हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCongress Headquarters: देश की आजादी के बाद कहां था कांग्रेस का मुख्यालय, 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब हुई थी शिफ्ट?

Congress Headquarters: देश की आजादी के बाद कहां था कांग्रेस का मुख्यालय, 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब हुई थी शिफ्ट?

Congress Headquarters: हाल ही में कांग्रेस को 24 अक्टूबर रोड पर स्थित अपने मुख्यालय को खाली करने का नोटिस मिला है. आइए जानते हैं आजादी के बाद कहां था कांग्रेस का मुख्यालय.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Mar 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Congress Headquarters: कांग्रेस 24 अकबर रोड पर स्थित अपने लंबे समय से चले आ रहे राष्ट्रीय मुख्यालय को खाली करने की तैयारी में है.‌ इसके लिए 28 मार्च की समय सीमा रखी गई है. पार्टी के नेता फिलहाल और समय पाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. इस घटना के बीच आइए जानते हैं कि देश की आजादी के बाद कहां पर था कांग्रेस का मुख्यालय और 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब शिफ्ट हुई थी. 

आजादी के बाद कांग्रेस का पहला मुख्यालय

1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला आधिकारिक मुख्यालय नई दिल्ली में 7, जंतर मंतर रोड पर बनाया था. यह जगह 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक पार्टी का सेंट्रल बेस रही. 1969 में कांग्रेस में पहली बड़ी फूट पड़ी. कांग्रेस (O) के नाम से जाने जाने वाले गुट ने जंतर-मंतर के दफ्तर पर अपना कब्जा बनाए रखा. इसके चलते इंदिरा गांधी के गुट कांग्रेस (R) को वहां से हटना पड़ा और एक नए ठिकाने की तलाश करनी पड़ी. 

कांग्रेस का अस्थायी दफ्तर 

फूट पड़ने के बाद इंदिरा गांधी ने शुरुआत में विंडसर प्लेस में बने एक अस्थायी दफ्तर से काम चलाया. 1971 आते-आते पार्टी ने अपना मुख्यालय 5, राजेंद्र प्रसाद रोड पर शिफ्ट कर दिया. यह दौर उनके गुट के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होने का समय था, लेकिन यह स्थिरता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई.

24 अकबर रोड पर क्यों गई कांग्रेस? 

1978 में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस शिफ्ट हुई.  यह उस साल के ठीक 1 साल बाद की बात है जब आपातकाल के बाद हुए 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था. यह वह समय भी था जब पार्टी को एक और अंदरूनी फूट का सामना करना पड़ा. इसके चलते इंदिरा गांधी के गुट के पास काम करने के लिए कोई भी दफ्तर नहीं बचा था. 

तभी आंध्र प्रदेश के एक वफादार नेता और सांसद जी. वेंकटस्वामी ने पार्टी के इस्तेमाल के लिए 24 अकबर रोड स्थित अपना सरकारी आवास देने की पेशकश की. यह शुरुआत में एक अस्थायी इंतजाम के तौर पर शुरू हुआ था लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी का लगभग पांच दशकों तक स्थायी मुख्यालय बना रहा.

किसने डिजाइन किया था इस बंगले को? 

24 अकबर रोड पर स्थित यह इमारत औपनिवेशिक काल के दौरान एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन की गई थी. शुरुआत में इस इमारत में सिर्फ आठ कमरे थे. वक्त के साथ जैसे-जैसे यह कांग्रेस के मुख्यालय के रूप में विकसित हुआ, यह 34 कमरों वाले एक बड़े परिसर में बदल गया.

यह भी पढ़ें: बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 26 Mar 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Indira Gandhi Congress History Congress Headquarters
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Congress Headquarters: देश की आजादी के बाद कहां था कांग्रेस का मुख्यालय, 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब हुई थी शिफ्ट?
देश की आजादी के बाद कहां था कांग्रेस का मुख्यालय, 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब हुई थी शिफ्ट?
जनरल नॉलेज
Energy Lockdown: भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब
भारत में हुआ 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद, सोशल मीडिया पर चर्चा के बीच जान लीजिए जवाब
जनरल नॉलेज
American Paratroopers Specialty: सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?
सामान्य सैनिक से कितने अलग होते हैं 'पैराट्रूपर्स', जिनको ईरान जंग में उतारने जा रहा अमेरिका?
जनरल नॉलेज
8th Pay Commission: बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन
बेसिक सैलरी 18000 हजार तो कितना मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर, देख लीजिए कैलकुलेशन
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
...तो ट्रंप बनते ईरान के सुप्रीम लीडर! अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों ठुकराया गद्दी पर बैठने का ऑफर?
बिहार
'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, स्टेज पर मंगवाया पोस्टर
'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, स्टेज पर मंगवाया पोस्टर
इंडिया
Lockdown Fact Check: क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्या सच में लगने वाला है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा था? जानें असली बात
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में पगड़ी पहने रणवीर सिंह ने पी थी सिगरेट? बवाल के बाद आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'सख्त एक्शन लूंगा'
'धुरंधर 2' में पगड़ी पहने रणवीर सिंह ने पी थी सिगरेट? बवाल के बाद आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दो टूक No, बोला- 'सिर्फ मित्र देशों के...', पाकिस्तान का डब्बागोल
ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दो टूक No, बोला- 'सिर्फ मित्र देशों के...', पाकिस्तान का डब्बागोल
ट्रेंडिंग
Bangladesh Bus Accident Viral Video: नदी में समां गई सवारियों से भरी बस, हर तरफ सुनाई दे रहीं बस चीखें... दिल थाम कर देखिएगा वीडियो
नदी में समां गई सवारियों से भरी बस, हर तरफ सुनाई दे रहीं बस चीखें... दिल थाम कर देखिएगा वीडियो
यूटिलिटी
घर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर
घर पर LPG कनेक्शन था, अब ले लिया PNG, जानें कैसे सरेंडर होगा सिलेंडर
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget