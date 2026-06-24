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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज1 किलो CNG पर पंप मालिक को कितना मिलता है कमीशन? एक क्लिक समझ लें पूरा गणित

1 किलो CNG पर पंप मालिक को कितना मिलता है कमीशन? एक क्लिक समझ लें पूरा गणित

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गैस को लेकर दुनिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसमें सीएनजी भी शामिल थी. चलिए जानें कि एक सीएनजी पंप का मालिक एक किलो गैस बेचकर कितना कमीशन कमाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 24 Jun 2026 01:51 PM (IST)
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भारत की सड़कों पर आजकल सीएनजी गाड़ियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच सीएनजी आम आदमी के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपनी गाड़ी की टंकी में सीएनजी भरवाते हैं, तो उस गैस को बेचने वाले पंप मालिक की जेब में कितना पैसा जाता है? सीएनजी स्टेशन का बिजनेस बाहर से जितना बड़ा दिखता है, इसके अंदर का मुनाफा उतना ही सधा हुआ है. आइए जानते हैं कि एक किलो सीएनजी की बिक्री पर पंप मालिकों को कितना कमीशन मिलता है. 

कितना मिलता है एक किलो सीएनजी पर कमीशन?

देश के किसी भी सीएनजी स्टेशन के मुनाफे की बुनियाद तेल और गैस वितरण कंपनियों जैसे आईजीएल, एमजीएल, अडाणी गैस द्वारा तय किए गए डीलर मार्जिन पर टिकी होती है. अगर सीधे शब्दों में समझें, तो एक किलो सीएनजी बेचने पर पंप मालिक को औसतन तीन रुपये लेकर 6 रुपये तक का कमीशन मिलता है. यह मार्जिन हर शहर और अलग-अलग गैस कंपनियों की अपनी व्यावसायिक नीतियों के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है. पहली नजर में यह रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन जब इसे बड़े पैमाने पर देखा जाता है, तो यह मुनाफा काफी बड़ा हो जाता है.

रोजाना की बिक्री और ग्रॉस प्रॉफिट

सीएनजी पंप का पूरा का पूरा बिजनेस बिक्री की मात्रा यानी वॉल्यूम पर काम करता है. इसका सीधा मतलब यह है कि पंप से जितनी ज्यादा गैस की बिक्री होगी, कमाई का आंकड़ा भी उतना शानदार रहेगा. उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर कोई सीएनजी पंप किसी व्यस्त शहर के बीचों-बीच या नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो वहां रोजाना करीब 3000 से 5000 किलो सीएनजी की बिक्री आराम से हो जाती है. इस हिसाब से देखें तो एक पंप मालिक रोजाना ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में 12,000 रुपये से लेकर 30,000 तक की कमाई आसानी से कर लेता है.

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खर्चे काटने के बाद कितना मिलता है मुनाफा?

ग्रॉस प्रॉफिट पंप मालिकों की असली बचत नहीं होती है. एक सीएनजी स्टेशन को चौबीस घंटे चलाने के लिए कई तरह के बड़े खर्चे करने पड़ते हैं. इसमें सीएनजी कंप्रेसर चलाने के लिए आने वाला भारी-भरकम बिजली का बिल, वहां काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन और मशीनों के रख-रखाव का खर्चा भी शामिल होता है. इन सभी जरूरी खर्चों को काटने के बाद एक सीएनजी पंप मालिक हर महीने करीब एक लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 01:51 PM (IST)
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