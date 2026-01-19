हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Cold Wave: शिमला-देहरादून फेल! आखिर पहाड़ों से ज्यादा दिल्ली में क्यों पड़ रही है कड़ाके की ठंड?

Delhi Cold Wave: शिमला-देहरादून फेल! आखिर पहाड़ों से ज्यादा दिल्ली में क्यों पड़ रही है कड़ाके की ठंड?

Record Breaking Cold In Delhi: देश की राजधानी दिल्ली इस समय कड़ाके की सर्दी से जूझ रही है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पहाड़ों से ज्यादा सर्दी मैदानों में क्यों पड़ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Jan 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

Why Delhi Is Colder Than Shimla: देश की राजधानी दिल्ली इस समय कड़ाके की सर्दी फेस कर रही है. सर्दी का सितम इतना है कि पालम में 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने के साथ ही 20 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है. पहले प्रदूषण की मार और अब ठंड और प्रदूषण की मार ने दिल्ली की जनता का हाल-बेहाल कर रखा है. यह हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, बल्कि इसके साथ सटे एनसीआर रीजन का भी यही हाल है. गुड़गांव में तो पारा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. आमतौर पर इस तरह की कड़ाके वाली सर्दी हिल स्टेशनों और उनके आसपास ही देखने को मिलती है, लेकिन वहां मौसम इससे अच्छा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शिमला और देहरादून से भी ज्यादा ठंड दिल्ली और एनसीआर में क्यों है. चलिए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं.

मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी क्यों?

मौसम विभाग के अनुसार, 13 जनवरी को शिमला का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस और देहरादून का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. जो दिल्ली और उसके आसपास के रीजन की तुलना में ठीक है. हालांकि, यहां आपको एक बात का ध्यान रखना होगा यह पहली बार नहीं है, जब मैदान में ठंड की मार पहाड़ों से ज्यादा हुई हो. बीबीसी से बात करते हुए भारतीय मौसम विभाग में वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि इस मौसम में हिमालय की ओर से ठंडी और सूखी हवाएं चलती हैं. ये हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचती हैं, जिससे तापमान अचानक गिर जाता है. उन्होंने आगे बताया कि इस बार पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बादल छाए रहे, जिससे गर्मी बाहर नहीं निकल पाई और रात का तापमान ज्यादा नहीं गिरा. वहीं मैदानी इलाकों में आसमान साफ रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं. इसी कारण शाम होते ही तापमान तेजी से गिरा और वहां ज्यादा ठंड महसूस हुई. अगर इसको कम शब्दों में समझना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैदानी इलाकों में धरती तेजी से ठंडी हुई, जिसके कारण यहां ठंडक ज्यादा महसूस हुई.

क्यों बढ़ जाती है कड़ाके की ठंड?

अगर बात करें कि सुबह के समय कड़ाके की सर्दी क्यों पड़ने लगती है. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में दिन का मौसम साफ रहता है, जिसके चलते दिन की जमा हुई गर्मी रात में सीधे वायुमंडल में निकल जाती है. इसके चलते यह होता है कि आसपास की हवा तेजी से ठंडी हो जाती है. इसे साइंटिफिक टर्म में रेडिएशनल कूलिंग के नाम से जाना जाता है.

अगर इसके विपरीत हिमाचल के शिमला और उत्तराखंड के देहरादून की तुलना करें, तो पहाड़ों पर आपको बादल देखने को मिलेंगे, जो एक परत की तरह काम करते हैं. इससे यहां की गर्मी आसानी से वायुमंडल में नहीं जा पाती, ये रोक लेते हैं. यही कारण है कि पहाड़ों पर ठंड के बावजूद मैदानी इलाकों जितना मौसम में गिरावट नहीं हो रही है.

कब होती है शीतलहर?

भारत के कुछ राज्य जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शीतलहर से प्रभावित रहते हैं. मौसम विभाग के अनुसार, जब पहाड़ों पर तापमान जीरो डिग्री या उससे कम हो और मैदानी इलाकों में तापमान 10 डिग्री या फिर उससे कम हो, तो वहां शीतलहर मानी जाती है. वहीं अगर यह आंकड़ा अगर दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए और यह सामान्य से करीब 4.5 से 6.5 डिग्री कम रहे, तो ऐसी स्थिति को कोल्ड डे कहा जाता है. वहीं जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से भी ज्यादा गिर जाए, तो इसे सीवियर कोल्ड डे की श्रेणी में रखा जाता है.

ये भी पढ़ें: इकलौता मुगल बादशाह जो भारत छोड़कर भाग गया था, जानें किससे मिली थी हार?

Published at : 19 Jan 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Cold Wave In North India Delhi Cold Wave Severe Cold In Delhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
9,978 करोड़ की डील, जिससे हवा में ही लड़ाकू विमानों में डाली जाएगी 'जान', दुश्मन के निकलेंगे प्राण?
9,978 करोड़ की डील, जिससे हवा में ही लड़ाकू विमानों में डाली जाएगी 'जान', दुश्मन के निकलेंगे प्राण?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा लिया बड़ा प्लान! 20 जनवरी को करेंगे यह
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा लिया बड़ा प्लान! 20 जनवरी को करेंगे यह
विश्व
Maryam Nawaz Son Marriage: कंगाल पाकिस्तान का शाही शौक, मरियम नवाज ने बहू के लिए भारत से मंगाया करोड़ों का लहंगा, लोगों ने जमकर सुनाया
कंगाल पाकिस्तान का शाही शौक, मरियम नवाज ने बहू के लिए भारत से मंगाया करोड़ों का लहंगा, लोगों ने जमकर सुनाया
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पिंटू के प्यार में... दिव्या का 'डेंजर गेम' ! | Crime News
Blue Box Murder: प्रेमिका को मारकर नीले बक्से में भरा, फिर सबूत मिटाने के लिए लगा दी आग! | UP
BJP President: नामांकन प्रक्रिया शुरू...सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे Nitin Nabin? PM Modi
Manikarnika Ghat: साजिश या गंदी राजनीति..मूर्ति खंडित के पीछे क्या असली वजह? | Kashi | CM Yogi
Bollywood News: संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में भव्य संगीत का तड़का, रणबीर-आलिया-विक्की पर शूट होंगे दो मेगा गाने (18.01.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
9,978 करोड़ की डील, जिससे हवा में ही लड़ाकू विमानों में डाली जाएगी 'जान', दुश्मन के निकलेंगे प्राण?
9,978 करोड़ की डील, जिससे हवा में ही लड़ाकू विमानों में डाली जाएगी 'जान', दुश्मन के निकलेंगे प्राण?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा लिया बड़ा प्लान! 20 जनवरी को करेंगे यह
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा लिया बड़ा प्लान! 20 जनवरी को करेंगे यह
विश्व
Maryam Nawaz Son Marriage: कंगाल पाकिस्तान का शाही शौक, मरियम नवाज ने बहू के लिए भारत से मंगाया करोड़ों का लहंगा, लोगों ने जमकर सुनाया
कंगाल पाकिस्तान का शाही शौक, मरियम नवाज ने बहू के लिए भारत से मंगाया करोड़ों का लहंगा, लोगों ने जमकर सुनाया
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 45: नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड, जानें- कुल कलेक्शन
नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Honey Science: क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस
क्या सच में कभी नहीं खराब होता शहद? जान लीजिए इसके पीछे का साइंस
फूड
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
ट्रेंडिंग
32 हजार का कोट पैंट पहनकर गंदे नाले में पुनीत सुपरस्टार ने लगाई डुबकी, यूजर्स रह गए हैरान
32 हजार का कोट पैंट पहनकर गंदे नाले में पुनीत सुपरस्टार ने लगाई डुबकी, यूजर्स रह गए हैरान
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget