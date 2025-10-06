हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Election 2025: कितने देशों से ज्यादा है बिहार के वोटर्स की तादाद? नाम जान लेंगे तो खो बैठेंगे होश

Bihar Election 2025: कितने देशों से ज्यादा है बिहार के वोटर्स की तादाद? नाम जान लेंगे तो खो बैठेंगे होश

bihar election date: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. यहां दो चरणों में यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं, 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Oct 2025 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यहां दो चरणों में यानी  6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे. इसके अलावा 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे. चुनाव का ऐलान होते ही अब राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है. बिहार विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है, जिस पर पूरे देश की नजर है. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. यह चुनाव नीतीश कुमार की सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है. चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं, जो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा हैं. आइए जानते हैं कि कितने देशों की जनसंख्या से ज्यादा हैं बिहार के वोटर्स की तादाद?.

बिहार में कितने वोटर्स 

चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बताया कि बिहार में कुल कितने मतदाता हैं, इनमें से पुरुष मतदाता कितने हैं और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है. चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार के कुल 7.43 करोड़ मतदाताओं में से 3.92 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं. अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो इनकी कुल आबादी 1725 है. इसके साथ ही 7.2 लाख दिव्यांगजन, पहली बार वोटिंग करने वालों की संख्या 14 लाख है. वहीं 100 साल की उम्र को पार कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या 14 हजार है और सर्विस वोटर की संख्या 1.63 लाख है.

किन देशों की आबादी बिहार के वोटर्स से कम

आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी बिहार के वोटर्स से ज्यादा है. इनमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको, जापान, इथियोपिया, फिलीपींस, मिस्र, वियतनाम, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तुर्की, ईरान और जर्मनी शामिल हैं. यानी कि बिहार में जितनी वोटर्स की आबादी है, वह दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है. अगर इन देशों का नाम देखा जाए तो इनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, सूडान, यूक्रेन, इराक, अफगानिस्तान, पोलैंड, कनाडा, मोरक्को, सऊदी अरब, पेरू, अंगोला, मलेशिया, मोजाम्बिक, घाना, यमन, नेपाल, वेनेजुएला, मेडागास्कर, कैमरून, आइवरी कोस्ट, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, सीरिया, श्रीलंका, मलावी, जाम्बिया, रोमानिया, चिली, कजाखिस्तान, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, नीदरलैंड्स, सेनेगल, कंबोडिया, चाड, सोमालिया, जिम्बाब्वे, गिनी, रवांडा, बेनिन, बुरुंडी, ट्यूनीशिया, बोलिविया, बेल्जियम, हैती, क्यूबा, दक्षिण सूडान, डोमिनिकन रिपब्लिक, चेक गणराज्य, ग्रीस, जॉर्डन, पुर्तगाल, अजरबैजान, स्वीडन, होंडुरस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का नाम शामिल है. भारत आबादी के मामले में दुनिया का नम्बर एक देश है, वहीं बिहार आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नम्बर पर आता है. 

इसे भी पढ़ें- Nobel Prize 2025: डायनामाइट बनाने वाले के नाम पर क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज, जानें कौन रखता है इसका हिसाब-किताब

Published at : 06 Oct 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
BIHAR ELECTION Bihar Election Date Bihar Voter Turnout 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget