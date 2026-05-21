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Cockroach Is Back: 200 दिन की जिंदगी में 400 बच्चे पैदा करता है एक कॉकरोच, जानें क्यों कहलाता है 'अमर जीव'?
Cockroach Is Back: सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' जमकर सुर्खियां बटोर रही है. आइए इसी क्रम में कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वह इतना मजबूत कैसे है कि उसे अमर जीव मान लिया गया है.
Cockroach Is Back: इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम का डिजिटल आंदोलन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने वाले अभिजीत दीपके भी चर्चा में हैं. कुछ ही घंटों पहले उनके एक्स अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी को देश में बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने कॉकरोच इज बैक नाम से नए हैंडल के साथ वापसी कर ली है. अब इस सियासी हलचल के बीच अचानक हर तरफ कॉकरोच को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. आखिर यह मामूली सा दिखने वाला कीट इंसानों के लिए इतना बड़ा कौतूहल क्यों बन गया है? आइए जानें.
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Published at : 21 May 2026 05:38 PM (IST)
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