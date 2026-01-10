हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCensus 2027: हर घर, हर व्यक्ति का रिकॉर्ड, डिजिटल जनगणना से कैसे बदल सकती है राजनीतिक नक्शा?

Census 2027: हर घर, हर व्यक्ति का रिकॉर्ड, डिजिटल जनगणना से कैसे बदल सकती है राजनीतिक नक्शा?

Census 2027: जनगणना 2027 सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर का आईना है. डिजिटल रिकॉर्ड और डेटा के जरिए नीतियां अब और अधिक सटीक और असरदार बन सकती हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 10 Jan 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

सोचिए, देश की असली तस्वीर सामने आने वाली है- हर घर, हर व्यक्ति और हर गांव का डेटा पहली बार डिजिटल तरीके से दर्ज किया जाएगा. 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही इस जनगणना में न सिर्फ हमारी जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलेगा, बल्कि यह बताएगा कि कौन से राज्य, कौन से जिले और कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं. सरकारी योजनाओं, संसदीय सीटों और प्रतिनिधित्व की रीढ़ इसी डेटा पर निर्भर करेगी. क्या यह भारत की भविष्य की राजनीति और विकास का नक्शा बदल देगा?

जनगणना 2027 का महत्व

भारत सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से देश की सबसे बड़ी जनगणना शुरू होगी. यह 16वीं जनगणना होगी, जिसकी शुरुआत 1872 से होती आई है. इस बार यह पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें लगभग 3 मिलियन एंयूरेटर मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा इकट्ठा करेंगे. डेटा कलेक्शन Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऐप से होगा. 15 दिन का सेल्फ-एंयूरेशन विकल्प भी रखा गया है, जिससे लोग खुद से जानकारी दर्ज कर सकते हैं.

अर्थशास्त्र और जनगणना का जुड़ाव

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 2025-26 के लिए GDP का पहला अनुमान प्रकाशित किया. यह संयोग इस जनगणना के साथ जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि का असली उद्देश्य लोगों की भलाई सुनिश्चित करना है. जनगणना के आंकड़े इस बात का सटीक संकेत देंगे कि सरकारी योजनाएं और नीतियां किस स्तर तक प्रभावी रही हैं और उन्हें कहां सुधार की जरूरत है. 

राजनीतिक महत्व

जनगणना केवल आबादी गिनने का काम नहीं है. इसका इस्तेमाल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसरों के पुन:निर्धारण में भी होगा. दक्षिण और पश्चिमी राज्यों ने जन्म दर नियंत्रण में सफलता पाई है, जबकि उत्तर, मध्य और पूर्वी राज्य जनसंख्या में तेजी से बढ़ रहे हैं. इस नए आंकड़े के आधार पर संसदीय सीटों का वितरण बदल सकता है, जिससे राजनीतिक शक्ति का संतुलन प्रभावित हो सकता है.

जनगणना 2027 में किन चीजों पर होगा ज्यादा फोकस

Census 2027 घर, भाषा, धर्म, शिक्षा, व्यापार गतिविधियों, प्रवास और जन्म दर जैसी जानकारी प्रदान करेगा. यह डेटा गांव, शहर और वार्ड स्तर तक उपलब्ध होगा. इससे न केवल योजनाओं के लाभार्थी सही तरह से तय होंगे, बल्कि नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णय भी अधिक प्रभावी होंगे. 

उम्मीद और चुनौतियां

इस जनगणना से भारत के नागरिकों की सटीक जानकारी मिलेगी और नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ेगी. हालांकि, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चुनौती यह होगी कि डेटा का सही इस्तेमाल हो और सभी वर्गों तक योजनाएं पहुंचे.

यह भी पढ़ें: क्या रुपये से भी कमजोर हो गई है ईरान की करेंसी, जिसके लिए यहां हो रहे प्रदर्शन; जानें कितनी है वैल्यू?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 10 Jan 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Census 2027 Census 2027 India India Population 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
नौकरी
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
एक्सीडेंट के बाद इलाज की टेंशन खत्म, 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली स्कीम लॉन्च होगी
एक्सीडेंट के बाद इलाज की टेंशन खत्म, 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली स्कीम लॉन्च होगी
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget