Delhi-NCR के किस शहर में सबसे पहले होगी पानी की कमी? जानें वजह

दिल्ली-एनसीआर के सबसे प्रमुख औद्योगिक और रिहायशी हब गुरुग्राम पर आने वाले समय में गहरा पानी का संकट मंडरा रहा है. तेजी से बढ़ती आबादी और कंक्रीट के जंगलों के विस्तार के कारण शहर में पानी की किल्लत दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है. वर्तमान में शहर को प्रतिदिन 770 मिलियन लीटर (MLD) पानी की जरूरत है, जो साल 2031 तक बढ़कर 1,170 MLD तक पहुंचने की संभावना है. यानी अगले कुछ वर्षों में पानी की मांग में 52 प्रतिशत का बड़ा उछाल आएगा, जबकि भूजल स्तर घटकर 40 मीटर से अधिक नीचे चला गया है. आइए इसके पीछे की वजह जान लेते हैं.

मांग और आपूर्ति में 100 MLD का बड़ा अंतर

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) के पास फिलहाल जल शोधन के लिए दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 670 MLD है. दूसरी ओर, शहरवासियों की रोजमर्रा की पानी की आवश्यकता 770 MLD के आसपास है, जिससे प्रतिदिन 100 MLD जल की सीधी कमी बनी रहती है. इस 100 MLD के अंतर को भरने के लिए नगर निगम गुरुग्राम (MCG) और निजी बिल्डरों द्वारा धड़ल्ले से ट्यूबवेल चलाकर जमीन के नीचे से पानी खींचा जा रहा है.

हाई कोर्ट की सख्ती और जीएमडीए को आदेश

दरअसल जब इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, तब जाकर इस संकट की भयावहता खुलकर सामने आई है. अदालत ने 1 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीसी मीणा को निर्देश दिया है कि वे सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करें और गिरते भूजल स्तर पर ठोस रिपोर्ट तैयार कर 8 अक्टूबर तक अदालत में प्रस्तुत करें.

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वाटर ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने की योजना

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए एक चरणबद्ध तीरके से मास्टर प्लान तैयार किया है. इस योजना के अंतर्गत साल 2026 से 2029 के मध्य वाटर ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाकर 1,170 MLD तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि 2031 तक की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि शहर के अधिकांश सेक्टरों को जीएमडीए के मुख्य पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और बाकी इलाकों में विस्तार कार्य जारी है.

भूजल के सबसे ज्यादा खर्च ने बढ़ाई चिंता

पानी की कमी को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक खर्च सबसे चिंताजनक पहलू बन चुका है. आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम जिले में हर साल लगभग 1,185 MLD भूजल निकाला जा रहा है, जबकि प्राकृतिक रूप से केवल 557 MLD भूजल ही वापस रीचार्ज हो पाता है. इस प्रकार जिले में भूजल दोहन का स्तर 212.77 प्रतिशत के खतरनाक आंकड़े पर पहुंच गया है, जो प्राकृतिक जल स्रोतों के रीचार्ज होने की क्षमता से दोगुने से भी अधिक है.

कंक्रीट के फैलाव से सिमटे प्राकृतिक जलाशय

एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के अध्ययन से पता चलता है कि अनियंत्रित शहरीकरण ने जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंचाया है. गुरुग्राम जिले में कंक्रीट निर्मित क्षेत्र वर्ष 2007 में मात्र 189.67 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 तक बढ़कर 393.54 वर्ग किलोमीटर हो गया और 2025 में इसके 518.86 वर्ग किलोमीटर पहुंचने का अनुमान था. इसके ठीक विपरीत, जल निकायों का क्षेत्रफल वर्ष 2007 के 55.25 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2019 में सिमटकर सिर्फ 5.34 वर्ग किलोमीटर ही रह गया.

390 प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह हुए खत्म

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की कार्यवाही के दौरान जीएमडीए द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार, जिले के कुल 1,216 प्राकृतिक जल निकायों में से 390 पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और उन्हें दोबारा जीवित करना अब संभव नहीं है. सर्वे में केवल 826 जल निकायों को ही पुनर्जीवित करने योग्य माना गया था. हालांकि, भूजल रीचार्ज बढ़ाने के लिए 393 एकड़ में फैले 305 सार्वजनिक जल निकायों और 412 एकड़ में फैले 140 प्राकृतिक निचले इलाकों की पहचान की गई थी, जिन्हें फिर से ठीक किया जा सकता है.





कब्जे और सीवेज प्रदूषण का दोहरा खतरा

मौजूदा बचे हुए जल स्रोतों पर भी अवैध कब्जों और गंदगी का भारी दबाव बना हुआ है. लगभग 78 एकड़ क्षेत्र में फैले 53 जल निकाय कचरा फेंकने, जमीन समतल करने और अवैध निर्माण की वजह से खत्म होने की कगार पर हैं. वहीं, 132 एकड़ में फैले 130 अन्य जलाशयों में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज का पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा गिर रहा है. इसके अतिरिक्त, सरकारी एजेंसियों के संयुक्त मालिकाना हक वाले 123 जल निकायों के सीमांकन और सफाई का काम भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब तक अधूरा अटका पड़ा है.

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