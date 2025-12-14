BJP National President Salary: क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलग से सैलरी देती है BJP, जानें जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को मिलेंगी कितनी सुविधाएं
BJP National President Salary: नितिन नबीन को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलग से सैलरी देता है या नहीं.
BJP National President Salary: एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार एक बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है. दरअसल भाजपा ने वरिष्ठ नेता और बिहार कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. इसका मतलब है कि नितिन नबीन तब तक पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे जब तक की कोई पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलग से सैलरी देती है और नितिन नबीन को किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी.
क्या बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी सैलरी मिलती है
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ना तो संवैधानिक है और ना ही सरकारी पद है. यही वजह है अध्यक्ष को भारत सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाती. मंत्री, जज या फिर संवैधानिक अधिकारियों के ठीक उलट पार्टी अध्यक्ष पूरी तरह से एक संगठनात्मक प्रमुख के रूप में काम करता है. सभी वित्तीय सहायता पार्टी के आंतरिक फंड से आती है ना कि टैक्स पेयर्स के पैसे से.
भाजपा द्वारा दिया जाने वाला मानदेय
वैसे तो सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाती लेकिन भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानदेय देती है. हालांकि पार्टी द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर सटीक आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष को हर महीने एक लाख से डेढ़ लाख के बीच मानदेय दिया जाता है.
केंद्रीय मंत्री के बराबर सुविधाएं
सुविधाओं के मामले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर ही विशेषाधिकार मिलते हैं. जेपी नड्डा से पदभार को संभालने के बाद नितिन नबीन भी इसी तरह की व्यवस्थाओं के हकदार होंगे. पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में एक सुसज्जित आधिकारिक आवास के साथ-साथ एक कार्यालय भी देती है. एक समर्पित टीम अध्यक्ष का समर्थन करती है, जिसमें एक निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया पेशेवर और सोशल मीडिया मैनेजर शामिल हैं.
सुरक्षा कवर और आधिकारिक यात्रा
जेपी नड्डा को अभी जेड कैटिगरी की सुरक्षा मिली हुई है और नितिन नबीन कि सुरक्षा का लेवल गृह मंत्रालय खतरे के आकलन के आधार पर ही तय होगा. पार्टी कार्यक्रमों के लिए सभी आधिकारिक यात्राएं, चाहे वे हवाई जहाज से हों या फिर सड़क से पूरी तरह से भाजपा द्वारा कवर की जाएंगी. देश भर में बिना किसी रूकावट के आने जाने के लिए ड्राइवर के साथ-साथ लग्जरी गाड़ियां भी दी जाती हैं.
अगर नितिन नबीन मंत्री पद पर बने रहते हैं तो क्या होगा
नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री हैं. अगर वे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए भी उस पद पर बने रहते हैं तो उन्हें अपने मंत्री पद से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाएं और भत्ते अलग से मिलेंगे.
