एक दिन में कितना पैसा खर्च कर देते हैं अनंत अंबानी, जानें कितनी दौलत के मालिक?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Anant Ambani Birthday: मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी 10 अप्रैल को 31 साल के हो जाएंगे. जामनगर में बॉलीवुड सितारों के साथ अनंत अंबानी अपने जन्मदिन का शानदार जश्न मनाने जा रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर एक दिन में कितना पैसा खर्च कर देते हैं अनंत अंबानी और वे कितनी दौलत के मालिक हैं.

भारत के सबसे अमीर युवा अरबपतियों में से एक

अनंत अंबानी की अनुमानित नेट वर्थ चौंका देने वाली है. उनकी नेट वर्थ ₹3.59 लाख करोड़ है. अपने भाई आकाश अंबानी के साथ वे भारत के सबसे अमीर युवाओं में गिने जाते हैं. उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है. उनके पास कंपनी के 80 लाख से ज्यादा शेयर हैं और वे कंपनी के एनर्जी और टेलीकॉम बिजनेस में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं.

एक आलीशान घर

अनंत अंबानी एंटीलिया में रहते हैं. यह दुनिया के सबसे महंगे निजी घरों में से एक है. इस 27 मंजिला घर में एक हेलीपैड, निजी थिएटर, बॉलरूम, कई स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक स्नो रूम भी है. इस इमारत का रखरखाव ही अपने आप में एक काफी बड़ा काम है. 600 से ज्यादा कर्मचारियों और रखरखाव के भारी खर्च को देखते हुए इस घर को चलाने का मासिक खर्च ₹15 करोड से ₹20 करोड़ के बीच आता है. यानी कि सिर्फ रोजाना के ऑपरेशनल खर्च ही 50 लाख से ज्यादा हैं.

रोजाना का खर्च

घर के खर्चों के अलावा अंबानी परिवार की जीवन शैली रोजाना के खर्चों में काफी इजाफा करती है. लग्जरी यात्रा से लेकर निजी खर्चों तक सामान्य परिस्थितियों में अनंत अंबानी का अनुमानित रोजाना का खर्च ₹20 लाख से ₹30 लाख के बीच होता है. इसमें यात्रा, मेहमाननवाजी, यूटिलिटीज और जीवनशैली से जुड़े दूसरे खर्च शामिल है.

एक लग्जरी जीवन शैली

खबरों के मुताबिक अंबानी परिवार सिर्फ कपड़ों और गहनों पर ही हर महीने 3 से 5 करोड़ खर्च करता है. उनके निजी जेट का बेड़ा रख रखाव और ऑपरेशनल खर्चों के रूप में हर महीने ₹5 से ₹10 करोड़ और जोड़ देता है.

सुरक्षा पर खर्च

सुरक्षा का एक और बड़ा खर्च है. परिवार की सुरक्षा शीर्ष स्तरीय सुरक्षा कर्मियों के साथ निजी सुरक्षा इंतजाम द्वारा की जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सुरक्षा पर ही हर महीने दो से तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. इसी के साथ जब भी अंबानी परिवार कोई इवेंट होस्ट करता है तो उसका पैमाना साधारण नहीं होता. इंटरनेशनल प्लानर्स से लेकर भव्य सजावट और मशहूर हस्तियों की परफॉर्मेंस तक पार्टी का खर्च हर इवेंट पर 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें: कैसे चोक हो गया आर्टेमिस II का टॉयलेट, इसके बाद कैसे फ्रेश हुए ऐस्ट्रोनॉट्स?