Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अयोध्या-जनकपुर 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' ने भारत-नेपाल संपर्क को बढ़ाया।

भारत-बांग्लादेश यात्री ट्रेनें जुलाई 2024 से बंद पड़ी हैं।

पाकिस्तान से समझौता, थार एक्सप्रेस 2019 से बंद हैं।

भूटान, म्यांमार में नई रेल परियोजनाएं योजनाधीन हैं।

India Nepal Train: भारतीय रेलवे यात्री और माल ढुलाई सेवाओं के जरिए भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ता है. इसी के साथ कुछ सीमा पार रास्ते अभी भी बंद हैं या फिर उन पर योजनाएं चल रही हैं. अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच चलने वाली नई साप्ताहिक 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' भारत नेपाल संपर्क को और मजबूत करेगी. नेपाल के अलावा बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ भी रेल संपर्क और परियोजना जुड़ी हुई हैं लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति अलग-अलग है.

भारत और नेपाल रेल कनेक्टिविटी

23 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री वाले ने शाह वर्चुअली 'सरयू कमला एक्सप्रेस' कोहनी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह साप्ताहिक सेवा लगभग 604 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और 28 नवंबर से नियमित रूप से चलाना शुरु हो जाएगी.

ट्रेन 15596 हर सोमवार शाम 5:50 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होगी और मंगलवार दोपहर 12:40 बजे जनकपुर धाम पहुंचेगी. वापसी की ट्रेन 15595 हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे जनकपुर से चलेगी और रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी.

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से पांच रेल संपर्क मौजूद हैं. इसी के साथ अगरतला-अखौला लाइन छठा सीमा पार संपर्क है. हालांकि इन सभी 6 रास्तों पर माल ढुलाई नियमित रूप से नहीं होती है. बांग्लादेश के रेल मंत्री ने 9 सितंबर 2026 को संसद में बताया कि हर महीने औसतन 43 मालगाड़ियां भारत से आती हैं और खाली रैक वापस लौट जाते हैं. उन्होंने रोहनपुर, दर्शन और बेनापोल इंटरचेंज पॉइंट्स का जिक्र किया.

कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस जुलाई 2024 से बंद हैं. सितंबर 2026 में हुई रेलवे की बैठक में इन्हें फिर से शुरू करने को लेकर कोई आखिरी फैसला या फिर समय सीमा तय नहीं हो पाई.

भूटान

फिलहाल भारत और भूटान के बीच कोई नियमित ट्रेन सेवा नहीं है. दो प्रस्तावित कॉरिडोर की योजना है असम के कोकराझार से गेलेफू तक 69 किलोमीटर की लाइन और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से समत्से तक 20 किलोमीटर का रूट. इन दोनों की कुल अनुमानित लागत ₹4,033 करोड़ है. कोकराझार गेलेफू परियोजना का निर्माण 2027 की पहली तिमाही में शुरू करने की योजना है.

पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से 2019 से समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस बंद है. समझौता एक्सप्रेस अटारी बाघा रूट से चलती थी जबकि थार एक्सप्रेस राजस्थान के मुनाबाओ को पाकिस्तान के खोखरापार से जोड़ती थी. फिलहाल इनमें से कोई भी सेवा चालू नहीं है.

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म्यांमार

भारत में मणिपुर के इंफाल से म्यांमार सीमा के पास मोरेह तक 111 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है. इस बड़ी योजना का मकसद म्यांमार के तामू और आगे चलकर दक्षिणी पूर्व एशिया के रेलवे नेटवर्क से जुड़ना है. यह परियोजना अभी न तो चालू है और न ही इसका निर्माण कार्य चल रहा है.

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