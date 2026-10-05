ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi-NCR के किस शहर में सबसे पहले होगी पानी की कमी? जानें वजह

Delhi-NCR के किस शहर में सबसे पहले होगी पानी की कमी? जानें वजह

गुरुग्राम में 2031 तक पानी की मांग 52 फीसदी बढ़ने का अनुमान है. वहीं भूजल का खर्च क्षमता से दोगुना होने और 390 जलाशयों के नष्ट होने से शहर में गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर के सबसे प्रमुख औद्योगिक और रिहायशी हब गुरुग्राम पर आने वाले समय में गहरा पानी का संकट मंडरा रहा है. तेजी से बढ़ती आबादी और कंक्रीट के जंगलों के विस्तार के कारण शहर में पानी की किल्लत दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है. वर्तमान में शहर को प्रतिदिन 770 मिलियन लीटर (MLD) पानी की जरूरत है, जो साल 2031 तक बढ़कर 1,170 MLD तक पहुंचने की संभावना है. यानी अगले कुछ वर्षों में पानी की मांग में 52 प्रतिशत का बड़ा उछाल आएगा, जबकि भूजल स्तर घटकर 40 मीटर से अधिक नीचे चला गया है. आइए इसके पीछे की वजह जान लेते हैं.

मांग और आपूर्ति में 100 MLD का बड़ा अंतर

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भी 35 डिग्री तापमान, क्या है इतनी गर्मी होने की वजह?
अक्टूबर में भी 35 डिग्री तापमान, क्या है इतनी गर्मी होने की वजह?
जनरल नॉलेज
कितना खतरनाक है प्लेग? रूस की लैब से निकली बीमारी, ले चुकी है 8 करोड़ जानें
कितना खतरनाक है प्लेग? रूस की लैब से निकली बीमारी, ले चुकी है 8 करोड़ जानें
जनरल नॉलेज
दिव्या मित्तल से पहले कितने IAS राजनीति के लिए छोड़ चुके हैं नौकरी, देख लें लिस्ट
दिव्या मित्तल से पहले कितने IAS राजनीति के लिए छोड़ चुके हैं नौकरी, देख लें लिस्ट
जनरल नॉलेज
भारत में आजादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन कब हुआ था, कितनी भीड़ आई थी?
भारत में आजादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन कब हुआ था, कितनी भीड़ आई थी?

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) के पास फिलहाल जल शोधन के लिए दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 670 MLD है. दूसरी ओर, शहरवासियों की रोजमर्रा की पानी की आवश्यकता 770 MLD के आसपास है, जिससे प्रतिदिन 100 MLD जल की सीधी कमी बनी रहती है. इस 100 MLD के अंतर को भरने के लिए नगर निगम गुरुग्राम (MCG) और निजी बिल्डरों द्वारा धड़ल्ले से ट्यूबवेल चलाकर जमीन के नीचे से पानी खींचा जा रहा है.

हाई कोर्ट की सख्ती और जीएमडीए को आदेश

दरअसल जब इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, तब जाकर इस संकट की भयावहता खुलकर सामने आई है. अदालत ने 1 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीसी मीणा को निर्देश दिया है कि वे सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करें और गिरते भूजल स्तर पर ठोस रिपोर्ट तैयार कर 8 अक्टूबर तक अदालत में प्रस्तुत करें.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में क्यों नहीं सुनाई देती कोई आवाज, जान लीजिए इसकी वजह


Delhi-NCR के किस शहर में सबसे पहले होगी पानी की कमी? जानें वजह

वाटर ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने की योजना

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए एक चरणबद्ध तीरके से मास्टर प्लान तैयार किया है. इस योजना के अंतर्गत साल 2026 से 2029 के मध्य वाटर ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाकर 1,170 MLD तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि 2031 तक की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि शहर के अधिकांश सेक्टरों को जीएमडीए के मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और बाकी इलाकों में विस्तार कार्य जारी है.

भूजल के सबसे ज्यादा खर्च ने बढ़ाई चिंता

पानी की कमी को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक खर्च सबसे चिंताजनक पहलू बन चुका है. आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम जिले में हर साल लगभग 1,185 MLD भूजल निकाला जा रहा है, जबकि प्राकृतिक रूप से केवल 557 MLD भूजल ही वापस रीचार्ज हो पाता है. इस प्रकार जिले में भूजल दोहन का स्तर 212.77 प्रतिशत के खतरनाक आंकड़े पर पहुंच गया है, जो प्राकृतिक जल स्रोतों के रीचार्ज होने की क्षमता से दोगुने से भी अधिक है.

कंक्रीट के फैलाव से सिमटे प्राकृतिक जलाशय

एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के अध्ययन से पता चलता है कि अनियंत्रित शहरीकरण ने जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंचाया है. गुरुग्राम जिले में कंक्रीट निर्मित क्षेत्र वर्ष 2007 में मात्र 189.67 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 तक बढ़कर 393.54 वर्ग किलोमीटर हो गया और 2025 में इसके 518.86 वर्ग किलोमीटर पहुंचने का अनुमान था. इसके ठीक विपरीत, जल निकायों का क्षेत्रफल वर्ष 2007 के 55.25 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2019 में सिमटकर सिर्फ 5.34 वर्ग किलोमीटर ही रह गया.

390 प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह हुए खत्म

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की कार्यवाही के दौरान जीएमडीए द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार, जिले के कुल 1,216 प्राकृतिक जल निकायों में से 390 पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और उन्हें दोबारा जीवित करना अब संभव नहीं है. सर्वे में केवल 826 जल निकायों को ही पुनर्जीवित करने योग्य माना गया था. हालांकि, भूजल रीचार्ज बढ़ाने के लिए 393 एकड़ में फैले 305 सार्वजनिक जल निकायों और 412 एकड़ में फैले 140 प्राकृतिक निचले इलाकों की पहचान की गई थी, जिन्हें फिर से ठीक किया जा सकता है.


Delhi-NCR के किस शहर में सबसे पहले होगी पानी की कमी? जानें वजह

कब्जे और सीवेज प्रदूषण का दोहरा खतरा

मौजूदा बचे हुए जल स्रोतों पर भी अवैध कब्जों और गंदगी का भारी दबाव बना हुआ है. लगभग 78 एकड़ क्षेत्र में फैले 53 जल निकाय कचरा फेंकने, जमीन समतल करने और अवैध निर्माण की वजह से खत्म होने की कगार पर हैं. वहीं, 132 एकड़ में फैले 130 अन्य जलाशयों में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज का पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा गिर रहा है. इसके अतिरिक्त, सरकारी एजेंसियों के संयुक्त मालिकाना हक वाले 123 जल निकायों के सीमांकन और सफाई का काम भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब तक अधूरा अटका पड़ा है.

यह भी पढ़ें: दिव्या मित्तल से पहले कितने IAS राजनीति के लिए छोड़ चुके हैं नौकरी, देख लें लिस्ट

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Gurugram Water Crisis Delhi-NCR Water Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भी 35 डिग्री तापमान, क्या है इतनी गर्मी होने की वजह?
अक्टूबर में भी 35 डिग्री तापमान, क्या है इतनी गर्मी होने की वजह?
जनरल नॉलेज
कितना खतरनाक है प्लेग? रूस की लैब से निकली बीमारी, ले चुकी है 8 करोड़ जानें
कितना खतरनाक है प्लेग? रूस की लैब से निकली बीमारी, ले चुकी है 8 करोड़ जानें
जनरल नॉलेज
दिव्या मित्तल से पहले कितने IAS राजनीति के लिए छोड़ चुके हैं नौकरी, देख लें लिस्ट
दिव्या मित्तल से पहले कितने IAS राजनीति के लिए छोड़ चुके हैं नौकरी, देख लें लिस्ट
जनरल नॉलेज
भारत में आजादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन कब हुआ था, कितनी भीड़ आई थी?
भारत में आजादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन कब हुआ था, कितनी भीड़ आई थी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
विश्व
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget