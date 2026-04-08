खबरों के अनुसार इस वार्ता में अमेरिका की ओर से बड़े स्तर के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं. जबकि ईरान की ओर से भी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना है.