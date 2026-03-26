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Congress Headquarters: कांग्रेस 24 अकबर रोड पर स्थित अपने लंबे समय से चले आ रहे राष्ट्रीय मुख्यालय को खाली करने की तैयारी में है.‌ इसके लिए 28 मार्च की समय सीमा रखी गई है. पार्टी के नेता फिलहाल और समय पाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. इस घटना के बीच आइए जानते हैं कि देश की आजादी के बाद कहां पर था कांग्रेस का मुख्यालय और 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब शिफ्ट हुई थी.

आजादी के बाद कांग्रेस का पहला मुख्यालय

1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला आधिकारिक मुख्यालय नई दिल्ली में 7, जंतर मंतर रोड पर बनाया था. यह जगह 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक पार्टी का सेंट्रल बेस रही. 1969 में कांग्रेस में पहली बड़ी फूट पड़ी. कांग्रेस (O) के नाम से जाने जाने वाले गुट ने जंतर-मंतर के दफ्तर पर अपना कब्जा बनाए रखा. इसके चलते इंदिरा गांधी के गुट कांग्रेस (R) को वहां से हटना पड़ा और एक नए ठिकाने की तलाश करनी पड़ी.

कांग्रेस का अस्थायी दफ्तर

फूट पड़ने के बाद इंदिरा गांधी ने शुरुआत में विंडसर प्लेस में बने एक अस्थायी दफ्तर से काम चलाया. 1971 आते-आते पार्टी ने अपना मुख्यालय 5, राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट कर दिया. यह दौर उनके गुट के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होने का समय था, लेकिन यह स्थिरता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई.

24 अकबर रोड पर क्यों गई कांग्रेस?

1978 में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस शिफ्ट हुई. यह उस साल के ठीक 1 साल बाद की बात है जब आपातकाल के बाद हुए 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था. यह वह समय भी था जब पार्टी को एक और अंदरूनी फूट का सामना करना पड़ा. इसके चलते इंदिरा गांधी के गुट के पास काम करने के लिए कोई भी दफ्तर नहीं बचा था.

तभी आंध्र प्रदेश के एक वफादार नेता और सांसद जी. वेंकटस्वामी ने पार्टी के इस्तेमाल के लिए 24 अकबर रोड स्थित अपना सरकारी आवास देने की पेशकश की. यह शुरुआत में एक अस्थायी इंतजाम के तौर पर शुरू हुआ था लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी का लगभग पांच दशकों तक स्थायी मुख्यालय बना रहा.

किसने डिजाइन किया था इस बंगले को?

24 अकबर रोड पर स्थित यह इमारत औपनिवेशिक काल के दौरान एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन की गई थी. शुरुआत में इस इमारत में सिर्फ आठ कमरे थे. वक्त के साथ जैसे-जैसे यह कांग्रेस के मुख्यालय के रूप में विकसित हुआ, यह 34 कमरों वाले एक बड़े परिसर में बदल गया.

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