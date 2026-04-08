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Islamabad beauty: बेहद खूबसूरत है इस्लामाबाद, यहां होने वाली है ईरान और अमेरिका की बैठक, तस्वीरें देख दीवाने हो जाएंगे आप
10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच बैठक होनी. ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही, जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था. लेकिन अब कूटनीतिक कोशिशें के चलते हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है.
Islamabad beauty: दुनियाभर की नजरें इस समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी है. जहां 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच अहम बैठक होने जा रही है. यह बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था. लेकिन अब कूटनीतिक कोशिशें के चलते हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है. इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बीच इस्लामाबाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है.
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Published at : 08 Apr 2026 08:48 PM (IST)
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