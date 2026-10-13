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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका... तीनों की कमाई कहां से होती है?

अभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका... तीनों की कमाई कहां से होती है?

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है. आइए जानते हैं कि अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास की कमाई कहां से होती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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  • CJP फंडिंग सदस्यों की बचत, जन-दान पर आधारित।

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया. बाद में ₹50,000 की जमानत सह व्यक्तिगत बॉन्ड भरने के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया. 

इन तीनों को कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य चेहरों के तौर पर जाना जाता है. यह एक ऐसा आंदोलन है जिसने सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर इन तीनों की कमाई कहां से होती है.

अभिजीत दीपके का कम्युनिकेशन और पत्रकारिता करियर 

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के तौर पर पहचाने जाने वाले अभिजीत एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रणनीतिकार और पत्रकार हैं. उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की है. कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करने से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की डिजिटल मीडिया टीम के साथ काम किया और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन सलाहकार के तौर पर भी सेवा दी.

यह भूमिका है दीपके की आजीविका के लिए उनके पेशेवर बैकग्राउंड को दर्शाती हैं. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में उनका अनुभव कॉकरोच जनता पार्टी में उनकी भूमिका से काफी अलग है. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौजूदा सैलरी, निजी कमाई या फिर संगठन में उनके व्यक्तिगत योगदान की राशि का कहीं भी जिक्र नहीं है.



अभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका... तीनों की कमाई कहां से होती है?

सौरभ दास की खोजी पत्रकारिता 

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर बताए जाने वाले सौरभ दास एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार और सूचना का अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वे खोजी पत्रकारिता और अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लिखकर इनकम करते हैं. 

सौरभ दास ने इस बारे में भी बात की है कि समूह ने शुरुआती दिनों में खुद को कैसे संभाला. उन्होंने कहा कि आंदोलन को स्थापित करते समय सदस्य अपनी बचत और कमाई पर निर्भर थे. उनकी व्यक्तिगत पेशेवर इनकम और समूह के साथ साझा खर्च अलग-अलग मामले हैं. उनकी कमाई या फिर कॉकरोच जनता पार्टी गतिविधियों पर उनके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए कोई खास आंकड़ा नहीं दिया गया है.


अभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका... तीनों की कमाई कहां से होती है?

आशुतोष रांका का जनहित का काम 

रणनीतिकार और प्रवक्ता के तौर पर बताए जाने वाले आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने लंदन में मैकिन्से में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है. इसी के साथ वे दिल्ली असेंबली फैलोशिप और राजस्थान में जनहित से जुड़े कामों में भी जुड़े रहे हैं. 

यह जानकारी उनकी शिक्षा और प्रोफेशनल अनुभव के बारे में बताती है. लेकिन इससे उनके मौजूदा रोजगार या फिर अभी की कमाई का पता नहीं चलता. मौजूद जानकारी में सैलरी, निजी संपत्ति का अनुमान या फिर कॉकरोच जनता पार्टी को दिए जाने वाले किसी भी आर्थिक योगदान का ब्योरा नहीं दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 1 साल शांति की शर्त तोड़ दें दीपके-रांका और सौरव तो क्या होगा? जानें नियम

कॉकरोच जनता पार्टी को फंड कैसे मिलता है? 

इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी गतिविधि का खर्च उठा कैसे रही है. इसके नेताओं के बयानों के मुताबिक शुरुआत में यह आंदोलन सदस्यों की निजी बचत और कमाई पर निर्भर था. सौरभ दास ने कहा है कि इन संसाधनों से ग्रुप की गतिविधि के शुरुआती दौर में खर्च उठाने में मदद मिली.

नेताओं ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नहीं है और उसे विदेशी फंडिंग नहीं मिलती है. उनका कहना है कि कार्यक्रमों का खर्च विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर रखे डोनेशन बॉक्स, आम लोगों से मिलने वाले छोटे-मोटे स्वैच्छिक योगदान और शुभचिंतकों से मिलने वाली मदद से पूरा किया जाता है.

ग्रुप की फंडिंग के बारे में जानकारी उसके नेताओं की निजी बचत, जन-दान और सामान के रूप में मिली मदद के बयानों पर आधारित है. कहीं पर भी विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड, इकट्ठा की गई रकम या खर्च का ब्योरा नहीं दिया गया है.

यह भी पढ़ें: एक यूट्यूब वीडियो बनाकर कितना कमा लेते हैं ध्रुव राठी, जानें हिसाब-किताब?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
CJP Protest Abhijit Dipke Income Saurav Das Income
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