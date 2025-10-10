तोता ही नहीं ये जानवर भी कर लेते हैं इंसानी आवाज की नकल, जान लीजिए इनके नाम

आपने तोते को इंसानी आवाज में बात करते हुए तो जरुर सुना होगा. तोता कई बार इंसानों की आवाज सुनकर उसे रिपीट भी करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तोते के अलावा भी ऐसे कई जानवर हैं जो इंसानों की आवाज निकाल सकते हैं.

तोते से लेकर हाथी और व्‍हेल से लेकर सील तक की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानी शब्दों और लहजे की नकल कर सकती हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको इन जानवरों के बारे में बताते हैं जो तोते की तरह इंसानी आवाज की नकल कर सकते हैं.



मायना पक्षी न‍िकालता है इंसानी आवाज



मायना के नाम से मशहूर मायना पक्षी सिर्फ इंसानी शब्द ही नहीं बोल सकता, बल्कि फोन की रिंगटोन, कार का हॉर्न और यहां तक की डांट की भी नकल कर सकता है. यह पक्षी दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है और अपनी तेज आवाज और साफ उच्चारण के लिए जाना जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि मायना इतना समझदार होता है कि यह पूरे वाक्य तक याद रख सकता है और इंसानों की आवाज को हूबहू दोहरा सकता है.



लायल बर्ड भी नकल करने में माहिर



ऑस्ट्रेलिया का लायल बर्ड बाकी पक्षियों से एकदम आगे हैं. यह केवल इंसानी आवाज ही नहीं, बल्कि मशीनों की आवाज, कैमरे की क्लिक और बच्चों के रोने की आवाज तक की नकल कर सकता है. इस कला का इस्तेमाल यह विशेष रूप से लायल मादा बर्ड को आकर्षित करने के लिए करता है.

डॉल्फिन भी कर सकती है इंसानी आवाज की नकल



डॉल्फिन सिर्फ चंचल और बुद्धिमान ही नहीं होती है, बल्कि यह इंसानी आवाज की नकल में भी माहिर होती है. एक रिसर्च में पाया गया है कि कुछ डॉल्फिन इंसानी सिटी और शब्द जैसे हाय और बाय की नकल कर सकती हैं. स्कॉटलैंड में एक डॉल्फिन को इंसानी आवाज बोलते हुए भी सुना गया था. वैज्ञानिक भी मानते हैं कि डॉल्फिन अपनी भाषा के साथ इंसानों की आवाज की नकल करके बात करने की कोशिश करती हैं.



हाथी सूंड से निकलता है इंसानी आवाज

कुछ हाथि‍यों में भी इंसानी शब्दों को बोलने की क्षमता होती है. दक्षिण कोरिया के एक चिड़ियाघर में कोशिक नाम का भारतीय हाथी कोरियाई शब्द बोलता है. यह हाथी अपनी सूंड और गले की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके इंसानी आवाज निकालता है. हालांकि, हर हाथी में यह कला नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ हाथी इसे बखूबी कॉपी कर लेते हैं.



सील भी निकाल लेता है इंसानी आवाज



समुद्री सील भी इंसानी आवाज की नकल में किसी से कम नहीं होते हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में एक सील ने बच्चों की पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना कर वैज्ञानिकों को चौंका दिया था. माना जाता है कि सील की आवाज आमतौर पर भौंकने जैसी होती है, फिर भी वह इंसानी शब्दों और धुनों की नकल कर सकते हैं. खासकर के ट्रेन किए जाने वाले सील अपने ट्रेनर की आवाज की नकल करते हैं.

