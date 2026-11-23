Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसमें नेपाली भाषा, स्थानीय स्लैंग और सामाजिक मुद्दे शामिल।

Nepal Pm India Visit: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का आज भारत दौरा है और वे यहां पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी ने भारत में बालेन शाह का स्वागत किया और नेपाली पीएम ने नेपाली और भारतीय प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात कर ली है. दोनों देशों के पीएम के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता जारी है. लेकिन क्या आपको पता है कि बालेन शाह पीएम बनने से पहले नेफहॉप कल्चर के गाने गाते थे. नेपाल में पीएम के चुनाव से पहले उन्होंने अपने गानों में देश की व्यथा बताई थी, जिससे उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में बहुत मदद मिली. आइए जानें कि यह नेफहॉप कल्चर आखिर क्या होता है और हिप-हॉप, रैप, बैटल रैप और नेफहॉप में क्या फर्क है.

नेफहॉप क्या होता है?

नेफहॉप मुख्य रूप से नेपाल की संस्कृति और वहां के मूल कलाकारों के द्वारा बनाया गया हिप-हॉप आंदोलन है. अमेरिका रैप और डीजे मिक्सिंग के साथ इसकी शुरूआत साल 1990 में हुई थी. नेफहॉप को गाने में शुरुआत में गिरीश खतीवाड़ा और प्रणील तिमल्सेना जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इसमें बीटबॉक्सिंग, रैपिंग, डीजेइंग और ब्रेक डांस या स्ट्रीट डांस जैसे स्ट्रीट फैशन शामिल हैं. नेफहॉफ में नेपाली भाषा और स्थानीय स्लैंग के साथ-साथ ट्रैप, बूम-बैप और ड्रिल बीट्स के साथ कभी-कभार सारंगी और मादल को भी जोड़ा जाता है. नेफहॉप मुख्य रूप से युवाओं के लिए उनकी बात रखने का जरिया है, जिसमें वे सामाजिक मुद्दों और बदलाव, शहरी जीवन का रिश्तों जैसी बातें गाने के माध्यम से गाकर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं.

नेफहॉप में कैसे गाने गाए जाते हैं?

नेफहॉप में आम बोलचाल की नेपाली भाषा को बीच के साथ लय में पिरोया जाता है. इसमें कलाकार अपनी आवाज देते हैं, जिसमें गाने कभी धीमी और कहानी सुनाने की शैली में तो कभी शोर के साथ-साथ बहुत तेज फ्लो में गाते हैं. नेफहॉप के गाने मुख्य रूप से नेपाली भाषा में होते हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजी के भी ढेर शब्द शामिल होते हैं.

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हिपहॉप क्या होता है?

1970 के दशक में न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स से हिपहॉप की शुरुआत हुई थी. यह वहां की संस्कृति और जीवनशैली पर आधारित है. इसमें म्यूजिक के अलावा कला, डांस और पहचान भी शामिल है. हिपहॉप मुख्य रूप से चार तत्वों डीजेइंग, एमसीइंग या रैपिंग, बी-बॉइंग या ब्रेकडांस और ग्रैफिटी पर आधारित है. लेकिन बहुत से लोग इसमें आत्मज्ञान या फिर बीटबॉक्सिंग को भी शामिल करते हैं. हर रैप गाना हिपहॉप से जुड़ा हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हिपहॉप का भी दायरा अब सीमित नहीं रहा.

रैप क्या है?

रैप भी आधुनिक संगीत और गायन की एक शैली है. रैप में तुकबंदी और लय के साथ लयबद्ध तरीके से गाने के बोल गाए या फिर बोले जाते हैं. इसमें शब्दों का फ्लो पूरी तरह से तुकबंदी और लय के साथ मिला होता है. रैप हिपहॉप संस्कृति का ही हिस्सा है, लेकिन इसे पॉप और रॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

बैटल रैप क्या होता है?

बैटल रैप मुख्य रूप से रैप का कॉम्पिटेटिव रूप है. इसमें दो या दो से ज्यादा रैपर एक-दूसरे के सामने बारी-बारी से एक-दूसरे पर व्यंगात्मक और तेज तुकंबदी के साथ कॉम्पिटीशन की तरह गाते हैं. इसमें अक्सर फ्री-स्टाइल या फिर पंच लाइन का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक तरह से मुकाबले जैसे ही गाया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आमने-सामने गाने वाले दोनों प्रतिद्वंदी दुश्मन हों, कई बार वे दोस्त भी होते हैं.

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