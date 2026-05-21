कॉकरोच की दुनिया में सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति जर्मन कॉकरोच को माना जाता है. इस प्रजाति की एक मादा कॉकरोच का पूरा जीवनकाल करीब 100 से 200 दिनों का होता है, लेकिन इतने कम समय में ही वह 200 से लेकर 400 तक बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है. अपने जीवन के सफर में यह मादा चार से आठ अंडों के कैप्सूल तैयार करती है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में 'ऊथेका' कहा जाता है.