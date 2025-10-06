हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025: मोबाइल के लिए चुनाव आयोग ने बदल दिया नियम, बिहार के वोटर्स जान लें काम की बात

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान कर दिया है. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि इस बार बूथ पर मोबाइल के लिए नियम बदल दिए गए हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Oct 2025 04:59 PM (IST)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. बिहार में इस बार चुनाव दो चरणों में ही खत्म कर दिए जाएंगे. 6 नवंबर और 11 नवंबर को इलेक्शन होंगे और 14 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. 

वोटिंग के दौरान जब वोटर्स बूथ पर वोटिंग के लिए जाते हैं तो एक दिक्कत का सामना हमेशा से करना पड़ता था कि अगर लोग मोबाइल लेकर जाते थे तो उनको अंदर नहीं ले जाने दिया जाता था. ऐसे में कई बार वोटर्स अपना फोन घर पर छोड़कर आते थे. लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नियम बदल दिया है. आइए जानें कि नया नियम क्या है. 

पोलिंग बूथ के अंदर ले जा सकेंगे मोबाइल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि अब देशभर में मतदाता मतदान के दौरान अपने मोबाइल फोन को पोलिंग बूथ के अंदर ले जा सकेंगे. यह बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से लागू किया जाएगा और इसके बाद यह नियम पूरे भारत में प्रभावी रहेगा.

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार कुल 17 नई पहलें शुरू की हैं, जिनमें से एक बड़ी पहल मोबाइल फोन से जुड़ी सुविधा को लेकर है. पहले मतदाताओं को वोट डालने से पहले मोबाइल बाहर रखना पड़ता था, लेकिन अब आयोग ने तय किया है कि पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई असुविधा न हो.

वोटिंग प्रक्रिया के दौरान मोबाइल का नहीं हो सकेगा इस्तेमाल

मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल वोटिंग प्रक्रिया के दौरान नहीं किया जा सकेगा. यानी मतदाता अपना फोन साथ रख सकते हैं, लेकिन वोट डालते समय या गोपनीय क्षेत्र में उसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित ही रहेगा.

पोलिंग बूथ पर सुरक्षित रहेगा मोबाइल

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि हर मतदान केंद्र पर मोबाइल रखने के लिए सुरक्षित बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी. इससे मतदाताओं को न तो फोन खोने की चिंता रहेगी और न ही उन्हें किसी असुविधा का सामना करना पड़ेगा.

Published at : 06 Oct 2025 04:59 PM (IST)
Mobile Phone Bihar Election 2025 BIHAR ELECTION
