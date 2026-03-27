हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?

24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?

दिल्ली का 24 अकबर रोड बंगला, जो 48 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यालय रहा, अब 28 मार्च तक खाली होने वाला है. आइए जानें किन इसको किसने डिजाइन किया था और इसमें कितने कमरे हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

24 Akbar Road Congress HQ: दिल्ली के लुटियंस जोन का वह मशहूर पता 24 अकबर रोड, जो पिछले 48 सालों से भारतीय राजनीति का शक्ति केंद्र रहा है, अब खाली होने की कगार पर है. इस बंगले की पहचान इतनी गहरी है कि दिल्ली के किसी भी टैक्सी वाले को इसका रास्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती. देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अब सरकार की ओर से अंतिम नोटिस मिल चुका है, जिसके तहत 28 मार्च तक इस ऐतिहासिक परिसर को खाली करना होगा. सत्ता के उतार-चढ़ाव का गवाह रहा यह बंगला अपनी वास्तुकला और कमरों की संख्या को लेकर भी काफी दिलचस्प इतिहास समेटे हुए है.

24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय को किसने किया डिजाइन?

इस ऐतिहासिक इमारत की नींव और इसका मूल ढांचा औपनिवेशिक काल के दौरान तैयार किया गया था. दिल्ली को सजाने और संवारने वाले मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने ही इस बंगले को डिजाइन किया था. लुटियंस की शैली की छाप इस इमारत के ऊंचे खंभों और बरामदों में साफ दिखाई देती है. शुरुआत में जब इसे बनाया गया था, तब इसमें केवल आठ कमरे हुआ करते थे. सादगी और भव्यता का मिश्रण यह बंगला उस समय के प्रभावशाली अधिकारियों के लिए बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद यह भारतीय राजनीति की धड़कन बन गया. 

कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे हैं?

वक्त के साथ जैसे-जैसे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां बढ़ीं और यह मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ, इस इमारत का विस्तार भी होता गया. जिस बंगले में कभी सिर्फ 8 कमरे थे, वह धीरे-धीरे 34 कमरों वाले एक विशाल परिसर में तब्दील हो गया. पार्टी के बढ़ते कामकाज को संभालने के लिए इसमें समय-समय पर नए निर्माण और बदलाव किए गए. इन कमरों में पार्टी अध्यक्ष से लेकर महासचिवों के दफ्तर, मीडिया सेल और कॉन्फ्रेंस रूम शामिल हैं. हर कमरे की दीवारें किसी न किसी बड़े राजनीतिक फैसले या ऐतिहासिक चर्चा की गवाह रही हैं. 

यह भी पढ़ें: कांग्रेस को जिस 24 अकबर रोड मुख्यालय को खाली करने का मिला नोटिस, वहां जमीन की कीमत कितनी?

खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम

24 अकबर रोड को खाली करने के लिए सरकार ने कांग्रेस को 28 मार्च तक का समय दिया है. यह एक अंतिम नोटिस है, जिससे साफ है कि अब इस पते से पार्टी का नाता टूटने वाला है. दिलचस्प बात यह है कि केवल अकबर रोड ही नहीं, बल्कि 5 रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी इसी समय सीमा के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकारी नियमों और आवंटन की समय सीमा समाप्त होने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है, जो पार्टी के लिए एक भावनात्मक और संगठनात्मक बदलाव का समय है. 

अब कांग्रेस का नया पता क्या?

कांग्रेस ने अपने इस पुराने पते को छोड़ते हुए 14 जनवरी 2025 को ही अपनी गतिविधियों को नए दफ्तर इंदिरा भवन में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था. लगभग 46 साल बाद पार्टी अपना पता बदल रही है. इस नए मुख्यालय यानी इंदिरा भवन की आधारशिला साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी. इस आधुनिक दफ्तर को बनाने में करीब 252 करोड़ रुपए की लागत आई है. अकबर रोड के लुटियंस वाले बंगले से निकलकर अब कांग्रेस एक हाई-टेक और आधुनिक इमारत से अपनी आगे की राजनीति तय करेगी. 

यह भी पढ़ें: Congress Headquarters: देश की आजादी के बाद कहां था कांग्रेस का मुख्यालय, 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब हुई थी शिफ्ट?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Congress Headquarters Edwin Lutyens 24 Akbar Road Congress HQ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
24 अकबर रोड वाले कांग्रेस मुख्यालय में कितने कमरे, किसने किया था इसे डिजाइन?
जनरल नॉलेज
Fuel Safety: क्या पानी की टंकी या किसी बर्तन में भरवा सकते हैं पेट्रोल, क्या है नियम?
क्या पानी की टंकी या किसी बर्तन में भरवा सकते हैं पेट्रोल, क्या है नियम?
जनरल नॉलेज
बीच समंदर में कैसे स्थिर रहता है इतना भारी जहाज, क्या शिप रुकने पर भी चालू रहता है इंजन?
बीच समंदर में कैसे स्थिर रहता है इतना भारी जहाज, क्या शिप रुकने पर भी चालू रहता है इंजन?
जनरल नॉलेज
Central Schemes Rules: क्या केंद्र की योजनाओं को लागू करने से रोक सकती है राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल में कौन-कौन सी स्कीम नहीं चलती?
क्या केंद्र की योजनाओं को लागू करने से रोक सकती है राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल में कौन-कौन सी स्कीम नहीं चलती?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: साउथ लेबनान में गूंजे धमाके, ट्रम्प ने ईरानी ऊर्जा-ठिकानों पर 10 दिन हमले टाले
Live: साउथ लेबनान में गूंजे धमाके, ट्रम्प ने ईरानी ऊर्जा-ठिकानों पर 10 दिन हमले टाले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल, 40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए काले बादल, 40 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
आईपीएल 2026
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
साउथ सिनेमा
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
हेल्थ
HMPV Symptoms: नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
शिक्षा
UPTET 2026: UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल
UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget