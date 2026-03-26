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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकांग्रेस को जिस 24 अकबर रोड मुख्यालय को खाली करने का मिला नोटिस, वहां जमीन की कीमत कितनी?

कांग्रेस को जिस 24 अकबर रोड मुख्यालय को खाली करने का मिला नोटिस, वहां जमीन की कीमत कितनी?

24 Akbar Road Land Value: हाल ही में कांग्रेस को 24 अकबर रोड पर स्थित अपने मुख्यालय को खाली करने का नोटिस मिल चुका है. आइए जानते हैं यहां पर जमीन की कीमत कितनी है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Mar 2026 05:17 PM (IST)
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24 Akbar Road Land Value: कांग्रेस को 24 अकबर रोड पर स्थित अपने पुराने हेडक्वार्टर को खाली करने का नोटिस मिल चुका है. खाली करने की डेडलाइन 28 मार्च है. इसी बीच लोगों का ध्यान इस बात पर जा रहा है कि आखिर जहां कांग्रेस का मुख्यालय है उस जमीन की कीमत कितनी है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

लुटियंस दिल्ली में प्राइम लोकेशन 

24 अकबर रोड पर स्थित बंगला राजधानी के सबसे मशहूर इलाकों में से एक है. इसे अक्सर लुटियंस जोन भी कहा जाता है. इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था. इस इलाके में बड़े-बड़े राजनीतिक नेता, दूतावास और कीमती सरकारी प्रॉपर्टीज हैं. यह इसे भारत के सबसे महंगे रियल एस्टेट इलाकों में से एक बनाता है. 

जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 

हालांकि हाल ही में कोई आधिकारिक मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है लेकिन पिछले सौदों और मौजूदा बाजार के रुझानों के आधार पर अनुमान बताते हैं कि इस इलाके में जमीन की कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये प्रति वर्ग गज के बीच है. 24 अकबर रोड बंगले का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.1 एकड़ है. इन आंकड़ों के आधार पर जमीन की बाजार कीमत ₹500 करोड़ से ₹800 करोड़ के बीच होने का अनुमान है. 

क्या है सर्किल रेट? 

दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक  लुटियंस जोन श्रेणी A में आता है. यहां शहर के सबसे ऊंचे सर्किल रेट लागू होते हैं. मौजूदा निर्धारित दर लगभग ₹7.74 लाख प्रति वर्ग मीटर है. लगभग 4451 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ जमीन की कम से कम सरकारी कीमत लगभग 345 करोड़ रुपये बैठती है.

बाजार कीमत सर्किल रेट से ज्यादा क्यों? 

अकबर रोड, पृथ्वीराज रोड और अमृता शेरगिल मार्ग जैसे प्रीमियम इलाकों में असल सौदों की कीमत अक्सर सर्किल रेट से 20% से 50% ज्यादा होती है. ऐसा इस इलाके की खास पहचान, जमीन की सीमित उपलब्धता और राजनीतिक संस्थाओं से आने वाली भारी मांग की वजह से होता है. ऐसी प्रॉपर्टीज़ की असली बाजार कीमत आमतौर पर सरकारी अनुमानों से काफ़ी ज़्यादा होती है

अपनी आर्थिक कीमत के अलावा 24 अकबर रोड का राजनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है. दरअसल दशकों तक यह कांग्रेस का मुख्यालय रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बंगले का किराया मौजूदा नियमों के हिसाब से चुका रही है. हालांकि ऐसी सरकारी संपत्तियों के आवंटन पर अब बारीकी से नजर रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें: देश की आजादी के बाद कहां था कांग्रेस का मुख्यालय, 24 अकबर रोड वाले बंगले में पार्टी कब हुई थी शिफ्ट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 05:17 PM (IST)
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Akbar Road Congress Headquarters 24 Akbar Road Land Value
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