उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर दिल्ली में हुई बैठक खत्म हो गई है. सीट बंटवारे को लेकर कल फिर बैठक होगी. इस बैठक के बाद सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा जब समस्या जटिल होती है तो वक्त लगता ही है. इसके साथ ही सपा अध्यक्ष श्यामलाल ने कहा गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, जल्द ही सब सामने आ जाएगा.

यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल वर्मा ने कहा यह बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई. हमने एक-दूसरे के विचार सुने, और हम जल्द ही इस गठबंधन को अंतिम रूप देकर आपको इसकी जानकारी देंगे. हम अगले दो-तीन दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, अगली बैठक कल होगी.

सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाएगा- राजेंद्र पाल गौतम

वहीं सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत के बाद यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा दोनों पार्टियां सहमत हैं वे एक-दूसरे पर भरोसा करती हैं और मिलकर काम करेंगी. यह मामला लगभग तय हो चुका है और सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाएगा, यह बहुत जल्द होगा. हम आपको बता देंगे जब सभी विवरण आपसी सहमति से तय हो जाएंगे, तब हम आपको सूचित कर देंगे. यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी बहुत परेशान है, आने वाले समय में और बढने वाला है.

हम कल फिर मिलेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा- आराधना मिश्रा

इसके साथ ही इस बैठक में मौजूद यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा यह बैठक बहुत सकारात्मक रही और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अगले दो से चार दिनों में सब कुछ फाइनल कर लेंगे. मैं सीटों की संख्या के बारे में बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि संख्या मायने नहीं रखती. हम दोनों के बीच इस पर सहमति बन गई है और जैसा कि मैंने कहा हम कल फिर मिलेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा.