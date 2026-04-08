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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIslamabad beauty: बेहद खूबसूरत है इस्लामाबाद, यहां होने वाली है ईरान और अमेरिका की बैठक, तस्वीरें देख दीवाने हो जाएंगे आप

Islamabad beauty: बेहद खूबसूरत है इस्लामाबाद, यहां होने वाली है ईरान और अमेरिका की बैठक, तस्वीरें देख दीवाने हो जाएंगे आप

10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच बैठक होनी. ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही, जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था. लेकिन अब कूटनीतिक कोशिशें के चलते हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Apr 2026 08:48 PM (IST)
10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच बैठक होनी. ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही, जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था. लेकिन अब कूटनीतिक कोशिशें के चलते हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है.

Islamabad beauty: दुनियाभर की नजरें इस समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी है. जहां 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच अहम बैठक होने जा रही है. यह बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देश के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था. लेकिन अब कूटनीतिक कोशिशें के चलते हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है. इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बीच इस्लामाबाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है.

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माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बैठक के जरिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है.
माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बैठक के जरिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है.
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खबरों के अनुसार इस वार्ता में अमेरिका की ओर से बड़े स्तर के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं. जबकि ईरान की ओर से भी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना है.
खबरों के अनुसार इस वार्ता में अमेरिका की ओर से बड़े स्तर के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं. जबकि ईरान की ओर से भी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना है.
Published at : 08 Apr 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Ceasefire News Diplomatic Talks US Iran Meeting Islamabad Beauty Pakistan Capital City

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