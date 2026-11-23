Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीएम मोदी 11-12 दिसंबर 2026 को कनाडा जाएंगे।

एक हजार रुपये करीब C$15.47 के बराबर हैं।

C$15 में बुनियादी खाद्य और परिवहन विकल्प उपलब्ध।

प्रांतों में टैक्स भिन्न, खाद्य कीमतें 2% बढ़ी हैं।

PM Modi Canada Visit: ओटावा में भारतीय हाई कमीशन ने इस बात की घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 दिसंबर 2026 को कनाडा का दौरा करेंगे. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस दौरे की पुष्टि की है. ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध पर चर्चा करेंगे. हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को कहा था कि तारीख को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है. यही वजह है कि इस दौरे को अभी 'तय' माना जा रहा है.

कनाडाई डॉलर में ₹1000 की कीमत

23 नवंबर 2026 को Wise के मिड मार्केट रेट के मुताबिक एक भारतीय रुपये की कीमत लगभग C$0.01547 थी. इस रेट से ₹1000 लगभग C$15.47 के बराबर होते हैं. एक्सचेंज रेट समय-समय पर बदलते रहते हैं. इसी वजह है कि बैंक, कार्ड कंपनी और एक्सचेंज एजेंट फीस और मार्जिन के कारण कम रकम दे सकते हैं. इस वजह से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर किसी को C$14.90 से C$15.10 के बीच रकम मिलेगी.

C$ में क्या खरीदा जा सकता है?

स्टैटिसटिक्स कनाडा के सितंबर 2026 के राष्ट्रीय औसत खुदरा मूल्य के मुताबिक 2 लीटर दूध की कीमत C$5.50, एक दर्जन अंडों की कीमत C$4.83, 675 ग्राम सफेद ब्रेड की कीमत C$3.58 और 1 किलो केले की कीमत C$1.88 है. इन कीमत के हिसाब से C$15 में लगभग 5.4 लीटर दूध, तीन दर्जन अंडे, चार से ज्यादा ब्रेड के पैकेट या लगभग 8 किलो केले खरीदे जा सकते हैं. ये अलग-अलग उदाहरण हैं ऐसा नहीं है कि सभी चीजों को एक साथ खरीदा जा सकता है.

नवंबर 2026 के नमबेओ डेटा के मुताबिक एक रेगुलर कैप्युचीनो की औसत कीमत C$5.37 है. इस वजह से C$15 में लगभग दो कैप्युचीनो खरीदी जा सकती हैं. एक फास्ट फूड कॉम्बो मील की औसत कीमत C$15 है. लेकिन टैक्स लगने पर बिल की रकम बढ़ सकती है.

ट्रांसपोर्ट और ईंधन के मामले में C$15 से कितना काम हो जाएगा?

टोरंटो में टीटीसी की एक यात्रा का किराया PRESTO कार्ड से C$3.30 या नकद में C$3.35 है. C$15 में चार से ज्यादा यात्राएं की जा सकती हैं. यह किराया सिर्फ टोरंटो के लिए है पूरे कनाडा के लिए नहीं.

22 नवंबर 2026 को सीएए के मुताबिक पेट्रोल की राष्ट्रीय औसत खुदरा कीमत C$1.417 प्रति लीटर थी. इस रेट से C$15 में लगभग 10.6 लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है. हालांकि स्थानीय कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में जहाज पर अपराध हो तो किस देश में चलेगा मुकदमा? जानें कानून

टैक्स और महंगाई का कीमतों पर क्या असर पड़ता है?

सेल्स टैक्स हर प्रांत में अलग-अलग होते हैं. अल्बर्टा में 5% जीएसटी लगता है, ब्रिटिश कोलंबिया में 12% जीएसटी और पीएसटी, ओंटारियो में 13% एचएसटी लगता है, इसी के साथ क्यूबेक में 14.975% जीएसटी क्यूएसटी दोनों लगते हैं. C$15 का फास्ट फूड बिल अल्बर्टा में बढ़कर C$15.75, ब्रिटिश कोलंबिया में C$16.80, ओंटारियो में C$16.95 और क्यूबेक में लगभग C$17.25 हो जाएगा.

दूध, ब्रेड, अंडे, फल और सब्जियां जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी/एचएसटी नहीं लगता है. आसान शब्दों में कहें तो इन पर 0 प्रतिशत टैक्स है. हालांकि यह छूट हर खाद्य उत्पाद पर लागू नहीं होती.

स्टैटिसटिक्स कनाडा की 16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में दुकानों से खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है. एक्सपैटिका के 2026 के अनुमान के मुताबिक कनाडा के एक औसत परिवार का मासिक किराने का खर्चा लगभग C$772 है. यह पूरे परिवार का अनुमान है ना कि किसी एक व्यक्ति का खर्च.

यह भी पढ़ें: सोने के दाम में कब हुई थी सबसे बड़ी गिरावट, जानें गोल्ड का इतिहास?