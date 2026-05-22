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हिंदी न्यूज़शिक्षाPunjab School Timing Change: भीषण गर्मी के बीच अब इस राज्य में बदला स्कूलों का समय, सरकार ने दी बच्चों को राहत

Punjab School Timing Change: भीषण गर्मी के बीच अब इस राज्य में बदला स्कूलों का समय, सरकार ने दी बच्चों को राहत

Punjab School Timing Change: 25 मई से पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों और दफ्तरों की टाइमिंग बदली जाएगी. सरकार ने यह कदम बढ़ते तापमान और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 05:22 PM (IST)
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Punjab School Timing Change: उत्तर भारत समेत पंजाब में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप के बीच पंजाब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 25 मई 2026 से पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बदली जाएगी. सरकार ने यह कदम बढ़ते तापमान और लोगों खासकर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

मुख्यमंत्री भागवत मान ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार 25 मई से राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और सरकारी स्कूलों में सभी कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, यह आदेश पूरे राज्य में लागू होगा. 

गर्मी और लू को देखते हुए लिया गया फैसला 

पंजाब में पिछले कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है. कई जिलों में पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे आम जीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग की ओर से हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में सरकार ने दोपहर की तेज धूप और गर्म हवाओं से बच्चों और कर्मचारियों को राहत देने के लिए स्कूल और सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोपहर के समय बाहर रहने से बच्चों-बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से सरकार ने सुबह के समय कामकाज और पढ़ाई कराने का फैसला लिया है. 

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बारिश और तेज हवाओं से मिली थोड़ी राहत 

वहीं शुक्रवार सुबह पंजाब के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली. जालंधर, लुधियाना और पठानकोट समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई और तेज हवाएं चली. इससे लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती. गुरुवार को पंजाब में अधिकतम तापमान में करीब 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. लेकिन इसके बावजूद बठिंडा राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं चंडीगढ़ और मोहाली में भी दिन भर गर्म हवाओं और लू का असर बना रहा. 

चंडीगढ़ में भी समर वेकेशन का ऐलान 

बढ़ती गर्मी के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है. प्रशासन के अनुसार 25 मई से चंडीगढ़ की स्कूलों में समर वेकेशन शुरू हो जाएगी. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वह बच्चों को तेज धूप में बाहर भेजने से बचें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 05:22 PM (IST)
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CM Bhagwant Mann Punjab Heatwave Punjab School Timing Punjab School Timing Change
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