जन सुराज पार्टी के संस्थापक और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक प्रशांत किशोर अक्सर सियासी भविष्यवाणी करते रहते हैं. उनके एक बयान और दावे पर नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से दो टूक जवाब आया है. सोमवार (23 नवंबर, 2026) को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर हास्यास्पद दावों से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम नहीं कर पाएंगे.

विधायक प्रशांत किशोर के 'जेडीयू को बीजेपी के एजेंट चला रहे हैं' वाले आरोप पर राजीव रंजन जवाब दे रहे थे. जेडीयू नेता ने कहा, "प्रशांत जी एक बड़बोले राजनेता हैं. उनको स्मरण करना चाहिए, उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में 25 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत जाए, तो वह संन्यास ले लेंगे… लेकिन लगातार लंबे-लंबे बयान तो उनके आ रहे हैं, संन्यास की उन्हें याद भी नहीं आती है."

पीके के दावों को बताया हास्यास्पद

राजीव रंजन ने कहा कि ये (प्रशांत किशोर) 85 एमएलए की पार्टी के खत्म होने का दावा करते हैं और वह तो इकलौते, एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक हैं. ऐसे हास्यास्पद दावों से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम नहीं कर पाएंगे.

पटना, बिहार: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर के 'जेडीयू को भाजपा के एजेंट चला रहे हैं' वाले आरोप पर कहा, "प्रशांत जी एक बड़बोले राजनेता हैं। उनको स्मरण करना चाहिए, उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में 25 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत जाए, तो वह संन्यास ले लेंगे। लेकिन लगातार लंबे-लंबे बयान तो उनके आ रहे हैं, संन्यास की उन्हें याद भी नहीं आती है। ये 85 एमएलए की पार्टी के खत्म होने का दावा करते हैं और वह तो इकलौते, एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे हास्यास्पद दावों से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में एक ऐसे कालजयी राजनेता के तौर पर बराबर जाने जाते हैं जिन्होंने केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026

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'निशांत के पास जेडीयू का नेतृत्व'

उन्होंने आगे कहा, "नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में एक ऐसे कालजयी राजनेता के तौर पर बराबर जाने जाते हैं जिन्होंने केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया… बिहार की जनता की भावना नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी है. अब तो जेडीयू के पास निशांत जी का नेतृत्व है…"

बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं. बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें जीत मिली थी. इस जीत के बाद वे और ज्यादा एक्टिव होकर मैदान में काम कर रहे हैं.

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