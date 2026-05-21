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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCockroach Is Back: 200 दिन की जिंदगी में 400 बच्चे पैदा करता है एक कॉकरोच, जानें क्यों कहलाता है 'अमर जीव'?

Cockroach Is Back: 200 दिन की जिंदगी में 400 बच्चे पैदा करता है एक कॉकरोच, जानें क्यों कहलाता है 'अमर जीव'?

Cockroach Is Back: सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' जमकर सुर्खियां बटोर रही है. आइए इसी क्रम में कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वह इतना मजबूत कैसे है कि उसे अमर जीव मान लिया गया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 May 2026 05:41 PM (IST)
Cockroach Is Back: सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' जमकर सुर्खियां बटोर रही है. आइए इसी क्रम में कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वह इतना मजबूत कैसे है कि उसे अमर जीव मान लिया गया है.

Cockroach Is Back: इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम का डिजिटल आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने वाले अभिजीत दीपके भी चर्चा में हैं. कुछ ही घंटों पहले उनके एक्स अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी को देश में बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने कॉकरोच इज बैक नाम से नए हैंडल के साथ वापसी कर ली है. अब इस सियासी हलचल के बीच अचानक हर तरफ कॉकरोच को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. आखिर यह मामूली सा दिखने वाला कीट इंसानों के लिए इतना बड़ा कौतूहल क्यों बन गया है? आइए जानें.

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कॉकरोच की दुनिया में सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति जर्मन कॉकरोच को माना जाता है. इस प्रजाति की एक मादा कॉकरोच का पूरा जीवनकाल करीब 100 से 200 दिनों का होता है, लेकिन इतने कम समय में ही वह 200 से लेकर 400 तक बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है. अपने जीवन के सफर में यह मादा चार से आठ अंडों के कैप्सूल तैयार करती है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में 'ऊथेका' कहा जाता है.
कॉकरोच की दुनिया में सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति जर्मन कॉकरोच को माना जाता है. इस प्रजाति की एक मादा कॉकरोच का पूरा जीवनकाल करीब 100 से 200 दिनों का होता है, लेकिन इतने कम समय में ही वह 200 से लेकर 400 तक बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है. अपने जीवन के सफर में यह मादा चार से आठ अंडों के कैप्सूल तैयार करती है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में 'ऊथेका' कहा जाता है.
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सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके सिर्फ एक कैप्सूल के भीतर ही 30 से 40 अंडे सुरक्षित रहते हैं. जर्मन प्रजाति के अलावा हमारे आसपास अमेरिकन और ओरिएंटल कॉकरोच भी खूब पाए जाते हैं. अमेरिकन कॉकरोच का जीवनकाल थोड़ा लंबा होता है और वह करीब एक साल तक जिंदा रहता है. अपने इस पूरे जीवन चक्र में यह लगभग 150 से 200 बच्चों को जन्म देता है.
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके सिर्फ एक कैप्सूल के भीतर ही 30 से 40 अंडे सुरक्षित रहते हैं. जर्मन प्रजाति के अलावा हमारे आसपास अमेरिकन और ओरिएंटल कॉकरोच भी खूब पाए जाते हैं. अमेरिकन कॉकरोच का जीवनकाल थोड़ा लंबा होता है और वह करीब एक साल तक जिंदा रहता है. अपने इस पूरे जीवन चक्र में यह लगभग 150 से 200 बच्चों को जन्म देता है.
Published at : 21 May 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Cockroach Janata Party Abhijeet Dipke Cockroach Is Back Why Cockroach Is Immortal

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