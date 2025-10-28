सच या अफवाह, क्या थी बाइसाइकिल फेस की बीमारी, महिलाओं को क्यों था खतरा?

समय के साथ इंसान को कई नई बीमारियों जैसे चिकनपॉक्स, स्मॉलपॉक्स और कैंसर के बारे में धीरे-धीरे पता चला. लेकिन 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक अजीब और अतरंगी सी बीमारी सामने आई, जिसका नाम था बाइसाइकिल फेस.

डॉक्टर्स का कहना था कि ये बीमारी सिर्फ महिलाओं को होती है. लेकिन क्या ये सच में कोई बीमारी थी या फिर सिर्फ एक छलावा. दरअसल, वेस्ट में हुए साइकिल के इन्वेंशन के साथ ही महिलाएं काफी आगे बढ़ने लगी थी और आजाद होने लगी थी. ऐसे में महिलाओं की इस आजादी को कम करने के लिए वहां की सोसाइटी में बाइसाइकिल फेस की बीमारी को ईजाद किया गया ताकि महिलाएं इस बीमारी के डर से साइकिल न चलाएं. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं इस रोमांचक कहानी के बारे में.

क्या थी बाइसाइकिल फेस की बीमारी?

बाइसाइकिल फेस की बीमारी में कहा गया कि बाइसाइकिल चलाने से महिलाओं की आंखें बाहर को निकल आएंगी, उनकी चिन पतली और खराब हो जाएगी, वह थकी हुई दिखने लगेंगी, उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा और वह बदसूरत हो जाएंगी. दरअसल, इनमें से एक भी बात सच नहीं थी, ये सब महज अफवाह थी. उस समय महिलाओं को बाइसाइकिल चलाने से रोकने के लिए इस बीमारी के बारे में झूठी खबरें फैलाई गई ताकि औरतें बाइसाइकिल न चलाएं. साथ ही, कई डॉक्टर्स का कहना था कि जो महिलाएं बाइसाइकिल चलाएंगी उनकी फर्टिलिटी भी समय के साथ कम होती चली जाएगी.

क्यों फैलाई गई ये अफवाह?

19वीं शताब्दी में यूरोप में इस अफवाह को फैलाने के कई कारण थे. दरअसल, इस समय बाइसाइकिल के आविष्कार के बाद महिलाएं भी इसे चलाने लगीं थी. इससे वह इंडिपेंडन्ट होने लगी थीं. साइकिल चलाने के साथ-साथ महिलाओं की आजादी पर भी जोर दिया जाने लगा और वह घर से बाहर निकलना सीखने लगी. इतना ही नहीं साइकिल चलाने के कारण महिलाओं के कपड़ो में भी बदलाव देखने को मिले. अब वह बाइसाइकिल चलाने के लिए ट्रेडिशनल स्कर्ट को छोड़कर प्रॉपर पेंट-शर्ट जैसी ड्रेस पहनने लगी थी. ऐसे में उस समय बाइसाइकिल को फेमिनिज्म का सिंबल माना जाने लगा, जो विक्टोरियन नियमों के खिलाफ जाता था और महिलाओं की आजादी की बात करता था. इसलिए इसके चलते महिलाओं की आजादी छीनने के लिए ये प्रोपागेंडा चलाया गया था.

इसे भी पढ़ें: इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं साबित कर पाएंगे नागरिकता, देश में SIR शुरू होने से पहले जान लें काम की बात

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator