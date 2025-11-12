हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने लोगों को मिलती है काउंटिंग सेंटर में जाने की इजाजत, क्या हैं इसके नियम?

कितने लोगों को मिलती है काउंटिंग सेंटर में जाने की इजाजत, क्या हैं इसके नियम?

कुल मतदान प्रतिशत 66.91 प्रतिशत तक पहुंच गया. जो 1951 के बाद का सबसे ज्यादा मतदान है यानी इस बार लोगों ने बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में हिस्सा लिया. अब सबकी नजर चुनाव के नतीजों पर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 12 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है. पहले चरण में 65.06 प्रतिशत और दूसरे चरण में 68.76 प्रतिशत वोटिंग के साथ कुल मतदान प्रतिशत 66.91 प्रतिशत तक पहुंच गया. जो 1951 के बाद का सबसे ज्यादा मतदान है यानी इस बार लोगों ने बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में हिस्सा लिया. अब सबकी नजर चुनाव के नतीजों पर है. लेकिन बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जब मतगणना यानी काउंटिंग होती है, तो आखिर अंदर क्या होता है, कौन लोग अंदर जा सकते हैं, और वहां क्या-क्या नियम लागू रहते हैं. तो आइए जानते हैं कि काउंटिंग सेंटर में जाने की इजाजत कितने लोगों को मिलती है और इसके नियम क्या हैं. 

काउंटिंग सेंटर में जाने की इजाजत कितने लोगों को मिलती है 
 
आमतौर पर एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल मतगणना के लिए लगाई जाती हैं और 1 टेबल रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के लिए होती है. कुल मिलाकर एक हॉल में 15 टेबल होती हैं. नियम के अनुसार, इससे ज्यादा टेबल नहीं लगाई जा सकतीं, लेकिन अगर क्षेत्र बड़ा हो या मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक हो, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल बढ़ाई जा सकती हैं. 

इसके नियम क्या हैं

यह मतगणना का सबसे जरूरी हिस्सा है.हर उम्मीदवार के पास अपने एजेंट होते हैं, जो काउंटिंग हॉल में मौजूद रहते हैं. हर टेबल पर एक एजेंट किसी उम्मीदवार की ओर से बैठ सकता है. इसके अलावा, एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर (RO) की टेबल पर बैठने की अनुमति होती है. इस तरह, एक उम्मीदवार के कुल 15 एजेंट एक हॉल में मौजूद रह सकते हैं. इन एजेंटों का काम गिनती की प्रक्रिया पर नजर रखना, किसी गलती या गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत आपत्ति दर्ज कराना, और यह सुनिश्चित करना कि हर वोट सही ढंग से गिना जाए. 

हर विधानसभा क्षेत्र के लिए सिर्फ एक ही काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है. लेकिन अगर बात संसदीय क्षेत्र  की करें, तो वहां मतगणना एक से अधिक जगहों पर भी हो सकती है, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं. चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, EVM के वोटों के आखिरी दो राउंड की गिनती तभी की जा सकती है जब सभी Postal Ballots की गिनती पूरी हो जाए. यानी, EVM की गिनती का समय इस बात पर निर्भर करता है कि डाक मतपत्रों की गिनती कितनी जल्दी पूरी होती है. 

यह भी पढ़ें Bihar Assembly Election 2025: कौन है फलौदी सट्टा बाजार का मालिक, जान लें इसके पास कितना है पैसा?

Published at : 12 Nov 2025 09:36 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Counting Voting Percentage Counting Centre
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
शिक्षा
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget