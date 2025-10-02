हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या एशिया कप की ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान जा सकते हैं मोहसिन नकवी, कैसे रोक सकता है ICC?

क्या एशिया कप की ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान जा सकते हैं मोहसिन नकवी, कैसे रोक सकता है ICC?

Asia Cup 2025 Trophy: एशिया कप की विजेता ट्रॉफी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. क्या मोहसिन नकवी इसे पाकिस्तान ले जा पाएंगे या आईसीसी इसके लिए क्या कार्रवाई कर सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Oct 2025 11:30 AM (IST)
बीते रविवार को भारत और पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल का मैच खेला गया. इस मैच में भारत की 5 विकेट से जीत हुई और पाकिस्तान हार गया. लेकिन भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि पोडियम पर मोहसिन नकवी खड़े थे और वो खुद ट्रॉफी देने पर अड़े थे. लेकिन भारत ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. लेकिन फिर भी मोहसिन बेशर्मी के साथ मंच पर खड़े थे और बाद में वे ट्रॉफी लेकर चले गए, जिससे हंगामा मच गया. ऐसे में चलिए जानें कि क्या मोहसिन नकवी पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर जा सकते हैं. आखिर ICC उनको कैसे रोक सकता है. 

अभी तक भारत को नहीं मिली ट्रॉफी

एशिया कप 2025 खत्म होने के बाद अब ट्रॉफी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यह मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भारतीय टीम को मिले खिताब की ट्रॉफी अपने साथ ले गए. भारत ने फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद भी विजेता टीम को आधिकारिक तौर पर ट्रॉफी नहीं सौंपी गई है. इस घटनाक्रम से बीसीसीआई (BCCI) खासा नाराज है और अब यह मुद्दा आईसीसी (ICC) तक पहुंचने की स्थिति में है.

आईसीसी में दर्ज होगी शिकायत?

सूत्रों के मुताबिक, नकवी ने हाल ही में ट्रॉफी को यूएई क्रिकेट बोर्ड के हवाले कर दिया है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार टीम इंडिया को विजेता ट्रॉफी कब दी जाएगी. इस बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रुख काफी सख्त हो गया है. बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि यह ट्रॉफी भारत का अधिकार है और किसी भी सूरत में इसे रोका नहीं जा सकता है. अगर समय रहते समाधान नहीं निकला, तो बोर्ड सीधे एसीसी के दफ्तर से ट्रॉफी हासिल करने की योजना पर भी विचार कर रहा है. यदि ट्रॉफी तुरंत भारत को नहीं मिलती, तो संभावना है कि बीसीसीआई आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा. 

आईसीसी नकवी को कैसे रोकेगा?

आईसीसी के पास इस तरह के मामलों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल मौजूद हैं. सबसे पहले, टूर्नामेंट आयोजकों की यह जिम्मेदारी होती है कि खिताब जीतने वाली टीम को तुरंत विजेता ट्रॉफी सौंपी जाए. यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित बोर्ड या पदाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इसमें चेतावनी, जुर्माना या पद से हटाने जैसी सख्त कार्रवाइयां शामिल हैं. 

आईसीसी के पास यह अधिकार है कि वह नकवी को ट्रॉफी भारत को सौंपने के लिए बाध्य कर सकता है. आईसीसी चाहे तो एसीसी के भीतर महाभियोग जैसी कार्यवाही भी कर सकता है. यानी नकवी के खिलाफ प्रशासनिक एक्शन लेकर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 11:30 AM (IST)
