बाइक की पीछे की सीट क्यों रखी जाती है ऊंची, क्या है इसके पीछे की वजह?

दुनिया में आज करोड़ों लोगों के पास मोटरसाइकिल है. किसी के पास रेसिंग बाइक है तो किसी के पास नॉर्मल. लेकिन ज्यादातर बाइक्स में एक बात कॉमन होती है और वह है उनका स्ट्रक्चर. दरअसल, अधिकतर बाइकों में पीछे की सीट ऊंची बनाई जाती है. ऐसे में इसकी वजह से कई लोगों को बड़ी परेशानी भी होती है. कुछ शिकायत करते हैं कि इससे उन्हें बाइक पर चढ़ने में दिक्कत आती है. लेकिन क्या आप ने कभी सोचा है कि बाइक कंपनियां मोटरसाइकिल की बैक सीट को ऊंचा क्यों बनाती हैं. आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की असली वजह.

बाइक की सीट क्यों होती है जरूरी?

बाइक हमारे रोजाना के ट्रैवल को बेहद आसान बना देती है. सफर लंबा हो या छोटा इस पर आप कोई भी दूरी आसानी से तय कर लेते हैं. इसलिए सवारी को आरामदायक बनाने के लिए सही और अच्छी सीट काफी जरूरी है. ऐसे में सीट बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह कितनी चौड़ी और ऊंची बनाई जाएगी.

बाइक की बैक सीट क्यों होती है हाई?

आपने ज्यादातर बाइको में हाई बैक सीट नोटिस की होगी. इसको ऊंचा बनाने के पीछे कई कारण होते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

1. राइडिंग बैलेंस और एरोडायनेमिक्स

दरअसल, बाइक के दोनों पहियों के बीच बराबर बैलेंस बनाना काफी जरूरी होता है. इसके लिए दोनों टायर पर सही वजन पड़ना चाहिए तभी सही बैलेंस रहता है. पिछली सीट ऊंची बनाने से पीछे बैठे इंसान का वजन सेंटर ऑफ ग्रैविटी की ओर रहता है, जिससे बाइक डिस्बैलेंस नहीं होती है. आसान शब्दों में कहें तो दोनों पहियों में दूरी ज्यादा होने के कारण बाइक डिसबैलेंस न हो इसलिए बीच में वजन की जरूरत होती है. ऐसे में पिछली सीट ऊंची बनाने पर पीछे बैठा इंसान आगे की ओर झुक जाता है और उसका वजन बाइक के सेंटर में ज्यादा पड़ता है, जिससे बैलेंस बना रहता है. साथ ही, इससे बाइक पर हवा का दबाव भी कम पड़ता है और बाइक स्मूद भी चलती है.

2. बेहतर विजिबिलिटी और शॉक एब्जॉर्पशन

पिछली सीट ऊंची बनाने का एक कारण ये भी है कि इससे पीछे बैठे इंसान की बॉडी आगे बैठे इंसान से कवर हो जाती है और उसे धूल-मिट्टी, हवा और वाइब्रेशन कम महसूस होते हैं. इसके अलावा इससे पीछे बैठे इंसान को झटके भी कम लगते हैं.

