AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार

Why Stepping Out Of AC Into Heat Can Make You Sick: भीषण गर्मी के बीच एसी अब लोगों की जरूरत बन चुका है. घर हो, ऑफिस हो या सफर, ज्यादातर लोग घंटों एयर कंडीशनर में समय बिता रहे हैं. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक एसी में रहने के बाद अचानक तेज धूप और गर्म हवा में निकलना शरीर पर भारी पड़ सकता है. यही वजह है कि इन दिनों कई लोग गले में खराश, सूखी खांसी, सिरदर्द, थकान और चक्कर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

क्यों होता है असर?

अपोलो क्लीनिक के कंसल्टेंसेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. निलेश सोनावणे की एक रिपोर्ट के अनुसार, लोग अक्सर इन लक्षणों को वायरल इंफेक्शन या समर कोल्ड समझ लेते हैं, जबकि कई मामलों में इसकी वजह एसी से बदलने वाली इनडोर एयर क्वालिटी और हवा में नमी की कमी होती है. डॉ के मुताबिक, "एयर कंडीशनर कमरे की गर्मी और नमी दोनों को कम करता है. इससे कमरे की हवा काफी ड्राई हो जाती है, जिसका असर सीधे गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है." एक्सपर्ट का कहना है कि लंबे समय तक एसी में बैठने के बाद जैसे ही व्यक्ति बाहर निकलता है, उसे तेज गर्म हवा और तापमान में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ता है. यह बदलाव शरीर के लिए किसी झटके से कम नहीं होता. खासकर उन लोगों के लिए जो ऑफिस में घंटों एसी में बैठते हैं और फिर सीधे दोपहर की धूप में बाहर निकलते हैं.

हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?

डॉक्टरों के मुताबिक, अचानक तापमान बदलने से शरीर को खुद को एडजस्ट करने में समय लगता है। इसी दौरान डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, कमजोरी, चक्कर और कई बार हीट एक्सॉशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जिन लोगों को पहले से अस्थमा, एलर्जी या सांस से जुड़ी दिक्कतें हैं, उनके लिए यह स्थिति और ज्यादा परेशानी बढ़ा सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एसी से निकलते ही तुरंत धूप में जाने से बचना चाहिए, अगर संभव हो तो पहले कुछ मिनट सामान्य तापमान वाली जगह पर रुकें, ताकि शरीर धीरे-धीरे बाहर के मौसम के अनुसार खुद को तैयार कर सके.

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किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान?

शरीर को हाइड्रेट रखना भी बेहद जरूरी माना जाता है. क्योंकि एसी में लंबे समय तक रहने से शरीर और त्वचा दोनों में ड्राईनेस बढ़ जाती है. कई लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता और बाहर निकलते ही शरीर में पानी की कमी महसूस होने लगती है. डॉक्टरों का कहना है कि दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए. नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और ताजे फलों का जूस शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

एक्सपर्ट यह भी सलाह देते हैं कि गर्मियों में कॉटन के हल्के और ढीले कपड़े पहनें. इसके साथ ही बाहर निकलते समय छाता, टोपी या स्कार्फ का इस्तेमाल करें. वहीं तेज धूप से आने के तुरंत बाद बर्फ जैसा ठंडा पानी या ड्रिंक पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे गले में जलन और परेशानी बढ़ सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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