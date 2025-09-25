हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसिर्फ लालू और नीतीश नहीं, जेपी आंदोलन से निकले थे बिहार के ये बड़े सियासी चेहरे, इनमें से कितनों को जानते हैं आप?

सिर्फ लालू और नीतीश नहीं, जेपी आंदोलन से निकले थे बिहार के ये बड़े सियासी चेहरे, इनमें से कितनों को जानते हैं आप?

Leaders Of Bihar: जेपी आंदोलन से निकले नेताओं ने बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी. चलिए जानें कि किस तरह छात्र राजनीति से शुरू हुआ यह सफर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Sep 2025 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन अगर किसी ने देश को नई दिशा दी, तो वह लोकनायक जय प्रकाश नारायण का आंदोलन था. आपातकाल के खिलाफ शुरू हुई इस लड़ाई ने न सिर्फ केंद्र की सत्ता को चुनौती दी बल्कि बिहार की राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया. इस आंदोलन से उभरकर कई ऐसे नेता सामने आए, जिन्होंने आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति पर अपना गहरा असर छोड़ा. चलिए उन नेताओं के बारे में जानें.

लालू प्रसाद यादव

सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की करते हैं. 1970 में वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने और 1973 में अध्यक्ष बने. जेपी आंदोलन में वे प्रमुख युवा नेता के तौर पर उभरे. 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर वे पहली बार सांसद बने. 1990 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले लालू यादव ने सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया. हालांकि 1997 में चारा घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना करनी पड़ी. इसके बाद भी लालू राजनीति में प्रभावशाली बने रहे और 2004 में यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने, लेकिन 2013 में चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा.

नीतीश कुमार

नीतीश कुमार का सफर भी छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ था. वे 1974 के आंदोलन में सक्रिय रहे और 1977 में जनता पार्टी से जुड़े. 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते. केंद्र सरकार में कई मंत्रालयों का कार्यभार संभालने के बाद 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, हालांकि सरकार सिर्फ सात दिन ही चली. 2005 से लेकर अब तक उन्होंने बिहार की राजनीति में सबसे लंबा प्रभाव बनाए रखा. कभी भाजपा के साथ, तो कभी राजद के साथ गठबंधन कर नीतीश ने सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखी. उन्होंने राज्य की साख को सुशासन बाबू की छवि से जोड़ा.

सुशील मोदी

सुशील कुमार मोदी, भाजपा के दिग्गज नेता भी जेपी आंदोलन की ही उपज थे. पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में महासचिव रहते हुए उन्होंने आपातकाल के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई और 19 महीने जेल में बिताए. 1990 में वे पहली बार विधायक बने और विपक्ष के नेता बने. 2005 और 2010 में नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और गठबंधन की राजनीति में भाजपा का चेहरा रहे.

शरद यादव

शरद यादव का नाम भी इस आंदोलन से गहराई से जुड़ा है. 1974 में जेपी के आह्वान पर राजनीति में आए शरद यादव 1977 में सांसद बने. बाद में वे जनता दल के अध्यक्ष बने और केंद्र में कई बार मंत्री भी रहे. वे लालू-नीतीश के महागठबंधन के एक स्तंभ कहे जाते हैं.

यह भी पढ़ें: How Astronauts Take Bath In Space: जब स्पेस में तैरता रहता है पानी तो वहां नहाते कैसे हैं एस्ट्रोनॉट्स, जानकर नहीं होगा यकीन

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 09:42 AM (IST)
Tags :
JP Movement Leaders Of Bihar JP Movement Bihar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
विश्व
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के भयानक झटकों से एक बार फिर कांप उठी धरती, घरों से बाहर भागे लोग, जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
नवरात्रि में भक्ति में डूबी अंबानी फैमिली, खेला डांडिया, नीता अंबानी की बहुओं राधिका-श्लोका का ऐसा था लुक
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
ट्रेंडिंग
बुजुर्ग दंपत्ति ने मनाई शादी की सालगिरह! बीवी से गले लगकर खूब रोए चाचा, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू
बुजुर्ग दंपत्ति ने मनाई शादी की सालगिरह! बीवी से गले लगकर खूब रोए चाचा, वीडियो देख नहीं रुकेंगे आंसू
यूटिलिटी
बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी ये बात
बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी ये बात
हेल्थ
Home Remedy for Constipation: रात में खाएं ये पत्ता, सुबह वॉशरूम जाने में नहीं होगी देर
रात में खाएं ये पत्ता, सुबह वॉशरूम जाने में नहीं होगी देर
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget