हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUS Territorial Purchases: किन इलाकों को खरीदकर 'दुनिया का दादा' बना अमेरिका, ऐसा नहीं होता तो कैसी होती हालत?

US Territorial Purchases: किन इलाकों को खरीदकर 'दुनिया का दादा' बना अमेरिका, ऐसा नहीं होता तो कैसी होती हालत?

US Territorial Purchases: ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रीनलैंड को खरीदने की ख्वाहिश कोई नई नहीं है. दरअसल अमेरिका पहले भी कई इलाकों को खरीद चुका है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

US Territorial Purchases: ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डेनमार्क के सेल्फ गवर्निंग इलाके ग्रीनलैंड को खरीदने की ख्वाहिश ने अमेरिका के इतिहास को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ युद्धों के जरिए ही नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ सबसे बड़ी जमीन खरीदने के जरिए भी खुद को एक ग्लोबल सुपरपावर बनाया है. जब अमेरिका ने 1776 में आजादी का ऐलान किया था तो उसमें ईस्ट कोस्ट के सिर्फ 13 छोटा राज्य थे. स्ट्रैटेजिक इलाके को बढ़ाने ने असल में उसकी किस्मत बदल दी.

लुइसियाना की खरीद 

अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला जमीन का सौदा 1803 में लुइसियाना की खरीद था. यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ 15 मिलियन डॉलर में फ्रांस से 8,28,000 स्क्वेयर मील इलाका खरीदा था. प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन के समय हुई इस खरीद ने एक ही ट्रांजैक्शन में देश का साइज दोगुना कर दिया. इस खरीद से बड़े खेत, मिसिसिपी नदी के ट्रेड रूट और भविष्य के मिडवेस्टर्न राज्यों तक पहुंच खुल गई. इससे अमेरिका की खेती और आर्थिक तनाव की नींव पड़ी.

फ्लोरिडा और मैक्सिकन सेशन 

1819 में एडम्स ओनिस ट्रीटी के जरिए स्पेन से फ्लोरिडा को खरीद लिया गया. इससे दक्षिण पूर्व में यूरोपियन मौजूदगी खत्म हो गई. बाद में मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने मैक्सिकन सेशन के तहत बड़े पश्चिमी इलाकों पर कब्जा कर लिया. 15 मिलियन डॉलर में यूएस ने ऐसी जमीन हासिल की जिसमें अब कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, एरिजोना और कई दूसरे राज्यों के हिस्से शामिल हैं. कैलिफोर्निया में सोने की खोज और पेसिफिक ट्रेड रूट के विकास ने बाद में इन इलाकों को आर्थिक पावर हाउस बना दिया.

अलास्का की खरीद 

1867 में यूनाइटेड स्टेट्स ने रूस से अलास्का को 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा. आलोचकों ने इस डील का मजाक उड़ाया और इसे सेवार्ड की बेवकूफी बताया. इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सेवार्ड का जिक्र था. लेकिन बाद में सोने और बड़े तेल भंडार की खोज ने इस खरीद को एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्टॉक साबित कर दिया. अलास्का ने आर्कटिक रिसोर्स तक यूनाइटेड स्टेट्स की पहुंच को काफी बढ़ाया और अपनी जियोपॉलिटिकल पहुंच को मजबूत किया.

फिलिपींस और वर्जिन आइलैंड्स 

1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने फिलिपींस को 20 मिलियन डॉलर में खरीदा. लगभग उसी समय उसने डेनमार्क से यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आईलैंड्स भी खरीदे. इस खरीद ने अमेरिका के एक कॉन्टिनेंटल पावर से एक ग्लोबल समुद्री ताकत बनने की शुरुआत की.

क्या होता अगर यह खरीद नहीं हुई होती?

अगर इन इलाकों के सौदे कभी नहीं हुए होते तो यूनाइटेड स्टेट्स आज काफी अलग दिखता. लुइसियाना खरीद के बिना शायद देश ईस्ट कोस्ट तक ही सीमित रहता. केंद्रीय और वेस्टर्न इलाके यूरोपीय कंट्रोल में रह सकते थे. इससे यूनाइटेड स्टेट्स भौगोलिक रूप से सीमित और स्ट्रैटेजिक रूप से कमजोर होता. अलास्का के बिना यूनाइटेड स्टेट्स के पास बड़े तेल भंडार और आर्कटिक में असर की कमी होती. ऐसे में अमेरिका अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच सुरक्षित जगह पर नहीं होता.

ये भी पढ़ें: मधुमक्खियों का डंक कब हो जाता है सांप के जहर से भी खतरनाक, इंसान की हो जाती है मौत

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
US Territorial Purchases Louisiana Purchase Alaska Purchase
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
US Territorial Purchases: किन इलाकों को खरीदकर 'दुनिया का दादा' बना अमेरिका, ऐसा नहीं होता तो कैसी होती हालत?
किन इलाकों को खरीदकर 'दुनिया का दादा' बना अमेरिका, ऐसा नहीं होता तो कैसी होती हालत?
जनरल नॉलेज
बड़ा भूकंप आया तो तबाह हो जाएंगे यूपी के ये दो शहर, डरा देगी IIT Kanpur की यह स्टडी
बड़ा भूकंप आया तो तबाह हो जाएंगे यूपी के ये दो शहर, डरा देगी IIT Kanpur की यह स्टडी
जनरल नॉलेज
कैसे बंद किया जाता है एयरस्पेस, स्पाइसजेट की कोई फ्लाइट गलती से बांग्लादेश चली गई तो क्या होगा?
कैसे बंद किया जाता है एयरस्पेस, स्पाइसजेट की कोई फ्लाइट गलती से बांग्लादेश चली गई तो क्या होगा?
जनरल नॉलेज
Bee Sting: मधुमक्खियों का डंक कब हो जाता है सांप के जहर से भी खतरनाक, इंसान की हो जाती है मौत
मधुमक्खियों का डंक कब हो जाता है सांप के जहर से भी खतरनाक, इंसान की हो जाती है मौत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget