ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स

Viral Video: आज के समय में सोशल मीडिया पहचान और पॉपुलैरिटी पाने का एक बड़ा मंच बन चुका है. खासकर युवाओं के बीच रील और शॉर्ट वीडियो बनाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स पाने की चाहत में कई लोग ऐसी हरकतें करने लगे हैं, जो न सिर्फ बेवकूफी भरी हैं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं.

हाल ही में एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया और गुस्से से भर दिया. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस तरह के खतरनाक स्टंट्स पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए.



रेलवे ट्रैक पर लेटकर बना रहा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक रेलवे ट्रैक पर दिखाई देता है. जैसे ही तेज रफ्तार ट्रेन पास आती है, वह बिना डरे ट्रैक पर ही लेट जाता है. कुछ ही पलों में ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है. यह सीन इतना डरावना है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं. हैरानी की बात यह है कि युवक इस पूरे खतरनाक स्टंट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करता रहता है, ताकि बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सके. ट्रेन के गुजरने के बाद वह आराम से उठकर हंसता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया हो.

पहले इस वीडियो को देखिए,

फिर आप खुद डिसाइड करें कि क्या भारत सरकार को इस तरह की रिलबाजी पर रोक लगाने हेतु कोई कानून बनाना चाहिए या नहीं? pic.twitter.com/vrEwKijY1M — NCIB Headquarters (@NCIBHQ) April 8, 2026

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वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूटा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों की प्रतिक्रियाओं की लाइन लग गई. ज्यादातर यूजर्स ने इस हरकत को बेहद खतरनाक बताया. कुछ लोगों ने गुस्से में कहा कि ऐसे युवाओं को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों को सबक मिले. वहीं एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा कि ऐसे लोगों को देश से बाहर भेज देना चाहिए, जो अपनी जान की कोई कीमत नहीं समझते. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो. वहीं कई लोग कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर जल्दी फेमस होने की चाहत इतनी बढ़ गई है कि लोग सही और गलत का फर्क भूलते जा रहे हैं. ऊंची इमारतों से लटकना, चलती गाड़ियों के सामने स्टंट करना या इस तरह ट्रेन के नीचे लेटना ये सब सिर्फ कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसे स्टंट्स में एक छोटी सी गलती जान भी ले सकती है.

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