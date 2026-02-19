किन इलाकों को खरीदकर 'दुनिया का दादा' बना अमेरिका, ऐसा नहीं होता तो कैसी होती हालत?

US Territorial Purchases: ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डेनमार्क के सेल्फ गवर्निंग इलाके ग्रीनलैंड को खरीदने की ख्वाहिश ने अमेरिका के इतिहास को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ युद्धों के जरिए ही नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ सबसे बड़ी जमीन खरीदने के जरिए भी खुद को एक ग्लोबल सुपरपावर बनाया है. जब अमेरिका ने 1776 में आजादी का ऐलान किया था तो उसमें ईस्ट कोस्ट के सिर्फ 13 छोटा राज्य थे. स्ट्रैटेजिक इलाके को बढ़ाने ने असल में उसकी किस्मत बदल दी.

लुइसियाना की खरीद

अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला जमीन का सौदा 1803 में लुइसियाना की खरीद था. यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ 15 मिलियन डॉलर में फ्रांस से 8,28,000 स्क्वेयर मील इलाका खरीदा था. प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन के समय हुई इस खरीद ने एक ही ट्रांजैक्शन में देश का साइज दोगुना कर दिया. इस खरीद से बड़े खेत, मिसिसिपी नदी के ट्रेड रूट और भविष्य के मिडवेस्टर्न राज्यों तक पहुंच खुल गई. इससे अमेरिका की खेती और आर्थिक तनाव की नींव पड़ी.

फ्लोरिडा और मैक्सिकन सेशन

1819 में एडम्स ओनिस ट्रीटी के जरिए स्पेन से फ्लोरिडा को खरीद लिया गया. इससे दक्षिण पूर्व में यूरोपियन मौजूदगी खत्म हो गई. बाद में मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने मैक्सिकन सेशन के तहत बड़े पश्चिमी इलाकों पर कब्जा कर लिया. 15 मिलियन डॉलर में यूएस ने ऐसी जमीन हासिल की जिसमें अब कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, एरिजोना और कई दूसरे राज्यों के हिस्से शामिल हैं. कैलिफोर्निया में सोने की खोज और पेसिफिक ट्रेड रूट के विकास ने बाद में इन इलाकों को आर्थिक पावर हाउस बना दिया.

अलास्का की खरीद

1867 में यूनाइटेड स्टेट्स ने रूस से अलास्का को 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा. आलोचकों ने इस डील का मजाक उड़ाया और इसे सेवार्ड की बेवकूफी बताया. इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सेवार्ड का जिक्र था. लेकिन बाद में सोने और बड़े तेल भंडार की खोज ने इस खरीद को एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्टॉक साबित कर दिया. अलास्का ने आर्कटिक रिसोर्स तक यूनाइटेड स्टेट्स की पहुंच को काफी बढ़ाया और अपनी जियोपॉलिटिकल पहुंच को मजबूत किया.

फिलिपींस और वर्जिन आइलैंड्स

1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने फिलिपींस को 20 मिलियन डॉलर में खरीदा. लगभग उसी समय उसने डेनमार्क से यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आईलैंड्स भी खरीदे. इस खरीद ने अमेरिका के एक कॉन्टिनेंटल पावर से एक ग्लोबल समुद्री ताकत बनने की शुरुआत की.

क्या होता अगर यह खरीद नहीं हुई होती?

अगर इन इलाकों के सौदे कभी नहीं हुए होते तो यूनाइटेड स्टेट्स आज काफी अलग दिखता. लुइसियाना खरीद के बिना शायद देश ईस्ट कोस्ट तक ही सीमित रहता. केंद्रीय और वेस्टर्न इलाके यूरोपीय कंट्रोल में रह सकते थे. इससे यूनाइटेड स्टेट्स भौगोलिक रूप से सीमित और स्ट्रैटेजिक रूप से कमजोर होता. अलास्का के बिना यूनाइटेड स्टेट्स के पास बड़े तेल भंडार और आर्कटिक में असर की कमी होती. ऐसे में अमेरिका अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच सुरक्षित जगह पर नहीं होता.

