहा जाता था, उसके जरिए उपाधि की घोषणा करते थे.

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