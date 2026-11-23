उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो 15 जनवरी के आस-पास चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है. आइए आपको इन पांच राज्यों के विधानसभा कार्यकाल, चुनाव घोषणा और कब हो सकते हैं इस बारे में बताते हैं.

इन 5 राज्यों में मतदान की शुरुआत 24 फरवरी के बाद हो सकती है. पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक ही चरण में चुनाव होंगे वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश है जिसमें तीन से चार चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है. पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव 24 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में हो सकते हैं. वहीं मणिपुर में चुनाव 13 मार्च से पहले हो जाएंगे.

कब खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है. उत्तर प्रदेश में आखिरी बार साल 2022 में चुनाव हुए थे. यूपी में बीजेपी का कार्यकाल 22 मई 2022 से 22 मई 2027 तक है. मई 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. यूपी में 3-4 चरण में चुनाव होने हैं. चुनाव 24 फरवरी से शुरू हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने 8 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी.

पंजाब में मार्च में बनेगी नई सरकार

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 17 मार्च 2022 में बनी थी. 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी. मुख्यमंत्री भगवंत मान का कार्यकाल 16 मार्च 2027 को खत्म हो जाएगा. उससे पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे.

उत्तराखंड में कब खत्म होगा सीएम धामी का कार्यकाल

उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार मार्च 2022 में बनी थी. 2022 में बीजेपी ने उत्तराखंड में 70 में 47 सीटें जीती थीं और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे. सीएम धामी का कार्यकाल 28 मार्च 2027 को खत्म होने वाला है. उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं. यहां चुनाव 28 मार्च से पहले हो जाएंगे.

मणिपुर और गोवा में कब होंगे चुनाव

मणिपुर और गोवा दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है. मणिपुर में 60 में से 32 सीटें जीतकर एन. बीरेन सिंह सीएम बने थे. सीएम एन बीरेन सिंह का कार्यकाल 13 मार्च 2027 को खत्म होने वाला है. उससे पहले ही मणिपुर में चुनाव हो जाएंगे. 2022 की बात करें तो मणिपुर में दो चरण में चुनाव हुए थे. 28 फरवरी और 5 मार्च को चुनाव हुए थे और 10 मार्च 2022 को परिणाम घोषित किए गए थे.

साल 2022 में गोवा में बीजेपी ने महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी (मगोपा) और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी. 40 में से 20 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी. प्रमोद सावंत गोवा के सीएम बने थे. सीएम प्रमोद सावंत का कार्यकाल 14 मार्च 2027 को खत्म होने वाला है. उससे पहले ही गोवा में चुनाव 2027 के नतीजे आ जाएंगे.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश को मिसाइलें बनाने के लिए चीन ने भेजा जहाज भरकर बारूद! साजिश नाकाम