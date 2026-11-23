Gold Price Today: सोना-चांदी के दाम इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर चल रहे हैं. बीते कई दिनों से सोने-चांदी के दामों में लगातार तगड़ी गिरावट देखी जा रही है. जहां सोने के भाव डेढ़ लाख के पार पहुंच गए थे, वहीं चांदी के भाव को चार लाख से भी ज्यादा थे. लेकिन बीते कुछ दिनों में दोनों तेजी से टूटे हैं. आज के सोने-चांदी के दाम की बात करें तो घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना 1 लाख 24 हजार के भाव में है, वहीं चांदी के रेट 1.51 लाख प्रति किलो है. इसी बीच सवाल यह है कि आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कौन से देश खरीदते हैं और इस लिस्ट में टॉप- 5 पर भारत कहां है? आइए समझें.

दुनिया में सोना खरीदने वाले प्रमुख देश कौन से?

दुनिया का हर देश अपनी आर्थिक मजबूती और संकटकाल के समय सुरक्षा के लिए सोना जरूर खरीदता है. अगर केंद्रीय बैंकों के आंकड़े देखे जाएं तो 2020-2025 तक चीन से सबसे ज्यादा अपने भंडार मजबूत किए हैं. इस दौरान ड्रैगन ने 357.1 टन के साथ सबसे आगे रहते हुए सोने की खरीद की है. इसके पीछे डॉलर को घटाने की रणनीति मानी जाती है. इसके बाद दूसरे नंबर पर पोलैंड आता है, जिसने इस टाइम पीरियड में 313.6 टन सोना खरीदा है. 251.8 टन के साथ तुर्की तीसरे नंबर पर काबिज है.

इसके अलावा उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी समय-समय पर सोने की खरीद की है. चीन और भारत आभूषण और खुदरा के लिहाज से सोने के बड़े उपभोक्ता माने जाते हैं. जबकि स्विट्जरलैंड में प्रति व्यक्ति बहुत सोना खरीदा जाता है.

यह भी पढ़ें: Gold and Silver Trade: मुगल काल में किन देशों से मंगाते से सोना-चांदी, इसका कहां होता था इस्तेमाल?

टॉप 5 देशों की लिस्ट में कहा खड़ा है भारत?

साल 2020-2025 तक दुनिया भर में केंद्रीय बैंक द्वारा की गई सोने की खरीद पर नजर डालें तो इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर आता है. इस वक्त के दौरान आरबीआई ने करीब 245.3 टन सोना अपने भंडार में शामिल किया है. विदेश मुद्रा भंडार को अधिक सुरक्षित और संतुलित बनाने के उद्देश्य से आरबीआई की यह निरंतर खरीदारी भारत को टॉप-5 देशों की कतार में मजबूती से खड़ा करती है.

कुल स्वर्ण भंडारण के मामले में भारत किस नंबर पर?

सोने की खरीदारी और कुल संचित भंडारण के बीच अंतर होता है और दोनों के आंकड़े भी अलग-अलग होते हैं. कुल आधिकारिक भंडार के मामले में आरबीआई के पास करीब 880 से 881 टन सोना मौजूद है, जो भारत को दुनिया में आठवें स्थान पर मजबूत करता है.

यह भी पढ़ें: Swiss Bank Account: स्विस बैंक में खाता खुलवाना कितना मुश्किल, आम आदमी को कितने पैसे करने होंगे जमा?