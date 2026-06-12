Pranit More Earning: एक शो से कितना कमाते हैं प्रणित मोरे, '370 की बिरयानी' विवाद पर जिनके खिलाफ हुई एफआईआर?
Pranit More Earning: कॉमेडियन प्रणित मोरे इन दिनों अपने शो के एक विवादित वीडियो के कारण कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. आइए जानें कि वो एक शो से कितने रुपये कमा लेते हैं.
- सेल्स एक्जीक्यूटिव से आरजे, फिर सफल स्टैंडअप कॉमेडियन बने.
Pranit More Earning: सोशल मीडिया की दुनिया में रातों-रात शोहरत पाना जितना आसान है, उतनी ही तेजी से विवादों के दलदल में फंसने का खतरा भी बना रहता है. आजकल स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे अपने एक शो के वायरल वीडियो को लेकर भारी विवादों में घिरे हुए हैं. गुरुग्राम के एक युवक के साथ उनके शो में हुई बातचीत का वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आते ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. इस '370 की बिरयानी' विवाद के बाद जहां एक तरफ उस दर्शक की नौकरी चली गई है, वहीं दूसरी तरफ कॉमेडियन प्रणित मोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. इस पूरे हंगामे के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि विवादों में आए प्रणित मोरे आखिर एक शो से कितनी कमाई करते हैं और उनका अब तक का करियर कैसा रहा है.
कैसे शुरू हुआ '370 की बिरयानी' का पूरा विवाद?
इस पूरे विवाद की शुरुआत प्रणित मोरे के एक लाइव स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान हुई थी. शो में मौजूद गुरुग्राम के रहने वाले हिमांशु जांगड़ा नाम के एक युवक ने बातचीत में बताया कि वह एक लड़की के साथ डेट पर गया था. वहां उसने लड़की की बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए थे और इसके बदले में वह लड़की से फिजिकल रिलेशन की उम्मीद कर रहा था. युवक ने सबके सामने स्वीकार किया कि लड़की की मर्जी न होने के बावजूद उसने उस पर हावी होने की कोशिश की थी. इस अश्लील और गंभीर बात पर तुरंत आपत्ति जताने या रोकने के बजाय शो के होस्ट प्रणित मोरे हंसते रहे और उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ाते हुए बढ़ावा दिया.
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा और हुई एफआईआर
जब इस बातचीत का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, तो इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा भड़क उठा. लोगों ने इस तरह की घिनौनी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए कॉमेडियन और उस युवक दोनों को आड़े हाथों लिया. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रणीत मोरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इसके साथ ही उस विवादित बयान को देने वाले युवक हिमांशु को भी अपनी इस हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसे कंपनी ने नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया.
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एक शो से कितना कमा लेते हैं प्रणित मोरे?
इस बड़े विवाद के बाद प्रणित मोरे की लाइफस्टाइल और उनकी कमाई को लेकर काफी चर्चा हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रणित मोरे के लाइव शोज की कोई एक तय फीस या निश्चित टिकट आय नहीं होती है. हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि वह अपने एक स्टैंडअप शो या किसी लाइव इवेंट को करने के लिए लगभग 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की कमाई आसानी से कर लेते हैं. उनके शोज की टिकटों की मांग और वेन्यू के हिसाब से इस कमाई का ग्राफ बदलता रहता है.
लाइव शोज के अलावा कमाई के अन्य बड़े साधन
प्रणित मोरे की आमदनी सिर्फ लाइव स्टेज शोज तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनके पास कमाई के कई और जरिए भी हैं. उनकी मुख्य आय का एक बड़ा हिस्सा टिकटों की डिजिटल बिक्री, बड़े ब्रांड्स के लिए किए जाने वाले एंडोर्समेंट और यूट्यूब वीडियो से आता है. यूट्यूब पर उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं, जिससे उन्हें तगड़ी विज्ञापन आय होती है. इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते वे अलग-अलग कंपनियों के साथ पेड प्रमोशन करके भी मोटी रकम वसूलते हैं.
करोड़ों में है कॉमेडियन प्रणित की कुल संपत्ति
इंटरनेट और लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार एक्टिव रहने के कारण प्रणित मोरे ने अच्छी खासी दौलत जमा कर ली है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रणित की कुल संपत्ति यानी नेट वर्थ लगभग 4 करोड़ रुपये से लेकर 8 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है. मुंबई जैसे शहर में रहकर स्टैंडअप कॉमेडी के बूते इतनी बड़ी संपत्ति बनाना यह दिखाता है कि विवाद से पहले उनका करियर ग्राफ काफी तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा था.
सेल्स एक्जीक्यूटिव से रेडियो मिर्ची के आरजे का सफर
आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक प्रणित मोरे के करियर की शुरुआत बेहद मामूली तरीके से हुई थी. उन्होंने अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत एक ऑटोमोबाइल शोरूम में बतौर सेल्स एक्जीक्यूटिव की थी. इसके बाद उन्होंने रेडियो मिर्ची में एक आरजे यानी रेडियो जॉकी के रूप में अपनी आवाज का जादू बिखेरा. आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनकी महीने की सैलरी मात्र 11,000 रुपये हुआ करती थी. आरजे की नौकरी के दौरान ही उन्हें कॉमेडी और एंकरिंग की बारीकियों को समझने का मौका मिला था.
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