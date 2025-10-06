Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यहां दो चरणों में यानी 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे. इसके अलावा 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे. चुनाव का ऐलान होते ही अब राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है. बिहार विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है, जिस पर पूरे देश की नजर है. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. यह चुनाव नीतीश कुमार की सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है. चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं, जो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा हैं. आइए जानते हैं कि कितने देशों की जनसंख्या से ज्यादा हैं बिहार के वोटर्स की तादाद?.

बिहार में कितने वोटर्स

चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बताया कि बिहार में कुल कितने मतदाता हैं, इनमें से पुरुष मतदाता कितने हैं और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है. चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार के कुल 7.43 करोड़ मतदाताओं में से 3.92 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं. अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो इनकी कुल आबादी 1725 है. इसके साथ ही 7.2 लाख दिव्यांगजन, पहली बार वोटिंग करने वालों की संख्या 14 लाख है. वहीं 100 साल की उम्र को पार कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या 14 हजार है और सर्विस वोटर की संख्या 1.63 लाख है.

किन देशों की आबादी बिहार के वोटर्स से कम

आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी बिहार के वोटर्स से ज्यादा है. इनमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको, जापान, इथियोपिया, फिलीपींस, मिस्र, वियतनाम, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तुर्की, ईरान और जर्मनी शामिल हैं. यानी कि बिहार में जितनी वोटर्स की आबादी है, वह दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है. अगर इन देशों का नाम देखा जाए तो इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, सूडान, यूक्रेन, इराक, अफगानिस्तान, पोलैंड, कनाडा, मोरक्को, सऊदी अरब, पेरू, अंगोला, मलेशिया, मोजाम्बिक, घाना, यमन, नेपाल, वेनेजुएला, मेडागास्कर, कैमरून, आइवरी कोस्ट, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, सीरिया, श्रीलंका, मलावी, जाम्बिया, रोमानिया, चिली, कजाखिस्तान, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, नीदरलैंड्स, सेनेगल, कंबोडिया, चाड, सोमालिया, जिम्बाब्वे, गिनी, रवांडा, बेनिन, बुरुंडी, ट्यूनीशिया, बोलिविया, बेल्जियम, हैती, क्यूबा, दक्षिण सूडान, डोमिनिकन रिपब्लिक, चेक गणराज्य, ग्रीस, जॉर्डन, पुर्तगाल, अजरबैजान, स्वीडन, होंडुरस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का नाम शामिल है. भारत आबादी के मामले में दुनिया का नम्बर एक देश है, वहीं बिहार आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नम्बर पर आता है.

