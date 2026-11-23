Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोना नवंबर 2026 में 9.4% गिरा, $3514/औंस पर आया।

मजबूत डॉलर, बॉन्ड यील्ड, फेड की सख्ती ने दबाव डाला।

फेड ने दरें स्थिर रखीं, भविष्य में बढ़ोतरी के संकेत दिए।

भारत में सोना ₹5,638 सस्ता हुआ, मुनाफावसूली भी हुई।

Gold Price Crash: नवंबर 2026 में सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 नवंबर को स्पॉट गोल्ड 3% गिरकर 3,514.08 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. यह 3,502.49 डॉलर को छूने के बाद सितंबर 2025 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है. दिसंबर डिलिवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 4.6% गिरकर 3,515.40 डॉलर पर बंद हुआ. हफ्ते के दौरान स्पॉट गोल्ड लगभग 9.4% गिर गया. मजबूत डॉलर, बॉन्ड यील्ड, सख्त फेड उम्मीदें और शेयर बाजार के नुकसान ने इसमें बड़ा योगदान दिया.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व से क्या संकेत मिले?

27-28 अक्टूबर 2026 की बैठक में फेडरल रिजर्व ने रेट को 3.75% से 4% पर बिना किसी बदलाव के रखा. बैठक के मिनट्स में इन्फ्लेशन की चिंता दिखाई गई. दो सदस्यों ने 0.25% बढ़ोतरी का समर्थन किया और अधिकारियों ने आगे की बढ़ोतरी पर चर्चा की.

CME फेडवॉच डेटा ने 8-9 दिसंबर की बैठक में 25 आधार बिंदु बढ़ोतरी की लगभग 96% संभावना के साथ बाजार मूल्य निर्धारण दिखाया. यह बाजार की उम्मीदों को दर्शाता है फेड का आखिरी फैसला नहीं.

बॉन्ड यील्ड और डॉलर सोने को कैसे प्रभावित करते हैं?

20 नवंबर को 10 साल की अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड लगभग 4.92% थी. हाई यील्ड ब्याज असर वाले निवेश को ज्यादा आकर्षक बना सकती है जबकि सोना कोई नियमित बाजार या फिर डिविडेंड नहीं देता है. इससे सोना रखने की अवसर लागत बढ़ जाती है.

डॉलर इंडेक्स 103.86 के करीब रहा. यह 19 महीने के उच्चतम स्तर के करीब है. एक मजबूत डॉलर दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा बना देता है.

भारत में कितना गिरा सोना?

IBJA के डेटा के मुताबिक 20 नवंबर 2026 को 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत ₹1,23,893 प्रति 10 ग्राम थी. यह 19 नवंबर को ₹1,29,531 से घटकर ₹5,638 रह गई है. इन बेंचमार्क कीमतों में 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं.

प्रॉफिट बुकिंग क्या है?

मुनाफा वसूली तब होती है जब निवेशक सुरक्षित फायदे के लिए कीमतें बढ़ने के बाद सोना बेचते हैं. उदाहरण के लिए ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम पर खरीदने और ₹1.30 लाख पर बेचने से ₹30,000 प्रति 10 ग्राम का सकल लाभ होता है.

शेयर बाजार में बिकवाली से सोने पर दबाव क्यों पड़ा?

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ निवेशकों ने शेयर बाजार के घाटे को कवर करने या फिर नकदी उठाने के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित शेयरों में तेज बिकवाली के दौरान सोना बेचा. हाई रेंज फ्यूचर्स के डेविड मेगर ने इस जबरन बिकवाली को सोने की गिरावट के पीछे एक वजह बताया.

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क्या निवेशक गोल्ड ईटीएफ छोड़ रहे हैं?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 3 नवंबर 2026 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि केंद्रीय बैंकों ने जुलाई-सितंबर में 321 टन खरीदा. यह 1 साल पहले की तुलना में 42% ज्यादा है. वैश्विक गोल्ड ईटीएफ में 211 टन का फ्लो मिला. इससे होल्डिंग्स रिकॉर्ड 4,256 टन पर पहुंच गई. आंकड़े जुलाई-सितंबर को कवर करते हैं जबकि कीमतों में तेज गिरावट नवंबर में हुई थी. इस वजह से वे अलग-अलग रिपोर्टिंग समय का जिक्र करते हैं और इसी अकेले नवंबर के कारोबार का माप नहीं माना जाना चाहिए.

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