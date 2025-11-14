हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज

Bihar Chunav Result 2025: चुनाव जीतते ही क्या नेता बन जाता है विधायक, या सर्टिफिकेट मिलने के बाद होता है तय?

Bihar Chunav Result 2025: जीत की खुशखबरी के बाद भी विधायक का तमगा तुरंत नहीं मिलता है. आइए जानें कि किसी विधायक को असली जीत की पहचान कब मिलती है.

By : निधि पाल | Updated at : 14 Nov 2025 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती अपने आखिरी पड़ाव पर है. हर राउंड के साथ किसी की उम्मीदें बढ़ रही हैं तो किसी का गणित गड़बड़ा रहा है, लेकिन जैसे-जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, एक सवाल लोगों के मन में उठने लगा है कि क्या जो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, वह उसी पल विधायक बन जाता है? या फिर इसके लिए किसी औपचारिक प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता है? जवाब थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जीत की घोषणा ही सब कुछ नहीं होती है. असली मोहर तो इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट लगाता है.

कैसे जीत के दर्जे तक पहुंचता है विधायक?

दरअसल, जब मतगणना पूरी हो जाती है और रिटर्निंग ऑफिसर (RO) आधिकारिक रूप से यह तय कर देते हैं कि किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो पहले सिर्फ एक घोषणा की जाती है. इस घोषणा के बाद भी उम्मीदवार तब तक विधायक नहीं माना जाता जब तक उसे जीत का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन (Certificate of Election) नहीं मिल जाता. यह सर्टिफिकेट वही दस्तावेज है जो किसी उम्मीदवार को विजेता से विधायक के दर्जे तक पहुंचाता है.

कौन देता है सर्टिफिकेट?

यह सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और निर्वाचन आयोग की मुहर से जारी होता है. उम्मीदवार को इसे खुद जाकर लेना पड़ता है, और अक्सर यही पल सबसे भावनात्मक होता है. जब जनता के भरोसे की जीत आधिकारिक दस्तावेज के रूप में हाथ में आती है. इस सर्टिफिकेट पर उस सीट का नाम, कुल पड़े वोटों की संख्या और विजेता उम्मीदवार का नाम लिखा होता है.

इसके बाद क्या होता है?

हालांकि, इसके बाद भी औपचारिक प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती है. विधानसभा में बतौर सदस्य शामिल होने के लिए विजेता को विधानसभा सचिवालय में शपथ ग्रहण करनी होती है. उसके बाद ही वह विधायक के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जैसे वेतन, सरकारी आवास या विधानसभा में बोलने का अधिकार आदि. अगर किसी सीट पर नतीजों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तो उस सर्टिफिकेट की वैधता अदालत के फैसले पर भी निर्भर कर सकती है. यानी चुनाव जीतने के बाद भी कभी-कभी विधायक बनने का रास्ता कानूनी लड़ाई से गुजरता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 14 Nov 2025 09:58 AM (IST)
Embed widget