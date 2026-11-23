Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom XRF मशीनें केवल बाहरी जांच करती हैं, आंतरिक मिलावट नहीं।

Rhenium Powder in Gold: इस साल नवंबर 2026 में शादी का सीजन शुरू होने से पहले ही सोने के भाव तेजी से नीचे गिरे हैं. आज का दाम 10 कैरेट के हिसाब से 1.24 लाख रुपये है. भाव कम होने से आम जनता के लिए तो राहत की बात है, लेकिन कुछ वक्त पहले आई एक रिपोर्ट ने सोने में निवेश करने वालों के होश उड़ाकर रख दिए हैं. खबर है कि अब सोना भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहा, बल्कि मिलावटखोर इसमें भी मिलावट करने से पीछे नहीं हैं. अब सोने में चीन से मंगाए जा रहा रेनियम पाउडर की मिलावट की जा रही है, जिसे हॉलमार्किंग मशीने भी पता नहीं लगा पा रही हैं. आइए जानें कि यह रेनियम पाउडर कैसे तैयार होता है और इसे सोने में किस तरह से मिलाते हैं.

कैसे बनाते हैं रेनियम पाउडर?

रेनियम पाउडर को तैयार करने की प्रक्रिया काफी कठिन है. इसके लिए पहले मोलिब्डेनम वाले तांबे के अयस्क से अमोनियम पररेनैट निकाला जाता है और उसे उच्च तापमान पर हाइड्रोडन गैस के साथ मिलाकर मेटालिक पाउडर में बदल दिया जाता है. इसका काम सोने में मिलावट करके उसका वजन बढ़ाने और ग्राहकों को चकमा देने के लिए किया जाता है. इसका गलनांक करीब 3,185°C होता है.

रेनियम पाउडर का कहां होता है इस्तेमाल?

इसका इस्तेमाल केमिकल और पेट्रोलियन रिफाइनिंग कैटालिस्ट्स के रूप में किया जाता है. एनोड् प्लेट्स और एक्स-रे के खास उपकरण बनाने में भी यह काम आता है. रेनियम पाउडर में हीट रेसिसटेंट और थर्मल स्टैबिलिटी जैसी खूबियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल जेट इंजन के कंपोनेंट्स और एयरोस्पेस सुपरअलॉय बनाने के लिए भी किया जाता है.

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सोने में कैसे मिलाते हैं रेनियम पाउडर?

सोना बहुत कीमती धातु होती है और इसीलिए यह इतना महंगा बिकता है. अगर सोने के साथ थोड़ा से रेनियम पाउडर मिला दिया जाए तो इससे सोने का वजन बढ़ जाता है और मिलावटखोरों को फायदा होता है. रेनियम का घनत्व 21 ग्राम/घन सेंटीमीटर होता है, जो कि सोने से करीब 19.3 ग्राम/घन सेमी ज्यादा है. जब सोने को गलाकर गहना बनाते हैं तो तापमान आमतौर पर 1,050°C से 1,100°C रहता है. वहीं रेनियम का गलनांक 3,100°C से ज्यादा होता है. यही वजह है कि रेनियम सामान्य तरीके से पिघलने की बजाय ठोस या मिश्रण रह सकता है. जब सोना पिघलाते हैं, उसी वक्त इसे सोने के साथ मिला दिया जाता है. जिससे कि सोने की शुद्धता का भ्रम बनाए रखते हुए उसका वजन बढ़ा सकें.

हॉलमार्क मशीने सोने की मिलावट क्यों नहीं पकड़ सकीं?

सुनारों की दुकानों पर सोने की शुद्धता को मापने के लिए XRF मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. यह मशीन सोने के गहनों पर एक्स-रे की तरह रेज डालकर उसकी सतह पर कितनी धातुएं मौजूद हैं, इस बात का पता किया जाता है. जांच के बाद मशीन बताती है कि सोने में कितना तांबा, चांदी या फिर अन्य धातुओं की मिलावट हुई है. लेकिन इस मशीन की भी सीमा है. यह ये तो बता सकती है कि सोने की ऊपरी सतह पर कितनी धातुएं मौजूद हैं, पर अगर गहनें अंदरूनी तौर पर मिलावट है और बाहर धातु की मात्रा अलग है, तो सिर्फ सतही जांच करके इसे पकड़ना मुश्किल है. इसीलिए हॉलमार्क मशीन पर दिखने वाली हर रीडिंग को पूरी तरह से सोने की शुद्धता का प्रमाण नहीं मानना चाहिए.

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