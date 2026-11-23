Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom FSSAI ने बिसलेरी के गोवा प्लांट पानी को असुरक्षित बताया।

नमूने में ब्रोमेट व PAH तय सीमा से अधिक मिले।

बिसलेरी ने स्वतंत्र जांच में ब्रोमेट को सीमा में बताया।

कंपनी ने पुराना बैच बताया, आधिकारिक नोटिस नहीं मिला।

Bisleri Controversy: 22 नवंबर 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद बिसलेरी चर्चा में आ चुकी है. यह कार्रवाई तब हुई जब कंपनी के गोवा प्लांट के लिए एक पैकेट ड्रिंकिंग वाटर के एक सैंपल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया. आपको बता दें कि प्राकृतिक झरनों के पानी को बोतलों में भरकर बेचने की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप में ही शुरू हो गई थी. रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1583 में बेल्जियम के स्पा में पानी को बोतलों में भरा जाता है. जैसे-जैसे यह चलन यूरोप के दूसरे शहरों तक फैला इस बात को तय करना मुश्किल हो गया की सबसे पहली कंपनी कौन सी थी.

FSSAI को बिसलेरी के सैंपल में क्या मिला?

बिसलेरी ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को उसके गोवा प्लांट में 6 सैंपल लिए गए थे. इनमें से पांच सैंपल तय मानकों पर खरे उतरे लेकिन एक सैंपल में प्रति लीटर 12 माइक्रोग्राम ब्रोमेट पाया गया. यह 10 माइक्रोग्राम की तय सीमा से ज्यादा था. पानी को शुद्ध करने के लिए ओजोन का इस्तेमाल किए जाने पर कुछ खास परिस्थितियों में ब्रोमेट बन सकता है.

कंपनी ने 22 नवंबर 2025 को अपील की. इसके बाद सैंपल को एक रेफरल फूड लैबोरेट्री में भेजा गया. बिसलेरी के मुताबिक वहां ब्रोमेट की मात्रा तो तय सीमा के अंदर थी लेकिन प्रयोगशाला को पॉलीसाइक्लिक एरौमेटिक हाइड्रोकार्बन मिले. इस आधार पर FSSAI ने सैंपल को असुरक्षित बता दिया.

बिसलेरी का क्या कहना है?

बिसलेरी ने बताया कि उसने FSSAI से मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला में एक आजाद जांच करवाई. इस जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा के अंदर पाई गई और कंपनी ने 2 फरवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट FSSAI के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दी. कंपनी ने पॉलीसाइक्लिक एरौमेटिक हाइड्रोकार्बन के संबंध में अपनी आजाद जांच के नतीजों का साफ तौर से खुलासा नहीं किया. इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि जांच ने रेफरल प्रयोगशाला के सभी फैसलों को गलत साबित कर दिया है.

23 नवंबर 2026 को बिसलेरी ने कहा कि यह मामला सितंबर 2025 में तैयार किए गए एक बैच से जुड़ा हुआ है. कंपनी ने बताया कि उसे कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है. इसी के साथ उसने यह भी कहा कि उत्पादन के 10 चरणों में 90 से ज्यादा गुणवत्ता जांच की जाती है. मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं होता कि अदालत ने दोषी ठहरा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलेटर दूसरे पैकेट वाटर ब्रांड और बिसलेरी के दूसरे उत्पादों की भी जांच करने की योजना बना रहा है.

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मैलवर्न और श्वेप्स की क्या भूमिका थी?

इंग्लैंड में मैलवर्न हिल्स स्थित होली वेल में पानी को बोतलों में भरने का काम लगभग 1622 में शुरू हुआ. मैलवर्न सपा संगठन इस देश की सबसे पुरानी दर्ज की गई वाटर बॉटलिंग साइट मानता है. जोहान जैकब श्वेप ने 1783 में जिनेवा में श्वेप्स की स्थापना की. वे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कार्बोनेटेड पानी बनाते और बेचते थे. यह आधुनिक कार्बोनेटेड ड्रिंक उद्योग की शुरुआती कंपनियों में से एक थी लेकिन यह दुनिया की पहली बॉटल्ड वाटर कंपनी नहीं थी. 1836 में श्वेप्स को किंग विलियम चतुर्थ से रॉयल वारंट मिला और 1850 में उन्होंने मैलवर्न के होली वेल में एक बॉटलिंग प्लांट खोला. 1851 में लंदन की ग्रेट एग्जीबिशन में मैलवर्न सोडा पेश किया गया.

इस वजह से इतिहास किसी एक पहली कंपनी की तरफ इशारा करने के बजाय शुरुआती दौर में प्राकृतिक चरणों के पानी को बोतलों में भरने की प्रथा की तरफ संकेत करता है.

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