अभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रांका... तीनों की कमाई कहां से होती है?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CJP फंडिंग सदस्यों की बचत, जन-दान पर आधारित।

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया. बाद में ₹50,000 की जमानत सह व्यक्तिगत बॉन्ड भरने के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया.

इन तीनों को कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य चेहरों के तौर पर जाना जाता है. यह एक ऐसा आंदोलन है जिसने सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर इन तीनों की कमाई कहां से होती है.

अभिजीत दीपके का कम्युनिकेशन और पत्रकारिता करियर

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के तौर पर पहचाने जाने वाले अभिजीत एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रणनीतिकार और पत्रकार हैं. उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की है. कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करने से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की डिजिटल मीडिया टीम के साथ काम किया और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन सलाहकार के तौर पर भी सेवा दी.

यह भूमिका है दीपके की आजीविका के लिए उनके पेशेवर बैकग्राउंड को दर्शाती हैं. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में उनका अनुभव कॉकरोच जनता पार्टी में उनकी भूमिका से काफी अलग है. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौजूदा सैलरी, निजी कमाई या फिर संगठन में उनके व्यक्तिगत योगदान की राशि का कहीं भी जिक्र नहीं है.







सौरभ दास की खोजी पत्रकारिता

कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर बताए जाने वाले सौरभ दास एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार और सूचना का अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वे खोजी पत्रकारिता और अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लिखकर इनकम करते हैं.

सौरभ दास ने इस बारे में भी बात की है कि समूह ने शुरुआती दिनों में खुद को कैसे संभाला. उन्होंने कहा कि आंदोलन को स्थापित करते समय सदस्य अपनी बचत और कमाई पर निर्भर थे. उनकी व्यक्तिगत पेशेवर इनकम और समूह के साथ साझा खर्च अलग-अलग मामले हैं. उनकी कमाई या फिर कॉकरोच जनता पार्टी गतिविधियों पर उनके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए कोई खास आंकड़ा नहीं दिया गया है.





आशुतोष रांका का जनहित का काम

रणनीतिकार और प्रवक्ता के तौर पर बताए जाने वाले आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने लंदन में मैकिन्से में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है. इसी के साथ वे दिल्ली असेंबली फैलोशिप और राजस्थान में जनहित से जुड़े कामों में भी जुड़े रहे हैं.

यह जानकारी उनकी शिक्षा और प्रोफेशनल अनुभव के बारे में बताती है. लेकिन इससे उनके मौजूदा रोजगार या फिर अभी की कमाई का पता नहीं चलता. मौजूद जानकारी में सैलरी, निजी संपत्ति का अनुमान या फिर कॉकरोच जनता पार्टी को दिए जाने वाले किसी भी आर्थिक योगदान का ब्योरा नहीं दिया गया है.

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कॉकरोच जनता पार्टी को फंड कैसे मिलता है?

इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अपनी गतिविधि का खर्च उठा कैसे रही है. इसके नेताओं के बयानों के मुताबिक शुरुआत में यह आंदोलन सदस्यों की निजी बचत और कमाई पर निर्भर था. सौरभ दास ने कहा है कि इन संसाधनों से ग्रुप की गतिविधि के शुरुआती दौर में खर्च उठाने में मदद मिली.

नेताओं ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नहीं है और उसे विदेशी फंडिंग नहीं मिलती है. उनका कहना है कि कार्यक्रमों का खर्च विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर रखे डोनेशन बॉक्स, आम लोगों से मिलने वाले छोटे-मोटे स्वैच्छिक योगदान और शुभचिंतकों से मिलने वाली मदद से पूरा किया जाता है.

ग्रुप की फंडिंग के बारे में जानकारी उसके नेताओं की निजी बचत, जन-दान और सामान के रूप में मिली मदद के बयानों पर आधारित है. कहीं पर भी विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड, इकट्ठा की गई रकम या खर्च का ब्योरा नहीं दिया गया है.

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