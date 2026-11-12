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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGrandfather Property Rights: दादा की संपत्ति को लेकर क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार कानून? यहां समझिए

Grandfather Property Rights: दादा की संपत्ति को लेकर क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार कानून? यहां समझिए

Grandfather Property Rights: हाल ही में दादा की संपत्ति में पोते का क्या हिस्सा होगा इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 12 Nov 2026 01:30 PM (IST)
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  • सुप्रीम कोर्ट: दादा की संपत्ति पर पोतों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं।
  • यह पैतृक संपत्ति से अलग, जो जन्म से ही मिलती है।
  • पिता को मिली स्वअर्जित संपत्ति उनकी निजी ही रहती है।
  • पिता इसे बेचने को बच्चों की सहमति नहीं चाहिए।

Grandfather Property Rights: हिंदू परिवार में अक्सर यह सवाल उठता है कि उनके दादा की संपत्ति में पोते का कितना हिस्सा होगा. क्या कोई बेटा अपने पिता को विरासत में मिली जमीन या घर में अपना हिस्सा मांग सकता है? दरअसल इसका जवाब इस बात पर निर्भर होता है की संपत्ति कैसे हासिल की गई थी और अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंची. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहां है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक या फिर कोपार्सनरी संपत्ति और किसी व्यक्ति को विरासत में मिली संपत्ति के बीच एक बड़ा अंतर है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दादा से विरासत में मिली संपत्ति पर पोते पोतियों का जन्म से ही कोई अधिकार नहीं मिल जाता.

पैतृक और कोपार्सनरी संपत्ति

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ऐसी संपत्तियां जो चार पीढ़ियों परदादा से लेकर दादा, पिता और बच्चों तक बिना बांटे चली आ रही हो उसे पैतृक संपत्ति माना जाता है. धारा 6 के मुताबिक इस तरह की संपत्ति को कोपार्सनरी संपत्ति कहा जाता है. 

ऐसी संपत्ति में पोते और पोतियों दोनों का जन्म से ही बराबर का अधिकार होता है. पिता पूरी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानकर अपनी मर्जी से बीच नहीं सकते और ना ही वसीयत के जरिए इसे किसी एक व्यक्ति के नाम कर सकते हैं. 


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दादा की स्वयं अर्जित संपत्ति 

अगर दादा ने खुद संपत्ति खरीदी या फिर कमाई हो तो नियम अलग होते हैं. ऐसी संपत्ति को उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति कहा जाता है. इस पर उनका पूरा अधिकार होता है. वे वसीयत के जरिए इसे जिसे चाहें दे सकते हैं. अगर वे बिना वसीयत बनाए गुजर जाते हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत यह संपत्ति उनके क्लास 1 उत्तराधिकारी को मिल जाती है.

जब पिता को धारा 8 के तहत विरासत मिलती है 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी पिता को अपने पिता से धारा 8 के तहत संपत्ति विरासत में मिलती है तो वह अपने आप पैतृक या कोपार्सनरी संपत्ति नहीं बन जाती. जब दादा की अपने आप अर्जित संपत्ति उनके बच्चों के बीच बंटती है तो पिता को मिलने वाला हिस्सा उनकी अपनी निजी संपत्ति माना जाता है.

जब तक पिता जिंदा है तब तक बेटा या फिर बेटी ऐसी संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकते. सिर्फ इस वजह से की कोई संपत्ति मूल रूप से दादाजी की थी अगली पीढ़ी के लिए जन्म से ही उस पर अधिकार नहीं बन जाता.


Grandfather Property Rights: दादा की संपत्ति को लेकर क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार कानून? यहां समझिए

क्या पिता बिना सहमति के संपत्ति बेच सकते हैं?

क्योंकि धारा 8 के तहत मिलने वाले हिस्से को पिता की निजी संपत्ति माना जाता है इस वजह से यह तय करने का अधिकार उन्हीं का है कि उस संपत्ति का क्या करना है. वे इसे बेच सकते हैं, किसी को तोहफे में दे सकते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं. 

वे वसीयत के जरिए भी इसे किसी को दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ऐसे फैसले लेने के लिए उन्हें अपने बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं है. 

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पोते पोतियां सीधे संपत्ति के उत्तराधिकारी कब बन सकते हैं?

पहली स्थिति है कि अगर पिता की मृत्यु दादा जी से पहले हो जाती है तो दादा जी की संपत्ति का वह हिस्सा सीधे पिता के बच्चों और उनकी पत्नी को मिल जाता है. दूसरी स्थिति यह है कि अगर पिता को धारा 8 के तहत संपत्ति का कोई हिस्सा मिलता है और बाद में वे बिना कोई वसीयत छोड़ें गुजर जाते हैं तो उनके बच्चे क्लास 1 उत्तराधिकारी के रूप में उस संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं. इस स्थिति में उन्हें यह अधिकार पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के जरिए मिलता है ना कि पिता के जीवित रहते हुए जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:30 PM (IST)
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