हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, क्या भारत सरकार दे सकती है दखल?

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, क्या भारत सरकार दे सकती है दखल?

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा बनते जा रहे हैं. अब सवाल यह है कि भारत ऐसी परिस्थितियों में बांग्लादेश में सीधे दखल दे सकता है कि नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की जान ले ली गई, जिसके बाद उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया. इसके अलावा भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जमकर अत्याचार हो रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत केवल चिंता जताने तक सीमित रहेगा या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई ठोस कदम उठाएगा?

बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर बढ़ती चिंताएं

हाल के वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि कुछ इलाकों में धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है. हालांकि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को कानून-व्यवस्था से जुड़ी अलग-अलग घटनाएं बताती रही है, लेकिन समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

भारत की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक रुख

भारत सरकार ने कई मौकों पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है. विदेश मंत्रालय के स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है. भारत ने बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा जताई है कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और धार्मिक सौहार्द बनाए रखे.

क्या भारत सीधे दखल दे सकता है?

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप करना आसान नहीं होता है. भारत भी इस सिद्धांत का सम्मान करता है. ऐसे में भारत के पास सीधे सैन्य या प्रशासनिक दखल का विकल्प नहीं है, लेकिन कूटनीतिक दबाव, द्विपक्षीय बातचीत और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना ऐसे रास्ते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

अंतरराष्ट्रीय मंच और मानवाधिकार का पहलू

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अल्पसंख्यक अधिकार एक अहम विषय रहा है. यदि किसी देश में धार्मिक उत्पीड़न की आशंका बढ़ती है, तो वैश्विक समुदाय की नजरें उस पर टिक जाती हैं. भारत, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, मानवाधिकारों के मुद्दे पर अपनी बात अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रख सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया संतुलन और कूटनीतिक समझ के साथ आगे बढ़ाई जाती है.

बांग्लादेश सरकार का पक्ष

बांग्लादेश की सरकार बार-बार यह कहती आई है कि उसका संविधान धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं. सरकार का दावा है कि जिन घटनाओं की बात की जाती है, वे योजनाबद्ध धार्मिक अत्याचार नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर उपजे विवाद हैं. साथ ही यह भी कहा जाता है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है.

यह भी पढ़ें: Travel in Bangladesh: अब गलती से भी मत बना लेना बांग्लादेश की इन जगहों पर घूमने का प्लान, वरना खतरे में आ जाएगी जान

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 24 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Tags :
Bangladesh News Bangladesh Hindus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement

वीडियोज

Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । Bangladesh Protest | Assam Violence
ISRO ने लॉन्च कर दिया बाहुबली रॉकेट, ऐसा करने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी isro
ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
ओटीटी
The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
यूटिलिटी
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
नौकरी
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget