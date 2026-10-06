क्या बगैर नेम प्लेट के ड्यूटी कर सकती है पुलिस, क्या कहते हैं नियम?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान ड्यूटी पर तैनात कई जूनियर पुलिसकर्मियों के बिना नेम प्लेट नजर आने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि यह कदम जवानों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियों और व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरों से बचाने के लिए उठाया गया था. हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे कानून और पुलिस प्रणाली की जवाबदेही के सीधे खिलाफ माना है. इस घटनाक्रम के बाद अब आम जनता के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या पुलिस कानूनी रूप से बिना नेम प्लेट और पहचान के ड्यूटी कर सकती है.

पुलिस नियमों में नेम प्लेट पहनना क्यों है बेहद जरूरी?

कानूनी प्रावधानों और पुलिस यूनिफॉर्म मैनुअल के अनुसार, ऑन-ड्यूटी वर्दीधारी पुलिसकर्मी के लिए अपने सीने पर स्पष्ट नेम प्लेट और बैच नंबर लगाना अनिवार्य किया गया है. पुलिस महकमे के स्टैंडिंग ऑर्डर में यह साफ दर्ज है कि नेम प्लेट किसी भी वर्दी का एक अभिन्न अंग है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है. बिना पहचान पत्र या नेम टैग के ड्यूटी करना पूरी तरह से विभागीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है. नियम का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक अपने सामने खड़े पुलिस अधिकारी को उसके नाम और पद से तुरंत पहचान सके.

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक डी.के. बासु जजमेंट की शर्तें

सर्वोच्च अदालत ने वर्ष 1997 के ऐतिहासिक 'डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य' मामले में बेहद कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए थे. अदालत के फैसले के मुताबिक, किसी भी नागरिक की गिरफ्तारी, हिरासत या पूछताछ के दौरान तैनात हर पुलिसकर्मी की सीने पर सटीक और पढ़ने योग्य नेम टैग होना कानूनी रूप से अनिवार्य है. उच्चतम न्यायालय का मानना था कि वर्दी पर नाम होने से पुलिसिया मनमानी और हिरासत में होने वाली हिंसा पर रोक लगाने में मदद मिलती है, जिससे कोई भी अफसर कानून से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता.

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 36 के कड़े प्रावधान

देश के नए आपराधिक कानून BNSS की धारा 36 में भी पुलिसकर्मियों की पहचान को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं. इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की वर्दी पर उसका नाम पूरी तरह साफ और नजर आने वाली जगह पर होना चाहिए. इस कानूनी नियम का मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है. यदि कानून लागू कराने के दौरान कोई पुलिसकर्मी किसी नागरिक के साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो पीड़ित व्यक्ति को उसकी पहचान दर्ज कराने का पूरा अधिकार मिलता है.

प्रदर्शन में बिना नेम प्लेट तैनाती पर पुलिस का अपना तर्क

जंतर-मंतर जैसी संवेदनशील जगहों पर ड्यूटी के दौरान जवानों द्वारा नेम प्लेट हटाने को लेकर पुलिस प्रशासन की अपनी दलीलें हैं. वरिष्ठ अफसरों के अनुसार, आज के दौर में हिंसक प्रदर्शनों या राजनीतिक आंदोलनों के समय कई बार असामाजिक तत्व पुलिसकर्मियों के चेहरे और नाम का फोटो खींचकर उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं. इसके कारण जवानों और उनके परिवारों को ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकियों और साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है. अपनी सुरक्षा के इसी डर के चलते कई बार मैदान में तैनात जवान अस्थायी तौर पर नेम प्लेट हटा लेते हैं, भले ही यह नियम के खिलाफ हो.

सादे कपड़ों में लाठीचार्ज और पहचान छुपाने पर कानूनी सवाल

भीड़ नियंत्रण के दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है. आमतौर पर पुलिस खुफिया जानकारी जुटाने या गुप्त अभियानों के लिए सादे कपड़ों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब बात विरोध-प्रदर्शनों में बल प्रयोग या लाठीचार्ज की आती है, तो जवानों का पूरी वर्दी में होना आवश्यक है. अगर सिविल ड्रेस में खड़े जवान हाथ में लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हैं, तो आम लोगों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे असली पुलिसकर्मी हैं या कोई और. ऐसे मामलों में पुलिस नेतृत्व को स्पष्टीकरण देना जरूरी होता है.





बल प्रयोग के वक्त पुलिस अधिकारी की स्पष्ट पहचान क्यों जरूरी?

कानूनी जानकारों का कहना है कि जब भी किसी सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल प्रयोग या लाठीचार्ज करती है, उस वक्त अधिकारियों की पहचान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. यदि कार्रवाई के दौरान कोई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल होता है या उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो दोषी पुलिस अधिकारी की पहचान के बिना कानूनी न्याय पाना असंभव हो जाता है. पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जनता को पता हो कि कानून व्यवस्था संभालने वाला अफसर कौन है, ताकि अधिकारों के दुरुपयोग की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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